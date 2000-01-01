Японский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура был замечен со своей соотечественницей Наоми Осакой, на данный момент занимающей 601-е место в рейтинге WTA.
Японские спортсмены сыграли между собой в теннис. Правда, показали нам лишь один розыгрыш. И вот что из этого вышло.
15:0 или 0:15? Наоми Осака сыграла в теннис с японским форвардом «Лейкерс»
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