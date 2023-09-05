Первые четвертьфинальные матчи ЧМ-2023! Играют: Литва, Сербия, Италия и США. LIVE

Битва за выход в полуфинальную часть Кубка мира по баскетболу начинается!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Сегодня, 5 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Литва — Сербия и Италия — США.

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