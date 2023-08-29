Канада доминирует, обидное поражение Анголы и первая победа французов. Итоги дня ЧМ-2023

День без сюрпризов, но зато с яркими выступлениями!

Сегодня, 29 августа, на чемпионате мира по баскетболу завершился пятый игровой день. Начались завершающие матчи первого этапа турнира, сегодня мы попрощались с восемью сборными, а другие восемь сборных проводили в следующий этап.

Германия — Финляндия

Фаворит группы Е сборная Германии подтвердила свой статус и вышла из группы с первого места благодаря уверенной победе над Финляндией.

Финляндия смогла на мотивации взять первую четверть со счётом 22:19, но затем слегка разозлённые немцы уверенно доминировали в каждой четверти до конца матча.

В составе Германии аж пять игроков набрали 11+ очков: Деннис Шрёдер (15), Исаак Бонга (15), Йоханнес Тиман (13), Мориц Вагнер (12) и Андреас Обст (11). У финнов эту отметку преодолели лишь трое, в том числе и лидер команды Лаури Маркканен (12).

Таким образом, немцы выходят в следующий этап с первого места, выиграв все три встречи, а финны заняли последнее место, не победив ни в одной.

Ангола — Доминиканская Республика

Начало дня сразу нам подарило отличный матч. Доминиканцы завладели преимуществом, начиная с первой четверти (20:11), но затем Ангола совершила поступательный, но героический камбэк, сделав счёт 65:65 за две минуты до конца встречи. Но лидеры группы А ответили финальным рывком со счётом 10:2 и оформили третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард африканцев Силвиу Де Соуза. Он набрал 19 очков и девять подборов. Лучшим в составе доминиканцев оказался Андрес Фелис. На его счету 17 очков и шесть подборов.

А вот лидер доминиканцев Карл-Энтони Таунс провёл лишь 15 минут на площадке и отметился восемью очками. После матча Таунс высоко оценил работу тренера сборной Нестора Гарсии: «Я стою на том, что говорю, он один из лучших тренеров в мире».

Таким образом, карибская команда заняла первое место в группе, а Ангола – обидное третье место и покидает турнир.

Египет — Мексика

Матч неудачников группы D хоть и не заключал в себе турнирной интриги, но точно мог бы оказаться куда более равным, что в итоге вышло. Египет намного больше Мексики хотел покинуть чемпионат с высоко поднятой головой, а Мексика выглядела так, будто уже ожидала возвращения домой.

В составе Египта оказалось два игрока, набравших дабл-даблы. Защитник Эхаб Амин набрал 22 очка и 10 результативных передач, прибавив ко всему ещё и шесть подборов. Центровой Ассем Марей со скамейки отметился 16 очками и 10 подборами. Среди мексиканцев можно отметить хорошую игру в нападении у двух игроков: Франсиско Круса и Джошуа Ибарры (оба — по 21 очку).

Таким образом, египтяне и мексиканцы покидают турнир, заняв третье и четвёртое место соответственно.

Ливан — Франция

Франция чуть не оформила полный провал на данном турнире, ибо за французов почти весь матч было тревожно, что они упустят и эту игру. Первые три четверти проходила абсолютно равная игра, а перед началом последней 10-минутки номинальные гости даже уступали со счётом 58:59.

Нервозность и фрустрация чувствовались во всей команде и главном тренере Венсане Колле. Во время одного из тайм-аутов Эли Окобо что-то говорил Сильвену Франсиско, на что Колле сказал: «Не слушай его, он не хочет играть».

В итоге усилиями Гершона Ябуселе (18 очков) Франция смогла добыть победу в четвёртой четверти, но ощущение полного провала никуда не улетучилось. Также среди французов можно отметить Эвана Фурнье, набравшего 17 очков.

В составе ливанцев потрясающую игру провёл разыгрывающий Ваэль Аракджи, отыгравший почти 38 минут и набравший 29 очков (11 точных попаданий из 17 попыток). В группе H Франция и Ливан заняли третье и четвёртое место соответственно.

Австралия — Япония

Наконец, перейдём к матчам, имевшим турнирное значение. Австралия и Япония разыграли второе место в группе E. Но уже после первой четверти (25:17 в пользу австралийцев) стало ясно, что единственная оставшаяся интрига в матче – это то, сможет ли оформить трипл-дабл Джош Гидди?

В итоге игрок «Оклахома-Сити Тандер» ограничился только дабл-даблом: 26 очков и 11 результативных передач. Также дабл-даблом, но уже со скамейки, отметился форвард Ксавье Кукс. На его счету 24 очка и 16 подборов.

В составе Японии лишь семь игроков вообще отметились какими-либо очками, а подавляющая часть нападения держалась лишь на двух игроках. Форвард Джошуа Хоукинсон смог показать один из лучших перформансов на всём ЧМ-2023 с 33 очками и семью подборами. Также хорошую игру провёл Юта Ватанабэ, отметившись 24 очками и семью подборами.

Австралия выходит в следующий этап со второго места, а Япония покидает турнир.

Филиппины — Италия

Филиппины во главе с Джорданом Кларксоном очень хотели уйти с турнира хотя бы с одной победой. У них это начало получаться в первой четверти, которую смогли выиграть со счётом 23:20. Но командная игра и глубина состава итальянцев перевесила желание азиатской сборной во второй и третьих четвертях, закончившихся со счётом 28:16 и 25:21 в пользу гостей.

В составе европейской сборной целых шесть игроков сумели набрать более 10 очков: Симоне Фонтеккио (18), Джампаоло Риччи (14), Стефано Тонут (13), Марко Списсу (13), Алессандро Пайола (11) и Николо Мелли (10).

Кларксон боролся до самого конца, проведя 37 минут на площадке, за которые набрал 23 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Но ни один из партнёров не смог должным образом помочь игроку «Юты Джаз».

Итальянцы выходят в следующий этап со второго места, а Филиппины покидают чемпионат, заняв последнюю строчку в группе А.

Черногория — Литва

Битва лидеров группы D также не смогла подарить нам должной интриги. Первая четверть закончилась с преимуществом черногорцев со счётом 27:26, но все оставшиеся три четверти выигрывали литовцы с преимуществом как минимум в четыре очка.

Лидер балканской сборной Никола Вучевич после потрясающих первых двух матчей на турнире не смог показать прежней эффективности. 19 очков были набраны в основном с линии штрафной (11 попаданий из 11 попыток), но меткость баскетболиста с игры оставляла желать лучшего — 4 из 13.

Литовцы, как всегда, показали слаженную игру с хорошей тренерской работой, но выделить можно разыгрывающего Рокаса Йокубайтиса, набравшего 19 очков, пять подборов и шесть ассистов.

Таким образом, Литва выиграла группу D, а черногорцы заняли второе место.

Канада — Латвия

Латвия, неожиданно обыгравшая французов, стремилась создать ещё одну сенсацию на турнире в матче с канадцами. Первая четверть сенсационно оказалась за латышами со счётом 23:13. Но затем канадцы показали истинную доминацию в оставшихся четвертях, сделав «рывок» со счётом 88:52.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный игрок канадской сборной Шей Гилджес-Александер, набравший в решающей третьей четверти целых 16 очков. В итоге сегодня на его счету по-настоящему «леброновская» статистика 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач. Нельзя не отметить сильный перформанс от Ар Джей Барретта — 22 очка и пять передач.

Канада легко выигрывает собственную группу, а Латвия даже без Кристапса Порзингиса выходит в следующий этап.