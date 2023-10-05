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Евролига, сезон-2023/2024, 5 октября 2023 года: онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Анадолу Эфес»

«Барселона» — «Анадолу Эфес». Топовый матч на старте Евролиги! LIVE
Андрей Антсон
Топовый матч на старте Евролиги!
Аудио-версия:
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Две интереснейшие команды дебютируют на европейской арене с новыми тренерами.

Уже сегодня, 5 октября, стартует очередной сезон Евролиги. Главный европейский баскетбольный турнир, как всегда, кишит интригами, а результат предсказать практически невозможно. Сколько раз уже случалось так, что по ходу регулярного сезона нам всем были очевидны фавориты, но все расклады менялись в «Финале четырёх»? Неоднократно. Сам формат финала, где команды играют одну игру, позволяет нам видеть регулярные сенсации.

Анонс турнира:
Пятёрка главных фаворитов нового сезона Евролиги. Старт турнира совсем скоро!
Пятёрка главных фаворитов нового сезона Евролиги. Старт турнира совсем скоро!

Сегодня, 5 октября, будут сыграны пять матчей. Первая игра начнётся в 20:30 мск, заключительная — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Анадолу Эфес».

Трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
05 октября 2023, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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