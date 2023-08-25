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Обзор первого игрового дня чемпионата мира по баскетболу — 2023: результаты матчей Канады, Франции, Австралии и других

Без трипл-даблов, но с разгромом в матче Канада — Франция. Итоги первого дня ЧМ-2023
Арина Ершова
Обзор первого игрового дня ЧМ по баскетболу — 2023
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Только Джордан Кларксон и Карл-Энтони Таунс подарили нам борьбу.

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу, который в этом году проходит на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В этой статье мы подведём краткие итоги первого игрового дня и расскажем обо всех матчах, состоявшихся в трёх разных странах в рамках первого группового этапа соревнований.

Финляндия — Австралия

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
72 : 98
Австралия
Финляндия: Маркканен - 19, Салин - 13, Янтунен - 8, Мадсен - 8, Валтонен - 7, Нкамхуа - 6, Мёрфи - 4, Литтл - 3, Кантонен - 2, Маджуни - 2, Грандисон, Сеппяля
Австралия: Миллз - 25, Гидди - 14, Инглс - 13, Экзам - 10, Кукс - 9, Рит - 8, Уайт - 7, Грин - 6, Кэй - 4, Тибулл - 2, Дэниэлс, Гоулдинг

Как бы ни старался Лаури Маркканен из «Юты», в первом матче чемпионата мира его Финляндия уступила одному из фаворитов – сборной Австралии – с разгромным счётом, 72:98.

Лучшим в составе австралийцев стал Патти Миллз с 25 очками, восемью подборами и четырьмя перехватами, однако всё внимание было приковано к Джошу Гидди, который мог оформить первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира. Увы, в четвёртой четверти его усадили на скамейку с 14 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Джош Гидди

Джош Гидди

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

В первой половине преимущество Финляндии доходило до «+8», до за две минуты до конца второй четверти Джо Инглс оформил трёхочковый со стэп-бэком и вывел Австралию вперёд. Рывок 11:4 на старте третьего отрезка помог «бумерам» сделать своё преимущество двузначным, а победа 28:18 в заключительной десятиминутке принесла им первые очки на турнире.

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Мексика — Черногория

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 11:45 МСК
Мексика
Окончен
71 : 91
Черногория
Мексика: Крус - 8, Хаймес - 7, Столл - 6, Гутьеррес - 6, Хирон - 4, Бонилья - 2, Гутьеррес - 2, Камачо - 2, Ибарра - 2, Андриасси, Мендес-Вальдес, Амиго
Черногория: Вучевич - 15, Иванович - 8, Дублевич - 7, Перри - 6, Радович - 5, Симонович - 3, Славкович - 2, Попович - 2, Илич, Михайлович, Радончич, Дробняк

Черногория под предводительством Николы Вучевича также одолела своего первого соперника, Мексику, с разгромным преимуществом в 20 очков – 91:71.

В первой половине центровой «Чикаго» набрал 15 очков и помог своей команде уйти на большой перерыв с «+9». Такой же разница в счёте была и за несколько минут до финальной сирены, но затем черногорцы выдали рывок 11:0 и поставили точку в матче. Вучевич завершил игру с 27 очками, 10 подборами, двумя блоками и перехватом. Кендрик Перри записал на свой счёт 16 очков и семь передач.

Лучшим в составе Мексики стал Франсиско Крус с 16 очками и шестью ассистами. 12 очков и восемь подборов набрал Фабьян Хаймес.

Латвия — Ливан

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 12:15 МСК
Латвия
Окончен
109 : 70
Ливан
Латвия: Дайр. Бертанс - 14, Шмитс - 13, Зорикс - 8, Дав. Бертанс - 6, Куруц - 5, Страутиньш - 3, Шкеле - 2, Гражулис - 2, Жагар - 2, Чаварс, Пасечникс, Куруц
Ливан: Эль-Дарвиш - 12, Хайдар - 5, Аракджи - 5, Спеллмен - 4, Мансур - 2, Межер - 2, Аль-Хури, Сауд, Халил, Зейнун, Эззедин, Гёкчян

Настоящим избиением закончился открывающий матч Ливана на турнире. Победа со счётом 109:70 и статус первой команды, набравшей «сотню» на ЧМ-2023, уходят к сборной Латвии.

