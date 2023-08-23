Один из главных обменов 2010-х. Девять лет назад Кевин Лав перешёл к Леброну в «Кливленд»

Лето 2014-го стало переломным для «Кливленда». Тогда состоялось самое крупное подписание свободного агента в истории франшизы – на зарплату $ 42 млн в год в «Кавальерс» вернулся Леброн Джеймс. Ну а ровно девять лет назад, 23 августа, в команде сформировалось «большое трио»: к связке Брона и Кайри Ирвинга добрали Кевина Лава. Вспоминаем, как это было.

Сезон-2013/2014. Для «Кливленда» он получился даже более печальным, чем два-три предшествующих. Владелец Дэн Гилберт планировал, что в том чемпионате его команда сделает шаг к долгожданному выходу в плей-офф, но этого, увы, не произошло. «Кавс» пытались спасти сезон, но проиграли 11 из 15 матчей после подписания Спенсера Хоуса в дедлайн. Сделка по приобретению Луола Денга также не увенчалась успехом, и от отметки в 50% побед «Кливленд» отделяли 18 поражений.

В руководстве дела обстояли туго. Генеральный менеджер Дэвид Гриффин готовился к увольнению. Тренер Майк Браун также начал опасаться, что от него избавятся по итогам дебютного сезона. Терпение Гилберта было на нуле – дела обстояли чуть ли не хуже, чем после серии из 26 поражений в сезоне-2010/2011. «Кавальерс» готовились принять участие в драфт-лотерее в четвёртый раз подряд.

И тогда в руководстве решили – сейчас или никогда. Пришло время для масштабной, но в то же время краткосрочной перестройки. Обмен Лава должен быть стать первым большим шагом, предшествующим и, что важно, способствующим возвращению Леброна.

На тот момент Кевину было 25 лет. Он провёл шесть сезонов за «Тимбервулвз», куда его отправили из «Мемфиса» сразу после драфта-2008, на котором игрок был выбран под пятым номером. В «Миннесоте» он трижды попадал на Матч всех звёзд, дважды включался во вторую символическую пятёрку, признавался самым развивающимся игроком и лидером сезона по подборам.

Кевин Лав Фото: Christian Petersen/Getty Images

На протяжении полутора лет «Кавальерс» регулярно контактировали с «Миннесотой». Во фронт-офисе знали, что после того, как Лав не получил желаемого продления в 2011-м, он рано или поздно уйдёт из «Тимбервулвз». Но сезон-2013/2014 стал одним из лучших в его карьере. К тому же у игрока оставался всего год по контракту. В руководстве его тогдашней команды рассчитывали, что он не уйдёт без компенсации, и были открыты для предложений.

По поводу Лава к «Миннесоте» обратились аж 12 организаций. И дальше остальных в плане переговоров продвинулись «Уорриорз», которые могли заполучить игрока ещё до того, как «Кавальерс» могли сделать своё лучшее предложение.

Но «Кливленду» крупно повезло выиграть драфт-лотерею того года. Команде достался ценный актив, который можно было включить в сделку с «Тимбервулвз» – это первый номер драфта=2014 Эндрю Уиггинс. Если бы не это, то за Лава наверняка пришлось бы отдать Кайри Ирвинга, чего в «Кавальерс» пытались избежать любыми возможными путями.

Однако именно с Уиггсом была связана временная задержка, из-за которой «Кливленд» мог упустить Кевина. По правилам НБА игрок не может быть обменян в течение 30 дней с того момента, как подписал свой контракт новичка. Это означало, что ждать придётся до конца лета – а точнее, до 23 августа.

Но тут «Кливленду» снова повезло. Во-первых, ни «Голден Стэйт», ни любая другая франшиза не сумели договориться с «Миннесотой» об обмене. Во-вторых, в середине июля в «Кавальерс» всё же вернулся Леброн. И в тот же день, когда он подписал новый контракт, Джеймс решил позвонить Лаву и лично пригласить его в команду.

