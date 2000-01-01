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В «Майами» недовольны эмо-образом Батлера
В «Майами» недовольны эмо-образом Батлера
Джимми Батлер поразил всех своим эмо-образом в медиадень. Вот только не все оказались довольны перевоплощением шестикратного участника Матча всех звёзд НБА. В «Хит» не слишком оценили выходку Батлера.
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Особый стиль
Особый стиль
«Я — эмо. Таково мое эмоциональное состояние. Только так я могу выразить мои эмоции. Вот что получается», — так Батлер объяснил свою чёлку, пирсинг, накрашенные глаза и губы.
Реакция
Реакция
Образ Батлера стал настоящим хитом в соцсетях, а во время фотосессии Бэм Адебайо до слёз рассмеялся с внешнего вида одноклубника. Но всё не так радостно, как кажется. Игрокам и сотрудникам «Майами Хит» на самом деле не понравилась выходка Джимми.
Недовольство
Недовольство
«98,9% членов организации «Майами» были совершенно недовольны тем, что вчера делал Джимми Батлер. Мол, это абсолютная антикультура «Майами Хит», они этого не придерживаются», — написал клубный обозреватель «Мемфис Гриззлиз» Майкл Уоллес.
Культура «Майами»
Культура «Майами»
В «Майами» все серьёзно относятся к дисциплине. Всё из-за президента Пэта Райли, который создал в команде чёткие правила, жёсткий режим и диету для каждого игрока. А поведение Батлера никак не сочетается с идеей клуба.
В «Майами» недовольны выходкой Батлера. Джимми шокировал всех эмо-образом в медиадень
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