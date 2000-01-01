157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон

По слухам, в сезоне-2023/2024 он хочет вернуться на площадку в 100-процентной форме. Хотя то же самое о Симмонсе говорили ещё год назад. Но, вне зависимости от состояния здоровья, в следующие два года он в среднем будет зарабатывать…