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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 7 сентября: онлайн-трансляция матчей Италия — Латвия, Литва — Словения

Не битва лузеров, а матчи за 5–8-е места! Посмотрим за Италией и снова за Словенией — LIVE
Артемий Берстенев
Не битва лузеров, а матчи за 5–8-е места!
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Конечно, это не игры за третье место, но примечательные коллективы продолжают выступать в Кубке мире по баскетболу!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Сегодня, 7 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Италия — Латвия и Литва — Словения.

ЧМ-2023 (м) . За 5-8 места
07 сентября 2023, четверг. 11:45 МСК
Италия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . За 5-8 места
07 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Литва
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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