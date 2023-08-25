Без трипл-даблов, но с разгромом в матче Канада — Франция. Итоги первого дня ЧМ-2023

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу, который в этом году проходит на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В этой статье мы подведём краткие итоги первого игрового дня и расскажем обо всех матчах, состоявшихся в трёх разных странах в рамках первого группового этапа соревнований.

Финляндия — Австралия

Как бы ни старался Лаури Маркканен из «Юты», в первом матче чемпионата мира его Финляндия уступила одному из фаворитов – сборной Австралии – с разгромным счётом, 72:98.

Лучшим в составе австралийцев стал Патти Миллз с 25 очками, восемью подборами и четырьмя перехватами, однако всё внимание было приковано к Джошу Гидди, который мог оформить первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира. Увы, в четвёртой четверти его усадили на скамейку с 14 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Джош Гидди Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

В первой половине преимущество Финляндии доходило до «+8», до за две минуты до конца второй четверти Джо Инглс оформил трёхочковый со стэп-бэком и вывел Австралию вперёд. Рывок 11:4 на старте третьего отрезка помог «бумерам» сделать своё преимущество двузначным, а победа 28:18 в заключительной десятиминутке принесла им первые очки на турнире.

Мексика — Черногория

Черногория под предводительством Николы Вучевича также одолела своего первого соперника, Мексику, с разгромным преимуществом в 20 очков – 91:71.

В первой половине центровой «Чикаго» набрал 15 очков и помог своей команде уйти на большой перерыв с «+9». Такой же разница в счёте была и за несколько минут до финальной сирены, но затем черногорцы выдали рывок 11:0 и поставили точку в матче. Вучевич завершил игру с 27 очками, 10 подборами, двумя блоками и перехватом. Кендрик Перри записал на свой счёт 16 очков и семь передач.

Лучшим в составе Мексики стал Франсиско Крус с 16 очками и шестью ассистами. 12 очков и восемь подборов набрал Фабьян Хаймес.

Латвия — Ливан

Настоящим избиением закончился открывающий матч Ливана на турнире. Победа со счётом 109:70 и статус первой команды, набравшей «сотню» на ЧМ-2023, уходят к сборной Латвии.

27:17 в первой четверти, 28:13 – во второй, и вот латвийцы уже ведут «+25» к большому перерыву. Во второй половине они продолжили издеваться над соперником, и в четвёртой четверти разница в счёте достигла 44 очков. Всё было бы не так грустно, реализуй ливанская команда больше 44% своих бросков с игры.

Лучшим в составе Латвии неожиданно стал Дайрис Бертанс (брат Дависа Бертанса из «Оклахомы»), который провёл на площадке всего 15 минут, набрав при этом 20 очков (7 из 8 с игры) и четыре передачи. Роландс Шмитс добавил 17 очков и семь подборов.

Италия — Ангола

Победа над Анголой далась сборной Италии не так легко, как могла бы. Тренер Джанмарко Поццекко признался, что разнервничался, и это отразилось на игре его команды.

На старте первой четверти итальянцы смотрелись слабее соперника, но сумели перевернуть ход игры рывком 14:0. Однако Ангола не сдавалась, и за 40 секунд до конца третьей четверти между командами была ничья – 57:57. Итальянцам удалось выиграть заключительный отрезок со счётом 20:10 и вырвать первую победу на турнире – 81:67.

Обе команды страдали с реализацией из-за дуги, на двоих реализовав 9 бросков из 61, хотя итальянцы обычно не испытывают с этим проблем. Лучшим в их составе стал Симоне Фонтеккио с 19 очками и пятью передачами, Стефано Тонут добавил ещё 18 баллов.

170-сантиметровый Чайльд Дандао был самым результативным в сборной Анголы с 19 очками, тремя подборами и тремя ассистами. Бруно Фернандо из «Атланты» набрал 13 очков и собрал пять отскоков.

Германия — Япония

В матче со сборной Японии Германия вела в счёте на протяжении всех 40 минут (по большей части – в 15-25 очков) и в итоге забрала победу со счётом 81:63.

Немцам удалось реализовать всего 6 из 33 дальних попыток, японцам – шесть из 35. Особенно это сказалось на Юте Ватанабэ, который набрал 20 очков, но попал только два из 10 трёхочковых. При этом он всё равно стал лучшим в составе своей команды, также сделав шесть подборов, две передачи и два блока.

В составе немецкой сборной самым результативным оказался Мориц Вагнер, который остановился в шаге от дабл-дабла. У него 25 очков (10 из 14 с игры) и девять подборов, а также наивысший коэффициент полезности в матче – 31.

На счету Денниса Шрёдера 14 очков, пять передач и пять собранных отскоков. Даниэль Тайс и Франц Вагнер набрали 13 и 10 очков соответственно, а также по шесть подборов.

Доминиканская Республика — Филиппины

Этот матч установил рекорд чемпионата мира по посещаемости – посмотреть на хозяев турнира пришли 38 115 зрителей. До этого самым популярным был матч США и России на ЧМ-1994 – 32 616 человек.

Но сегодня сборную Филиппин и их поклонников ждало разочарование. Джордан Кларксон из «Юты», набравший 28 очков, семь подборов и семь передач, получил пятый персональный фол за три минуты до финальной сирены и был вынужден покинуть площадку.

Так, победа в этом довольно равном матче осталась за сборной Доминиканы под предводительством Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты». У него 26 очков и 10 подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал Виктор Лиз.

Джордан Кларксон Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Египет — Литва

Ещё одну разгромную победу в ходе первого игрового дня одержала сборная Литвы, одолевшая Египет со счётом 93:67.

По итогам первой четверти Литва вела 26:12, а в начале второй имела двукратное преимущество – 38:19. И на этом встречу можно было считать законченной. Ведь, несмотря на то что перед перерывом команде Египта удалось подсократить отставание, во второй половине отрыв литовцев достигал отметки в «+30».

Лучшим в составе победителей стал Маргирис Нормантас с 18 очками. У Йонаса Валанчюнаса, набравшего 11 очков в первой четверти – дабл-дабл из 15 баллов и 10 подборов. У Египта в шаге от дабл-дабла остановился Ассем Марей – у него 14 очков и девять собранных отскоков.

Канада — Франция

Матч дня на ЧМ-2023 завершился в пользу сборной Канады. Она разгромила другого фаворита турнира, сборную Франции, со счётом 95:65.

По итогам первой половины казалось, что на исторический трипл-дабл попробует зайти Шей Гилджес-Александер. Но он, хотя и просто уничтожил соперника в третьей четверти, закончил игру с 27 очками, 13 подборами и шестью передачами, заранее отправившись на скамейку. Увы!

Шей Гилджес-Александер Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Келли Олиник набрал 18 очков, Диллон Брукс и Никил Александер-Уолкер – по 12. Ар Джей Барретт страдал с реализацией с игры (1 из 10), но сделал шесть подборов и пять передач и имел «плюс-минус» в «+24».

У Франции самым результативным стал Эван Фурнье. Вот только в первой половине он набрал 19 очков, а во второй – два, при этом реализовав всего 3 из 13 дальних попыток. По итогам второй четверти команды разделяли всего три балла. Но в третьей четверти, которую канадцы выиграли 25:8, у Фурнье был гордый «0» в графе набранных очков. После такого в игру не возвращаются.

Нандо де Коло и Матиас Лессор набрали по 12 очков, а Руди Гобер записал на свой счёт восемь очков и девять подборов.