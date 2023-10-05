«Барселона» — «Анадолу Эфес». Топовый матч на старте Евролиги! LIVE

Две интереснейшие команды дебютируют на европейской арене с новыми тренерами.

Уже сегодня, 5 октября, стартует очередной сезон Евролиги. Главный европейский баскетбольный турнир, как всегда, кишит интригами, а результат предсказать практически невозможно. Сколько раз уже случалось так, что по ходу регулярного сезона нам всем были очевидны фавориты, но все расклады менялись в «Финале четырёх»? Неоднократно. Сам формат финала, где команды играют одну игру, позволяет нам видеть регулярные сенсации.

Сегодня, 5 октября, будут сыграны пять матчей. Первая игра начнётся в 20:30 мск, заключительная — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Анадолу Эфес».

Трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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