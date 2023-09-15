«Как в супермаркете». Деннис Родман заработал всего $ 75 тыс. за дебютный сезон в НБА

Деннис Родман — один из лучших баскетболистов эпохи 90-х. Пятикратный чемпион, который дважды получал награду лучшему защищающемуся игроку и семь раз становился лидером сезона по подборам. Можно представить, сколько в современной НБА зарабатывал бы игрок с таким послужным списком — это десятки миллионов долларов в год. И если вы считаете, что Майклу Джордану серьёзно недоплачивали, посмотрите на Денниса Родмана.

За свои 14 сезонов в НБА он в сумме заработал в районе $ 27 млн. С учётом инфляции в наши дни эта сумма составила бы примерно $ 50-55 млн. Больше всего Деннис заработал за чемпионат-1996/1997 — $ 9 млн (или $ 17 млн в пересчёте на нынешний курс).

Но тогда форвард уже играл в «Чикаго» бок о бок с Майклом Джорданом и зарекомендовал себя как один из лучших подбирающих и защитников в истории НБА. Только-только придя в лигу, он, конечно же, не мог рассчитывать на сумму даже приближённую к $ 9 млн.

Родман был выбран во втором раунде драфта–1986, под 27-м номером. Он был старше обычного новичка НБА, так как пошёл в колледж только спустя четыре года после окончания старшей школы. На момент дебюта в НБА Деннису было уже 25 лет. В своём первом сезоне за «Детройт» он регулярно выходил на площадку, но в среднем играл по 15 минут и лишь единожды оказался в стартовой пятёрке.

И когда в одном из интервью Родмана спросили, сколько он зарабатывал в начале своей карьеры, тот ответил:

Деннис Родман бывший игрок НБА «Боже мой! Я зарабатывал $ 80 тысяч, как в супермаркете. Вот таким был тот контракт. $ 75-80 тысяч, не больше. Сегодня — $ 50 млн, а тогда было $ 80 тысяч. Что за чёрт».

По данным Spotrac, зарплата Родмана в дебютном сезоне действительно составила всего $ 75 тыс. С учётом инфляции это чуть больше $ 200 тыс. Для сравнения, в наши дни проспект второго раунда может претендовать на $ 850 тыс. в год, а 27-й номер драфта — на $ 1,6–2,5 млн.

Всё потому, что сегодня зарплата проспектов, выбранных в первом раунде драфта, зависит от потолка зарплат, который, в свою очередь, зависит от общей выручки лиги. Существует специальная шкала, в которой указана сумма для каждого из игроков, выбранных под номерами от первого до 30-го. При этом спортсмен может получать как 80%, так и 120% от этой суммы в год.

Ларри Бёрд и Деннис Родман Фото: Manny Millan /Sports Illustrated via Getty Images

Когда Родман дебютировал в НБА, ничего подобного не существовало. Впервые эта шкала появилась только в сезоне-1995/1996, ставшем для него первым в «Чикаго» и 10-м в карьере. Деннису было 34.

В общем, лига растёт немыслимыми темпами и с каждым годом покоряет новые высоты в финансовом плане. Через пару лет зарплата в $ 50 млн за сезон не будет чем-то из ряда вон выходящим. И чем больше игроки получают сейчас, тем более неправдоподобными выглядят зарплаты легенд прошлого. Деннис Родман — отличный тому пример.