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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 27 августа: онлайн-трансляция игрового дня

Италия, Австралия и Франция проведут вторые матчи! Очередной игровой день ЧМ-2023. LIVE
Артемий Берстенев
Очередной игровой день ЧМ-2023
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Смогут ли французы реабилитироваться, а филиппинцы — наконец порадовать местную публику?

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
Что произошло вчера?
Все фавориты — в порядке! А сюрпризы когда будут? Конец игрового дня ЧМ-2023 по баскетболу
Все фавориты — в порядке! А сюрпризы когда будут? Конец игрового дня ЧМ-2023 по баскетболу

Сегодня, 27 августа, нас ожидают восемь матчей. Первая игра начнётся в 11:00 мск, заключительная — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго игрового дня.

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Италия
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Австралия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 11:45 МСК
Черногория
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Ливан
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Филиппины
Не начался
Ангола
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Япония
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Литва
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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