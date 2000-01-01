В «Майами» недовольны выходкой Батлера. Джимми шокировал всех эмо-образом в медиадень

Реакция

Образ Батлера стал настоящим хитом в соцсетях, а во время фотосессии Бэм Адебайо до слёз рассмеялся с внешнего вида одноклубника. Но всё не так радостно, как кажется. Игрокам и сотрудникам «Майами Хит» на самом деле не понравилась выходка Джимми.