27:17 в первой четверти, 28:13 – во второй, и вот латвийцы уже ведут «+25» к большому перерыву. Во второй половине они продолжили издеваться над соперником, и в четвёртой четверти разница в счёте достигла 44 очков. Всё было бы не так грустно, реализуй ливанская команда больше 44% своих бросков с игры.

Лучшим в составе Латвии неожиданно стал Дайрис Бертанс (брат Дависа Бертанса из «Оклахомы»), который провёл на площадке всего 15 минут, набрав при этом 20 очков (7 из 8 с игры) и четыре передачи. Роландс Шмитс добавил 17 очков и семь подборов.

Италия — Ангола

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 11:00 МСК
Ангола
Окончен
67 : 81
Италия
Ангола: Дундау - 19, Фернанду - 13, Гонсалвеш - 7, Бангу - 6, Монтейру - 6, Жерсон - 4, Де Соуза - 4, Франсишку - 3, Паулу - 3, Кокила - 2, Маконда, Фернандеш
Италия: Фонтеккио - 19, Тонут - 18, Риччи - 12, Мелли - 7, Полонара - 7, Списсу - 5, Пайола - 4, Датоме - 4, Северини - 3, Прочида - 2, Спаньоло, Диуф

Победа над Анголой далась сборной Италии не так легко, как могла бы. Тренер Джанмарко Поццекко признался, что разнервничался, и это отразилось на игре его команды.

На старте первой четверти итальянцы смотрелись слабее соперника, но сумели перевернуть ход игры рывком 14:0. Однако Ангола не сдавалась, и за 40 секунд до конца третьей четверти между командами была ничья – 57:57. Итальянцам удалось выиграть заключительный отрезок со счётом 20:10 и вырвать первую победу на турнире – 81:67.

Обе команды страдали с реализацией из-за дуги, на двоих реализовав 9 бросков из 61, хотя итальянцы обычно не испытывают с этим проблем. Лучшим в их составе стал Симоне Фонтеккио с 19 очками и пятью передачами, Стефано Тонут добавил ещё 18 баллов.

170-сантиметровый Чайльд Дандао был самым результативным в сборной Анголы с 19 очками, тремя подборами и тремя ассистами. Бруно Фернандо из «Атланты» набрал 13 очков и собрал пять отскоков.

Германия — Япония

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:10 МСК
Германия
Окончен
81 : 63
Япония
Германия: Вагнер - 25, Шрёдер - 14, Тайс - 13, Вагнер - 10, Фойгтман - 6, Обст - 6, Бонга - 4, Тиман - 3, Ло, Гиффей, Холлац, Кремер
Япония: Ватанабэ - 20, Баба - 15, Хоукинсон - 9, Кавамура - 7, Томинага - 5, Ёсии - 3, Хиэдзима - 2, Нисида - 2, Тогаси, Хара, Иноуэ, Кавамата

В матче со сборной Японии Германия вела в счёте на протяжении всех 40 минут (по большей части – в 15-25 очков) и в итоге забрала победу со счётом 81:63.

Немцам удалось реализовать всего 6 из 33 дальних попыток, японцам – шесть из 35. Особенно это сказалось на Юте Ватанабэ, который набрал 20 очков, но попал только два из 10 трёхочковых. При этом он всё равно стал лучшим в составе своей команды, также сделав шесть подборов, две передачи и два блока.

В составе немецкой сборной самым результативным оказался Мориц Вагнер, который остановился в шаге от дабл-дабла. У него 25 очков (10 из 14 с игры) и девять подборов, а также наивысший коэффициент полезности в матче – 31.

На счету Денниса Шрёдера 14 очков, пять передач и пять собранных отскоков. Даниэль Тайс и Франц Вагнер набрали 13 и 10 очков соответственно, а также по шесть подборов.