Кевин Лав Фото: Mike Lawrie/Getty Images

«Это во многом повлияло на моё решение. Я знал, что у «Кавальерс» много молодых игроков, много талантливых игроков. Я относительно хорошо знал город, но звонок Леброна оказал на меня большое влияние», – признался Кевин.

Вскоре «Кливленд» начал переговоры с игроком. Он пообещал, что не уйдёт из команды по истечении действующего контракта (то есть спустя год после обмена), а «Кавальерс» взамен пообещали выдать ему $ 120 млн на пять лет. Конечно же, неофициально – такие договорённости запрещены правилами НБА, в случае нарушения которых лига могла бы наложить вето на проведение обмена.

Но Лав хотел играть в одной команде с Леброном, и это желание было взаимным. Когда Джеймс сделал первое публичное заявление с момента возвращения в «Кливленд», он ясно дал это понять:

«Если он присоединится к нам, я буду очень рад. Меня волнуют даже не 26 очков и 12 подборов (которые Лав в среднем набирал по итогам сезона-2013/2014. – Прим. «Чемпионата»), а его баскетбольный IQ. Он очень, очень высокий. У меня была возможность провести с Кевином 32 дня на Олимпийских играх 2012 года. Он сыграл огромную роль для нашей сборной… Он – отличное дополнение».

Спустя две недели наступило 23 августа. Уиггинс наконец-то стал доступен для обмена, и в «Кливленде» наконец-то официально объявили о подписании Лава. Чтобы провести сделку с «Миннесотой», к ней пришлось подключить третью команду ­– «Филадельфию».

Детали обмена Кевина Лава в «Кливленд»:

«Кливленд» получил: Кевина Лава («Миннесота»);

«Миннесота» получила: Эндрю Уиггинса, Энтони Беннетта (оба – «Кливленд»), Таддеуса Янга («Филадельфия») и исключение на $ 6,3 млн;

«Филадельфия» получила: Люка Мба а Муте, Алексея Шведа (оба – «Миннесота») и пик первого раунда на драфте-2015.

В тот день «Кливленд» превратился из лотерейной команды в контендера. И по итогам сезона-2014/2015 «Кавальерс» впервые с 2007 года вышли в финал НБА. Там их ожидали «Уорриорз» – это было первым из четырёх подряд финальных противостояний между этими командами. И победа в нём всё же досталась «Голден Стэйт». Оставшись без Лава и Ирвинга, получивших травмы в ходе того плей-офф, «Кавс» уступили 2-4 в серии.

Но спустя год им удалось отомстить. Леброн и компания не просто обыграли «Уорриорз», которые имели 73-9 по итогам регулярного сезона. Они сделали камбэк с 1-3 в серии, героями которой, конечно же, стали Джеймс и Ирвинг. Лав тогда показывал далеко не лучшую свою игру, особенно после того, как заработал тяжёлое сотрясение мозга во второй встрече. Но в итоге именно он остановил Стефа Карри и помешал ему забросить решающий трёхочковый в седьмом матче.

Так «Кавальерс» завоевали своё первое чемпионство. Они были готовы замахнуться и на второе, но тем летом «Голден Стэйт» подписал Кевина Дюранта, поэтому два последующих захода в финал НБА для «Кливленда» не увенчались успехом. Со временем Джеймс покинул команду, то же самое спустя год сделал и Ирвинг. Зато Лав остался.

Он распрощался с организацией только в прошедший дедлайн. На протяжении последних четырёх сезонов количество предоставленных ему минут постепенно снижалось, и со временем бигмен окончательно выпал из ротации. Перед отчислением он пропустил 12 матчей подряд.

В итоге 34-летний Лав присоединился к «Майами», в составе которого останется как минимум до следующего лета. Недавно «Хит» подписали с ним продление на два года с опцией игрока на второй.

Вот такая история стоит за одним из самых громких обменов десятилетия. Подумать только, целых девять лет прошло с момента его проведения! Теперь эпоха Лава в «Кливленде», увы, подошла к концу, те триумфальные четыре года навсегда останутся в истории баскетбола. И Кевин Уэсли Лав будет неотъемлемой её частью.