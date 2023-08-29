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Чемпионат мира по баскетболу — 2023, обзор игрового дня 29 августа: результаты матчей Канады, Франции, Австралии

Канада доминирует, обидное поражение Анголы и первая победа французов. Итоги дня ЧМ-2023
Андрей Антсон
Итоги дня ЧМ-2023 от 29 августа
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День без сюрпризов, но зато с яркими выступлениями!

Сегодня, 29 августа, на чемпионате мира по баскетболу завершился пятый игровой день. Начались завершающие матчи первого этапа турнира, сегодня мы попрощались с восемью сборными, а другие восемь сборных проводили в следующий этап.

ЧМ-2023. Турнирная таблица
LIVE игрового дня:
Канада просто разнесла Латвию во 2-й половине! Конец очередного дня ЧМ-2023 по баскетболу
Канада просто разнесла Латвию во 2-й половине! Конец очередного дня ЧМ-2023 по баскетболу

Германия — Финляндия

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 10:30 МСК
Германия
Окончен
101 : 75
Финляндия
Германия: Бонга - 15, Шрёдер - 15, Тиман - 13, Вагнер - 12, Обст - 11, Тайс - 8, Гиффей - 7, Холлац - 6, Кремер - 6, Фойгтман - 5, Ло - 3, Вагнер
Финляндия: Нкамхуа - 14, Маркканен - 12, Сеппяля - 12, Маджуни - 7, Грандисон - 7, Салин - 6, Янтунен - 6, Валтонен - 6, Мадсен - 5, Литтл, Мёрфи, Кантонен

Фаворит группы Е сборная Германии подтвердила свой статус и вышла из группы с первого места благодаря уверенной победе над Финляндией.

Финляндия смогла на мотивации взять первую четверть со счётом 22:19, но затем слегка разозлённые немцы уверенно доминировали в каждой четверти до конца матча.

В составе Германии аж пять игроков набрали 11+ очков: Деннис Шрёдер (15), Исаак Бонга (15), Йоханнес Тиман (13), Мориц Вагнер (12) и Андреас Обст (11). У финнов эту отметку преодолели лишь трое, в том числе и лидер команды Лаури Маркканен (12).

Таким образом, немцы выходят в следующий этап с первого места, выиграв все три встречи, а финны заняли последнее место, не победив ни в одной.

Ангола — Доминиканская Республика

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Ангола
Окончен
67 : 75
Доминиканская Республика
Ангола: Де Соуза - 19, Фернанду - 13, Жерсон - 12, Бангу - 11, Дундау - 9, Кокила - 2, Гонсалвеш - 1, Франсишку, Маконда, Паулу, Монтейру, Фернандеш
Доминиканская Республика: Фелис - 17, Лиз - 13, Дельгадо - 8, Таунс - 8, Киньонес - 7, Солано - 6, Пенья - 5, Монтеро - 4, Варгас - 3, Мендоса - 2, Фигероа - 2, Суэро

Начало дня сразу нам подарило отличный матч. Доминиканцы завладели преимуществом, начиная с первой четверти (20:11), но затем Ангола совершила поступательный, но героический камбэк, сделав счёт 65:65 за две минуты до конца встречи. Но лидеры группы А ответили финальным рывком со счётом 10:2 и оформили третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард африканцев Силвиу Де Соуза. Он набрал 19 очков и девять подборов. Лучшим в составе доминиканцев оказался Андрес Фелис. На его счету 17 очков и шесть подборов.

А вот лидер доминиканцев Карл-Энтони Таунс провёл лишь 15 минут на площадке и отметился восемью очками. После матча Таунс высоко оценил работу тренера сборной Нестора Гарсии: «Я стою на том, что говорю, он один из лучших тренеров в мире».

Таким образом, карибская команда заняла первое место в группе, а Ангола – обидное третье место и покидает турнир.

