Необычный подход Поповича, боксёрская тренировка Вембаньямы. Главное к утру в НБА

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 21 августа 2023 года от «Чемпионата».

Эксперт Бобби Маркс высказался о «Нью-Йорке», а также призвал уважать этот клуб

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперт Бобби Маркс выразил мнение, что «Нью-Йорк Никс» заслуживает большего уважения в Восточной конференции.

По мнению Маркса, «Нью-Йорк» стоит наряду с такими командами, как «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

Матч плей-офф между «Нью-Йорком» и «Майами» Фото: Elsa/Getty Images

«Как по мне, когда речь заходит о «Нью-Йорке», мы должны говорить так, словно мы говорим о «Милуоки», «Бостоне» или «Майами», — приводит слова Маркса NBACentral.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф коллектив Тома Тибодо закончил выступление после того, как уступил в полуфинале Восточной конференции «Майами» со счётом 2-4.

Бокс? Почему бы и нет! Виктор Вембаньяма провёл тренировку с экс-чемпионом в первой полулёгкой весовой категории по версии WBC

Французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма провёл индивидуальную тренировку с Джесси Джеймсом Лейхой.

Тренировочный процесс Вембаньямы Фото: Из личного архива Джесси Джеймса Лейхи

57-летний Лейха — американский боксёр, который выступал в полулёгкой, второй полулёгкой, лёгкой, первой полусредней и полусредней весовых категориях.

Тем временем 19-летний Вембаньяма продолжает подготовку к дебютному сезону в НБА. Ранее «Чемпионат» включил дебют центрового в Летней лиге в рейтинг примечательных событий лета.

Майлз Макбрайд из «Нью-Йорка» объяснил, почему Стефен Карри является хорошим снайпером

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Майлз Макбрайд высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Дело в том, что Стеф, во-первых, сильный. Он гораздо сильнее, чем думают люди. Вы не сможете вывести его из равновесия. Кажется, это одна из причин, почему он является великолепным снайпером», — приводит слова Макбрайда Sports Illustrated.

Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю свою профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе «Голден Стэйт». Карри — четырёхкратный чемпион мира, также он дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году Стефен стал MVP финала НБА — впервые в карьере.

«Он хочет, чтобы мы были в курсе того, что происходит в мире». Зак Коллинз — о подходе Грега Поповича

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Зак Коллинз рассказал о необычном подходе главного тренера техасской команды Грега Поповича.

«Попович считает важным, чтобы знали о том, что происходит в мире. Он, например, покажет нам какой-нибудь новостной фрагмент, а мы смотрим. Это немного застанет всех врасплох, но это часть его философии.

Тре Джонс, Грег Попович и Зак Коллинз Фото: Justin Ford/Getty Images

Он хочет, чтобы мы были в курсе того, что происходит в мире. Он сравнивает происходящее в мире с баскетболом: наши проигрыши, нереализованные броски с игры и тому подобное», — сказал Коллинз в подкасте The Hoop Chat.

Напомним, в июле 74-летний Попович заключил новый пятилетний контракт с «Сан-Антонио». По некоторым данным, специалист заработает по этому договору больше $ 80 млн. Попович является главным тренером «Спёрс» с 1996 года. С момента начала его работы «Сан-Антонио» пять раз завоёвывал титул НБА и выиграл 1366 матчей. Попович является членом Зала славы баскетбола.

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