Лука Дончич в составе сборной Словении активно продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира — 2023 по баскетболу.
Во время одной из тренировок звёздный защитник порадовал фанатов необычным попаданием из сидячего положения. Вышло так, будто Лука знал, что произойдёт!
Вы это видели? Лука Дончич будто изначально знал, что так и будет!
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