Доминиканская Республика — Филиппины

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
87 : 81
Филиппины
Доминиканская Республика: Таунс - 26, Лиз - 18, Фелис - 12, Монтеро - 6, Дельгадо - 6, Пенья - 5, Варгас - 5, Фигероа - 5, Мендоса - 2, Киньонес - 2, Солано, Суэро
Филиппины: Кларксон - 28, Фаджардо - 16, Рамос - 13, Эду - 7, Погой - 6, Томпсон - 5, Равена - 2, Абандо - 2, Агилар - 2, Сотто, Малонсо, Перес

Этот матч установил рекорд чемпионата мира по посещаемости – посмотреть на хозяев турнира пришли 38 115 зрителей. До этого самым популярным был матч США и России на ЧМ-1994 – 32 616 человек.

Но сегодня сборную Филиппин и их поклонников ждало разочарование. Джордан Кларксон из «Юты», набравший 28 очков, семь подборов и семь передач, получил пятый персональный фол за три минуты до финальной сирены и был вынужден покинуть площадку.

Так, победа в этом довольно равном матче осталась за сборной Доминиканы под предводительством Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты». У него 26 очков и 10 подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал Виктор Лиз.

Джордан Кларксон

Джордан Кларксон

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Египет — Литва

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:30 МСК
Египет
Окончен
67 : 93
Литва
Египет: Марей - 14, Генди - 13, Махмуд - 11, Амин - 10, Заран - 8, Ораби - 4, Шуша - 3, Мусса - 2, Гарднер - 2, Эльгизави, Абдельгавад, Хуссейн
Литва: Нормантас - 18, Валанчюнас - 15, Бендзюс - 10, Кузминскас - 9, Браздейкис - 8, Седекерскис - 7, Димша - 6, Сирвидис - 6, Малдунас - 4, Мотеюнас - 4, Кариниускас - 4, Йокубайтис - 2

Ещё одну разгромную победу в ходе первого игрового дня одержала сборная Литвы, одолевшая Египет со счётом 93:67.

По итогам первой четверти Литва вела 26:12, а в начале второй имела двукратное преимущество – 38:19. И на этом встречу можно было считать законченной. Ведь, несмотря на то что перед перерывом команде Египта удалось подсократить отставание, во второй половине отрыв литовцев достигал отметки в «+30».

Лучшим в составе победителей стал Маргирис Нормантас с 18 очками. У Йонаса Валанчюнаса, набравшего 11 очков в первой четверти – дабл-дабл из 15 баллов и 10 подборов. У Египта в шаге от дабл-дабла остановился Ассем Марей – у него 14 очков и девять собранных отскоков.

Канада — Франция

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 16:30 МСК
Канада
Окончен
95 : 65
Франция
Канада: Гилджес-Александер - 27, Олиник - 18, Александер-Уолкер - 12, Брукс - 12, Дорт - 7, Пауэлл - 6, Барретт - 5, Александер - 5, Эджим - 3, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Франция: Фурнье - 21, де Коло - 12, Лессор - 12, Гобер - 8, Франсиско - 5, Ябуселе - 4, Уаттара - 2, Окобо - 1, Батюм, Тарпей, Кординье, Фалль

Матч дня на ЧМ-2023 завершился в пользу сборной Канады. Она разгромила другого фаворита турнира, сборную Франции, со счётом 95:65.

По итогам первой половины казалось, что на исторический трипл-дабл попробует зайти Шей Гилджес-Александер. Но он, хотя и просто уничтожил соперника в третьей четверти, закончил игру с 27 очками, 13 подборами и шестью передачами, заранее отправившись на скамейку. Увы!

Шей Гилджес-Александер

Шей Гилджес-Александер

Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images

Келли Олиник набрал 18 очков, Диллон Брукс и Никил Александер-Уолкер – по 12. Ар Джей Барретт страдал с реализацией с игры (1 из 10), но сделал шесть подборов и пять передач и имел «плюс-минус» в «+24».

У Франции самым результативным стал Эван Фурнье. Вот только в первой половине он набрал 19 очков, а во второй – два, при этом реализовав всего 3 из 13 дальних попыток. По итогам второй четверти команды разделяли всего три балла. Но в третьей четверти, которую канадцы выиграли 25:8, у Фурнье был гордый «0» в графе набранных очков. После такого в игру не возвращаются.

Нандо де Коло и Матиас Лессор набрали по 12 очков, а Руди Гобер записал на свой счёт восемь очков и девять подборов.

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