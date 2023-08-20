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«Менталитет Мамбы» Коби Брайанта: что это значит, идея и концепция (Мамба Менталити, Mamba Mentality)

«Менталитет Мамбы» — что это за выражение такое? У Коби Брайанта были свои любимчики
Артемий Берстенев
У Коби Брайанта были свои любимчики
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Чтобы получить признание от самой легенды «Лейкерс», нужно было хорошенько постараться.

Частенько встречается выражение «Mamba Mentality» или «Менталитет Мамбы». Даже если вы не вовлечены в баскетбольный мир, наверняка где-то об этом слышали. С Мамбой понятно — это прозвище именитого Коби Брайанта: Чёрная мамба или просто Мамба. А менталитет, как трактуют словари, — это склад ума и образ мышления. Коби Брайант был первым, кто смог ввести в оборот это слово, когда речь заходит о баскетболе.

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Как утверждал Брайант, по итогам закрепивший за собой статус члена Зала славы, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и 18-кратного участника Матча всех звёзд, «Менталитет Мамбы» — это придуманный термин во время одного из мирового турне. Коби старался вдохновлять, а также бросать вызов другим молодым спортсменам, чтобы те в итоге раскрылись или стали близки к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Брайант утверждал: нужно стараться быть лучшей версией себя — люди ежедневно должны становиться лучше. Всё время. Лучше, чем вчера (и хуже, чем завтра). Сам легендарный атакующий защитник любил давать небольшие задания звёздным игрокам НБА. Например, в 2017-м Коби поставил задачу тяжёлому (тогда, скорее всего, ещё лёгкому) форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо — стать MVP.

По итогам сезона-2018/2019 греческий баскетболист наконец выполнил это условие — его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата. На что Брайант отреагировал очень сдержанно: «Мой парень… MVP. Величие. Следующая задача — чемпионство». В 2021-м задача тоже была выполнена! Правда, Мамба так и не стал свидетелем этого из-за крушения вертолёта в январе 2020 года.

Яннис Адетокунбо и Коби Брайант

Яннис Адетокунбо и Коби Брайант

Фото: Mike McGinnis/Getty Images

До греческого баскетболиста Коби Брайант поставил цель перед Айзеей Томасом, представлявшим в тот момент «Кливленд Кавальерс», — попасть в первую символическую пятёрку по итогам регулярного чемпионата. После этого карьера 175-сантиметрового баскетболиста пошла под откос. (На самом деле Айзея, будучи игроком «Бостон Селтикс», во время финала Восточной конференции с «Кливлендом» окончательно усугубил травму бедра. Брайант старался мотивировать Томаса — по-дружески, что ли).

У Коби тем не менее был свой список любимчиков, которые, как он считает, придерживались этой концепции. В этот список входили как минимум пять баскетболистов.

«Думаю, у многих современных игроков вы можете наблюдать налаженную трудовую дисциплину. Кайри Ирвинг, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук — эти ребята действительно ходят в спортзал не просто так. Они проводят там много времени. Как и Кевин Дюрант с Леброном Джеймсом. Они уже достаточно этим занимаются.

Практически все — в списке. Кто лучший?
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Молодым игрокам недостаточно хорошо тренироваться на протяжении, например, двух месяцев. Прям усердно — этого недостаточно. Важно заниматься этим на протяжении 10 лет — быть последовательным. Сегодня вы можете наблюдать за игроками, которые действительно придерживались этой концепции», — поделился Брайант в 2018 году.

Коби Брайант, конечно, был спортсменом как со своими плюсами, так и с минусами: кто-то любил осуждать его за чрезмерное недоверие к своим партнёрам по команде, а кто-то просто восхищался этим. Дело каждого. Концепция «Менталитета Мамбы» в теории хороша. И она хороша не только в баскетбольном мире.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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