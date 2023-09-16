«Зенит» и УНИКС сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова! Заключительный день — LIVE

В этом году Кубок Кондрашина и Белова принимает город Санкт-Петербург. Это краткосрочный турнир, рассчитанный на два дня, в котором участвуют четыре клуба Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Зенит» и МБА.

Сегодня, 16 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 15:30 мск, заключительная — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч «Пари Нижний Новгород» — МБА (матч за третье место), УНИКС — «Зенит» (финал турнира).

Кубок Кондрашина и Белова . Финал Кубок Кондрашина и Белова . Финал 16 сентября 2023, суббота. 18:30 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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