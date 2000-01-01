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Модрич бросил вызов Дончичу! Видео
Модрич бросил вызов Дончичу! Видео
Защитник «Реала» Лука Модрич, оказывается, неплохой баскетболист. Футболист приехал в расположение «Даллас Маверикс», показал свой класс и обратился к одному из топов команды!
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Битва лучших
Битва лучших
Модрич пару раз круто закинул мяч в корзину и бросил вызов своему тёзке из «Даллас Маверикс» Луке Дончичу. Пока словенский баскетболист не ответил футболисту.
Модрич бросил вызов Дончичу! Футболист поиграл в баскетбол на базе «Далласа»
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