Топ-5 игроков после двух туров ЧМ-2023
Групповой этап ЧМ-2023 по баскетболу в самом разгаре. После двух туров издание Hoopshype опубликовало список лучших игроков турнира. Кто входит в топ-5?
5-е место
Баскетболист сборной Германии Деннис Шрёдер открывает пятёрку лучших. На ЧМ-2023 игрок повторил рекорд Дирка Новицки и набрал 30+ очков в одном матче турнира. Всего же за три матча Деннис набрал 59 очков.
4-е место
Разыгрывающий сборной Южного Судана Карлик Джонс за два прошедших матча в среднем набирал по 28 очков. Всего после двух игр у него 56 очков.
3-е место
Баскетболист сборной Канады Шей Гилджес-Александер в среднем за матч набирал 19,5 очка. Всего у него 39 очков на турнире.
2-е место
Никола Вучевич из сборной Черногории за матч в среднем получает 21,5 очка. Всего у него их 43.
1-е место
Лидер топа — Лука Дончич из сборной Словении. Он первый по набранным очкам на ЧМ-2023. За два матча он заработал 71 очко (в среднем по 35,5 за игру).
Какие вообще расклады на ЧМ-2023? Топ-5 игроков после двух туров группового этапа
Читайте также
Самые титулованные команды на ЧМ-2023
24.08 — жизненный путь Коби Брайанта. Мотивация
Кто выбрал Стефена Карри вместо Мэджика Джонсона?
Осака сыграла в теннис с японским баскетболистом
Леброн Джеймс в восторге от младшего сына Брайса
Яннис Адетокунбо повторил празднование Роналду
Как Джанлуиджи Доннарумма обыграл форварда НБА
Джокович и Рублёв сыграли в баскетбол
Попал из сидячего положения: Дончич не сомневался!
Вспоминаем 13 сезонов Ларри Бёрда в НБА
Семейство Карри — отец против сына. Кто кого?
«Аль-Хиляль» «подписал» звезду НБА
Бизнес Джеймса Хардена «выстрелил» в Китае
Кевин Дюрант находится в потрясающей форме
Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим
Коби Брайант набрал 63 очка в восемь лет