Египет — Мексика

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 11:45 МСК
Египет
Окончен
100 : 72
Мексика
Египет: Амин - 22, Гарднер - 20, Марей - 16, Заран - 14, Махмуд - 10, Эльгизави - 6, Генди - 6, Мусса - 3, Хуссейн - 3, Шуша, Абдельгавад, Ораби
Мексика: Крус - 21, Ибарра - 21, Хаймес - 11, Столл - 11, Бонилья - 7, Андриасси - 1, Гутьеррес, Хирон, Мендес-Вальдес, Камачо, Гутьеррес, Амиго

Матч неудачников группы D хоть и не заключал в себе турнирной интриги, но точно мог бы оказаться куда более равным, что в итоге вышло. Египет намного больше Мексики хотел покинуть чемпионат с высоко поднятой головой, а Мексика выглядела так, будто уже ожидала возвращения домой.

В составе Египта оказалось два игрока, набравших дабл-даблы. Защитник Эхаб Амин набрал 22 очка и 10 результативных передач, прибавив ко всему ещё и шесть подборов. Центровой Ассем Марей со скамейки отметился 16 очками и 10 подборами. Среди мексиканцев можно отметить хорошую игру в нападении у двух игроков: Франсиско Круса и Джошуа Ибарры (оба — по 21 очку).

Таким образом, египтяне и мексиканцы покидают турнир, заняв третье и четвёртое место соответственно.

Ливан — Франция

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 12:45 МСК
Ливан
Окончен
79 : 85
Франция
Ливан: Аракджи - 29, Хайдар - 12, Эль-Дарвиш - 10, Спеллмен - 8, Сауд - 8, Зейнун - 7, Гёкчян - 5, Аль-Хури, Халил, Мансур, Эззедин, Межер
Франция: Ябуселе - 18, Фурнье - 17, Окобо - 12, Батюм - 12, Кординье - 10, Уаттара - 6, де Коло - 5, Франсиско - 3, Тарпей - 2, Лессор, Гобер, Фалль

Франция чуть не оформила полный провал на данном турнире, ибо за французов почти весь матч было тревожно, что они упустят и эту игру. Первые три четверти проходила абсолютно равная игра, а перед началом последней 10-минутки номинальные гости даже уступали со счётом 58:59.

Нервозность и фрустрация чувствовались во всей команде и главном тренере Венсане Колле. Во время одного из тайм-аутов Эли Окобо что-то говорил Сильвену Франсиско, на что Колле сказал: «Не слушай его, он не хочет играть».

В итоге усилиями Гершона Ябуселе (18 очков) Франция смогла добыть победу в четвёртой четверти, но ощущение полного провала никуда не улетучилось. Также среди французов можно отметить Эвана Фурнье, набравшего 17 очков.

В составе ливанцев потрясающую игру провёл разыгрывающий Ваэль Аракджи, отыгравший почти 38 минут и набравший 29 очков (11 точных попаданий из 17 попыток). В группе H Франция и Ливан заняли третье и четвёртое место соответственно.

Австралия — Япония

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 14:10 МСК
Австралия
Окончен
109 : 89
Япония
Австралия: Гидди - 26, Кукс - 24, Грин - 15, Кэй - 13, Миллз - 11, Рит - 8, Инглс - 5, Экзам - 5, Уайт - 2, Дэниэлс, Тибулл, Гоулдинг
Япония: Хоукинсон - 33, Ватанабэ - 24, Тогаси - 14, Томинага - 8, Баба - 5, Кавамура - 3, Хиэдзима - 2, Нисида, Хара, Иноуэ, Ёсии, Кавамата

Наконец, перейдём к матчам, имевшим турнирное значение. Австралия и Япония разыграли второе место в группе E. Но уже после первой четверти (25:17 в пользу австралийцев) стало ясно, что единственная оставшаяся интрига в матче – это то, сможет ли оформить трипл-дабл Джош Гидди?

В итоге игрок «Оклахома-Сити Тандер» ограничился только дабл-даблом: 26 очков и 11 результативных передач. Также дабл-даблом, но уже со скамейки, отметился форвард Ксавье Кукс. На его счету 24 очка и 16 подборов.

В составе Японии лишь семь игроков вообще отметились какими-либо очками, а подавляющая часть нападения держалась лишь на двух игроках. Форвард Джошуа Хоукинсон смог показать один из лучших перформансов на всём ЧМ-2023 с 33 очками и семью подборами. Также хорошую игру провёл Юта Ватанабэ, отметившись 24 очками и семью подборами.

Австралия выходит в следующий этап со второго места, а Япония покидает турнир.

