Первые четвертьфинальные матчи ЧМ-2023! Играют: Литва, Сербия, Италия и США. LIVE
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Битва за выход в полуфинальную часть Кубка мира по баскетболу начинается!
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Сегодня, 5 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Литва — Сербия и Италия — США.
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 11:45 МСК
Литва
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 15:40 МСК
Италия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
- 5 сентября 2023
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