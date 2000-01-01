«Бедняга» Бен Симмонс
Это один из самых травматичных игроков НБА, который с сезона-2018/2019 ни разу не провёл более 58 матчей за сезон. Позапрошлый год он пропустил целиком, а в минувшем чемпионате отыграл 42 встречи.
У Симмонса всегда то одно, то другое: был протест в «Филадельфии», потом ментальные проблемы, спина, колено… Но слава первого номера драфта-2015 живёт по сей день в виде многомиллионной зарплаты.
По слухам, в сезоне-2023/2024 он хочет вернуться на площадку в 100-процентной форме. Хотя то же самое о Симмонсе говорили ещё год назад. Но, вне зависимости от состояния здоровья, в следующие два года он в среднем будет зарабатывать…
$ 166
За секунду.
$ 9960
За минуту.
$ 477 тыс.
За один матч.
$ 39,1 млн
За сезон. Напомним, сумма усреднённая: по факту за первый год Симмонс заработает $ 37,9 млн, а за второй – $ 40,3 млн. Интересно, проведёт ли он 82 матча хотя бы в сумме?
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
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