Филиппины — Италия

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Филиппины
Окончен
83 : 90
Италия
Филиппины: Кларксон - 23, Рамос - 14, Погой - 9, Равена - 8, Абандо - 8, Эду - 8, Малонсо - 7, Фаджардо - 4, Сотто - 2, Томпсон, Перес, Агилар
Италия: Фонтеккио - 18, Риччи - 14, Списсу - 13, Тонут - 13, Пайола - 11, Мелли - 10, Полонара - 6, Датоме - 5, Спаньоло, Диуф, Северини, Прочида

Филиппины во главе с Джорданом Кларксоном очень хотели уйти с турнира хотя бы с одной победой. У них это начало получаться в первой четверти, которую смогли выиграть со счётом 23:20. Но командная игра и глубина состава итальянцев перевесила желание азиатской сборной во второй и третьих четвертях, закончившихся со счётом 28:16 и 25:21 в пользу гостей.

В составе европейской сборной целых шесть игроков сумели набрать более 10 очков: Симоне Фонтеккио (18), Джампаоло Риччи (14), Стефано Тонут (13), Марко Списсу (13), Алессандро Пайола (11) и Николо Мелли (10).

Кларксон боролся до самого конца, проведя 37 минут на площадке, за которые набрал 23 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Но ни один из партнёров не смог должным образом помочь игроку «Юты Джаз».

Итальянцы выходят в следующий этап со второго места, а Филиппины покидают чемпионат, заняв последнюю строчку в группе А.

Черногория — Литва

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 15:30 МСК
Черногория
Окончен
71 : 91
Литва
Черногория: Вучевич - 19, Симонович - 13, Перри - 13, Попович - 8, Радончич - 7, Михайлович - 5, Радович - 3, Славкович - 2, Иванович - 1, Илич, Дублевич, Дробняк
Литва: Йокубайтис - 19, Кузминскас - 15, Валанчюнас - 11, Браздейкис - 10, Димша - 9, Седекерскис - 8, Мотеюнас - 8, Бендзюс - 5, Нормантас - 3, Кариниускас - 3, Малдунас, Сирвидис

Битва лидеров группы D также не смогла подарить нам должной интриги. Первая четверть закончилась с преимуществом черногорцев со счётом 27:26, но все оставшиеся три четверти выигрывали литовцы с преимуществом как минимум в четыре очка.

Лидер балканской сборной Никола Вучевич после потрясающих первых двух матчей на турнире не смог показать прежней эффективности. 19 очков были набраны в основном с линии штрафной (11 попаданий из 11 попыток), но меткость баскетболиста с игры оставляла желать лучшего — 4 из 13.

Литовцы, как всегда, показали слаженную игру с хорошей тренерской работой, но выделить можно разыгрывающего Рокаса Йокубайтиса, набравшего 19 очков, пять подборов и шесть ассистов.

Таким образом, Литва выиграла группу D, а черногорцы заняли второе место.

Канада — Латвия

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Канада
Окончен
101 : 75
Латвия
Канада: Гилджес-Александер - 27, Барретт - 22, Олиник - 15, Александер-Уолкер - 14, Пауэлл - 6, Скрабб - 6, Брукс - 6, Александер - 3, Иди - 2, Дорт, Эджим, Белл-Хайнс
Латвия: Гражулис - 16, Куруц - 14, Жагар - 11, Шмитс - 9, Зорикс - 8, Дав. Бертанс - 7, Куруц - 6, Шкеле - 4, Дайр. Бертанс, Страутиньш, Чаварс, Пасечникс

Латвия, неожиданно обыгравшая французов, стремилась создать ещё одну сенсацию на турнире в матче с канадцами. Первая четверть сенсационно оказалась за латышами со счётом 23:13. Но затем канадцы показали истинную доминацию в оставшихся четвертях, сделав «рывок» со счётом 88:52.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный игрок канадской сборной Шей Гилджес-Александер, набравший в решающей третьей четверти целых 16 очков. В итоге сегодня на его счету по-настоящему «леброновская» статистика 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач. Нельзя не отметить сильный перформанс от Ар Джей Барретта — 22 очка и пять передач.

Канада легко выигрывает собственную группу, а Латвия даже без Кристапса Порзингиса выходит в следующий этап.

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