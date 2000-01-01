Эмоции легенды! Коби Брайант со своей дочкой отпраздновал победу родной команды в НФЛ

В Супербоуле-2018 «Филадельфия Иглз» играла с «Нью-Ингленд Пэтриотс» под лидерством легендарного квотербека Тома Брэди. Коби Брайант болел за родную «Филадельфию», и это было не зря!
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