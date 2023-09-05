Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 5 сентября: онлайн-трансляция матчей Литва — Сербия, Италия — США

Первые четвертьфинальные матчи ЧМ-2023! Играют: Литва, Сербия, Италия и США. LIVE
Артемий Берстенев
Первые четвертьфинальные матчи ЧМ-2023
Комментарии
Битва за выход в полуфинальную часть Кубка мира по баскетболу начинается!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Сегодня, 5 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Литва — Сербия и Италия — США.

ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 11:45 МСК
Литва
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 15:40 МСК
Италия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android