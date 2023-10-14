Разгромное поражение «Монако», вторая победа подряд «Барсы». Обзор 2-го тура Евролиги

«Монако» — «Виртус» Болонья

Несмотря на эффектные кроссоверы Майка Джеймса, «Виртус» начал создавать отрыв уже с первой четверти. Особенно выделился ветеран Марко Белинелли, который набрал семь очков за первые шесть минут встречи. 23:15 в пользу итальянцев после стартовой десятиминутки. Когда казалось, что одни из главных фаворитов Евролиги должны были вернуться в игру, расстояние между командами стало только увеличиваться. Болонцы прекрасно показывали себя в защите, у монегасков мог стабильно набирать очки только Джеймс. К большому перерыву разница достигла большого значения — 48:33.

После смены сторон ничего не поменялось, «Виртус» своей налаженной командной игрой продолжал громить соперника. В итоге окончательный счёт выглядит совсем неприлично — 83:59.

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Одним из главных факторов победы итальянцев стало искусное исполнение дальних бросков на фоне ужасной эффективности «Монако» — 51,6% против 18,2%. Гости проявили себя намного более альтруистичной командой: 18 ассистов против девяти.

В составе «Виртуса» четыре человека смогли набрать как минимум 12 очков: Габриэль Лундберг (14), Белинелли (13), Джалин Смит (12), Торнике Шенгелия (12). У монегасков смог отметиться лишь Джеймс — 14 очков.

«Жальгирис» — «Црвена Звезда»

Матч проходил по сумасшедшему сценарию и содержал в себе много рывков. Литовцы доминировали на первых минутах встречи, захватив преимущество 17:7, но сербы тут же вернулись в игру и умудрились уйти на первый перерыв, лидируя в счёте — 21:19.

«Црвена Звезда» продолжила наращивать отрыв и во второй четверти, сумев в один момент достигнуть счёта 38:30. Клуб из Каунаса смог исполнить пару бросков под конец первой половины, счёт к большому перерыву — 38:35.

После смены сторон литовцы даже смогли захватить лидерство в один момент, но после этого тут же белградцы вернули себе контроль, который продолжали удерживать до конца третьей десятиминутки — 56:50.

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В решающем отрезке при счёте 63:54, когда казалось, что «Црвена» находится в шаге от победы, «Жальгирис» осуществил рывок 13:0 и выиграл матч.

Главной причиной победы литовцев стало эффективное исполнение бросков внутри «краски» и со средней дистанции. Реализация двухочковых бросков у хозяев составила 64,1% против 43,5% у «Звезды».

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Роландс Шмитс — 18 очков. У литовцев стоит выделить также Эдгараса Улановаса (15 очков). В составе гостей хорошую игру провели Лука Митрович (16 очков и восемь подборов) и нам хорошо известный Милош Теодосич (15 очков, четыре подбора и четыре ассиста).

«Олимпиакос» — «Барселона»

Один из центральных матчей первых туров Евролиги не разочаровал. «Олимпиакос» явно страдал от травм важнейших игроков ротации и с самого начала не мог совладать с каталонским клубом — 23:16 к концу стартовой четверти. Разрыв продолжал нарастать и во второй десятиминутке, к середине которой «Барса» уже вела со счётом 35:20. Но греческий клуб не мог сдаться, играя дома, и сократил отставание перед уходом на большой перерыв до «-6».

Уже после смены сторон усилиями Айзеи Канаана пирейцы вышли вперёд, и началась вязкая, равная борьба в матче. В последние полторы минуты третьей четверти никто не смог набрать очков — 56:54 в пользу «Барселоны».

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Вязкость матча пошла на пользу хозяевам, которые начали создавать отрыв в заключительной десятиминутке и за четыре минуты до конца вели со счётом 66:59. Но игроков испанского клуба прорвало, и они начали попадать все броски. Главные герои: Алекс Абринес и Николас Лапровиттола. Никакой плотной концовки не получилось, испанцы закончили матч рывком 18:2.

Намного более качественное исполнение трёхочковых позволило «Барсе» победить: 57,7% против 28% у греков. Самым результативным игроком стал Лапровиттола (17 очков и семь результативных передач, также хорош был Абринес (16 очков). В составе хозяев стоит выделить Томаса Уолкапа (14 очков), но он также допустил пять потерь.

«Валенсия» — «Фенербахче»

Самая безумная концовка вечера произошла именно в этом матче. Поначалу казалось, что никакой борьбы не получится, хозяева уверенно захватили лидерство в матче и наращивали своё преимущество — 22:9 по итогам первой десятиминутки. Турецкая команда и во второй четверти поначалу не показывала признаки жизни, за три минуты до конца первой половины испанцы вели уже со счётом 36:21, но «Фенер» смог частично выправить положение и пойти отдыхать, уступая лишь шесть очков.

После смены сторон стамбульскому клубу даже удалось сравнять — 45:45. Тем не менее испанцы вернули себе лидерство, хотя и не такое большое, как было в первой половине — 58:53 перед заключительной четвертью. Благодаря Шеми Оджелей «Валенсия» оторвалась на «+10» на старте решающей десятиминутки, но гости продолжили бороться и смогли выйти вперёд за три минуты до финальной сирены — 68:67.

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Кранч-тайм не блистал большим количеством невероятных бросков, но продемонстрировал нам хорошую защиту и рвение к победе. Эти качества лучше проявились у хозяев, которые и смогли всё-таки победить.

Самым результативным игроком встречи стал запасной центровой испанцев Брэндон Дэвис — 18 очков. У гостей стоит выделить Тайлера Дорси (17 очков) и Скотти Уилбекина (14 очков).