Не заслужили? Самые высокооплачиваемые игроки НБА, которые не были на Матче звёзд

Если в НБА игрок зарабатывает внушительную сумму денег, это ещё не значит, что на его счету имеется соответствующее количество индивидуальных достижений. Награды по итогам регулярного сезона, включения в символические пятёрки, попадания на Матч всех звёзд – всё это имеет определённую ценность в мире баскетбола, которая не всегда сопоставима с зарплатой того или иного баскетболиста.

В этой статье «Чемпионат» расскажет о пяти самых высокооплачиваемых (по данным портала HoopsHype) игроков, которые ни разу в своей карьере не попадали на Матч всех звёзд. По той или иной причине.

Эрик Гордон

Заработок за карьеру: $ 178,2 млн

Эрик Гордон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Фактически Эрик Гордон побывал на Звёздном уикенде – в 2017-м он выиграл конкурс трёхочковых бросков (незадолго до того, как получил награду лучшему шестому игроку года). Но участия в воскресной игре седьмой номер драфта-2008 ни разу не принимал.

Все 15 лет в НБА он провёл, выступая за команды Западной конференции. Там конкуренция за позицию защитника на Матче звёзд с пиковыми Джеймсом Харденом, Расселлом Уэстбруком, Крисом Полом, Стефеном Карри и Дэмьеном Лиллардом была настолько велика, что Гордону в переполненном списке кандидатов так и не нашлось места. Он мог попасть на МВЗ только в том случае, если бы все вышеупомянутые товарищи одновременно свалились с травмами, ну или все тренеры на Западе вдруг решили бы преподнести ему сюрприз. Увы, ни того, ни другого так и не произошло.

В любом случае Гордон уже не тот, что был в 2017–2018 годах. В этом году подошёл к концу его контракт с «Хьюстоном» на $ 75 млн, и теперь ветеран будет играть за «Финикс» за $ 3,2 млн в год.

Си Джей Макколлум

Заработок за карьеру: $ 181,3 млн

Си Джей Макколлум Фото: Sean Gardner/Getty Images

Си Джей Макколлум является, пожалуй, лучшим среди действующих игроков НБА, которые никогда не попадали на Матч звёзд. На протяжении последних восьми сезонов за «Портленд» и «Новый Орлеан» он стабильно набирал не менее 20 очков (45,4% с игры, 39,6% из-за дуги), а также в районе четырёх подборов и четырёх передач. В 2016-м он даже получил награду самому развивающемуся игроку года, но на МВЗ пока так и не был.

Тут виной всему обстоятельства. Во-первых, в «Блэйзерс» он играл вместе с Дэмьеном Лиллардом, другим защитником, который заслуженно выбирался на Звёздный уикенд уже семь раз. Соперничать с ним, так ещё и со всей конкурентной Западной конференцией, для Макколлума не представлялось возможным. Во-вторых, c ним «Портленд» ни разу не попадал хотя бы в топ-2 в таблице, чтобы хоть как-то убедить голосующих выбрать более одного игрока из этой команды. В этом, возможно, есть и вина самого Си Джея, но это уже не так важно.

Лиллард недавно перебрался на Восток, а вот Макколлум с 2022-го года выступает за «Пеликанс», где показал очень уверенный старт и начал отдавать больше передач. При этом он всё ещё играет на втором 100-миллионом контракте, который ему выдали в «Портленде», и уже подписал продление на $ 64 млн с «Новым Орлеаном».

Николя Батюм

Заработок за карьеру: $ 187,8 млн

Николя Батюм Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В своё время Николя Батюм был качественным пасующим, подбирающим и защитником, который также обладал габаритами и атлетизмом. Когда он только пришёл в лигу, в нём видели большой потенциал. Существовало мнение, что он станет не только «олл-старом», но и настоящей легендой «Портленда», где француз провёл первые семь лет своей карьеры.

Со временем выяснилось, что Батюм является игроком уровня выше среднего, но не особо выдающимся. Был ли он хорошим форвардом? Да. Были ли в лиге другие форварды, которые заслуживали попадания на Матч звёзд больше него? Тоже да.

Николя пытался пробиться на Звёздный уикенд в 2014-м, в 2016-м, когда в него поверили в «Шарлотт», выдав контракт на $ 120 млн. И хотя в 2017-м, через год после его подписания винг немного прибавил, в дальнейшем его статистика шла исключительно на спад. В своём последнем сезоне за «Хорнетс» он появился на площадке в 22 матчах и набирал по 3,6 очка, заработав при этом целых $ 25,6 млн.

Данило Галлинари

Заработок за карьеру: $ 197,2 млн

Данило Галлинари Фото: Rob Carr/Getty Images

Данило Галлинари играет в НБА с 2008 года. За это время у него не было ни одного громоздкого контракта, зато были два стоимостью по $ 40 млн, ещё два – по $ 60 млн, и ни одного попадания на Звёздный уикенд.

Это «большой» с хорошим броском, который также неплохо двигает мяч, собирает подборы и играет в посте. Но раскрыться на все 100 процентов ему помешали травмы. За 15 лет в лиге он отыграл более 65 матчей всего в четырёх сезонах, а ещё два пропустил целиком из-за разрыва крестообразных связок. И это включая предыдущий, который должен был стать для Галлинари первым в «Бостоне», где ему выдали контракт на $ 13,3 млн в 2022-м. За «Селтикс» он, кстати, так и не сыграет – в конце июня форварда обменяли в «Вашингтон».

Лучшим сезоном в карьере итальянца был 2018/2019, когда он в среднем набирал по 19,8 очка при 43,3% из-за дуги, а также 6,1 подбора и 2,6 передачи. Однако конкуренция на его позиции была слишком высока, так что приглашения на Матч звёзд Данило в итоге не удостоился.

Тобиас Харрис

Заработок за карьеру: $ 211,8 млн

Тобиас Харрис Фото: Sarah Stier/Getty Images

Тобиас Харрис является важной частью «Филадельфии». За последние четыре года он появился на площадке в 281 матче, на все 281 из которых выходил в стартовой пятёрке и получал не менее 32 минут. Он набирает очки, подбирает, защищается (в чём, кстати, заметно прибавил) и заставляет соперников почувствовать собственное присутствие на обоих концах площадки. Вот только в лиге 31-летний форвард по-прежнему имеет репутацию «переплаченного».

Всё потому, что в 2019 году ему выдали максимальный контракт на пять лет и $ 180 млн. Стоит ли говорить, что сезон-2018/2019 был и остаётся лучшим в карьере Харриса? 20 очков, 7,9 подбора, 2,8 передачи, 39,7% из-за дуги за 82 матча. Для сравнения, в прошлом сезоне он набирал 14,7 очка (при 38,9% с дальней), 5,7 подбора и 2,5 передачи.

Тобиас – хороший игрок, безо всяких сомнений. Но в следующем сезоне он войдёт в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков лиги и получит $ 39,3 млн. Больше, чем Девин Букер, Карл Энтони-Таунс, Кристапс Порзингис, Джеймс Харден, Джейсон Тейтум, Шей Гилджес-Александер и так далее.

При этом Харрис никогда не попадал ни в одну из трёх символических пятёрок и даже после своего лучшего сезона не попал на Матч всех звёзд. Вот так, с $ 211 млн, которые скоро превратятся в $ 250 млн, он гордо возглавляет этот список.