30 очков и 10 подборов на двоих. Лиллард и Адетокунбо провели первую совместную встречу

Предсезонная подготовка идёт полным ходом — это касается всех 30 команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За этот период мы увидели дебют Виктора Вембаньямы, который выдаёт неплохие цифры в течение двух матчей и шокирует своими антропометрическими данными, посмотрели на противостояния «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», и стали свидетелями поражения «Даллас Маверикс» в Мадриде, где подопечные Джейсона Кидда уступили местному «Реалу».

Но другое событие, которое произошло ранним утром, заслуживает отдельного повода для наблюдений. Звёздный дуэт баскетболистов «Милуоки Бакс» (1-1) Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо наконец появился на площадке в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-2). Делимся, конечно же, впечатлениями. Несмотря на то, что тандем провёл ограниченные минуты, выводы некоторые напрашиваются.

Реализации бросков Дэмьена Лилларда

Дэмьен Лиллард против Кристиана Вуда под кольцом Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Дэмьен Лиллард в общей сложности провёл на площадке 22 минуты — вполне прилично для предсезонных матчей. Показатель «плюс-минус» Лилларда составил «+7» — это второй лучший показатель среди тех, кто начинал встречу в старте у «Милуоки». Первое место делят тяжёлый форвард Джей Краудер («+10») и атакующий защитник Малик Бизли («+10»), выступавший, кстати, в прошлом сезоне как раз за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Что касаемо Дэмьена, то он преимущество совершал трёхочковые броски — семь попыток. Остальные три попытки пришлись на двухочковые. Шесть очков разыгрывающий набрал с линии штрафных. Правда, процент не самый лучший у Лилларда: 30% с игры, где 28,7% — из-за дуги (2 из 7). Однако это не помешало ему завершить встречу с 14 очками, добавив к этому три результативные передачи, четыре перехвата и два подбора.

«Он [Яннис Адетокунбо] может доминировать и добывать победы. В первых двух розыгрышах они [«Лейкерс»] подлавливают меня, и парень, которому я отдаю мяч, — это Яннис. Мы можем делать это на протяжении всего матча», — сказал Лиллард в послематчевом интервью.

Яннис Адетокунбо пока что порядке

Яннис Адетокунбо против Энтони Дэвиса под кольцом Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Звёздный партнёр Лилларда в лице Янниса Адетокунбо провёл куда меньше игрового времени на паркете — 15 минут. Греческий форвард при этом набрал больше очков, чем Дэмьен, — 16 (7 из 10 с игры, 1 и 1 — из-за дуги; 1 из 1 — штрафные), а также собрал восемь подборов и оформил два блок-шота. Правда, показатель «плюс-минус» составил «+2» — худший в стартовой пятёрке «оленей». Но зато вполне привычная игра от Адетокунбо — доминирующая.

Адетокунбо не так бережно держал мяч — на его счету сразу четыре потери. Приличное количество за сыгранные минуты. Для примера: в прошлой регулярке у Янниса было 3,9 потери в среднем на 31,1 минуты, в плей-офф — 4,7 (30,3 минуты).

«Самая первая атака — и сразу же сдваивания. Никогда не видел подобного. Это был сюрприз. Тем более это предсезонный матч — не плей-офф и не регулярный чемпионат. Просто безумие», — заявил Адетокунбо во время пресс-конференции.

Что дальше?

Джон Стоктон и Карл Мэлоун? Пока что и близко нет, но зачатки наблюдаются как минимум стать мощным дуэтом бигмен–разыгрывающий. Защита «Лейкерс», как и ожидалось, нагружала двух суперзвёзд, заставляя кого-то другого обыгрывать их. Но их пик-н-роллы — вещь будет убийственной. Получив мяч, у Адетокунбо будет несколько вариантов: сделать скидочку или завершить владение самостоятельно.

Момент 1 Момент 2

Момент 1. Начала розыгрыша пик-н-ролла Дэмиана Лилларда (B1) и Янниса Адетокунбо (B4), где их встречают Д'Анджело Расселл (A1) и Кристиан Вуд (A2). Торин Принс (A3) и Руи Хатимура (A4) должны решить для себя — страховать в «краске» или нет.

Момент 2. Торин Принс (A3) и Руи Хатимура (A4) сразу вдвоём решают идти на подстраховку. Таким образом, Малик Бизли (B2) и Джей Краудер (B3) открыты — Яннису достаточно решить для себя, кому лучше всего отдать передачу. Грек спасовал на Краудера, но вариант с Бизли был бы более предпочтительным.

Другое дело — как тренер-новичок «Милуоки» Эдриан Гриффин сможет максимально раскрыть таланты двух звёздных игроков. Когда казалось, у пары не всё так гладко, из-за прикованного к ним внимания, мяч всё равно находил открытых игроков — Джея Краудера, Брука Лопеса или Малика Бизли. Но также следует учитывать и тот факт, что другой участник Матча всех звёзд НБА Крис Миддлтона не принимал участия в игре.

Поклонники висконсинского баскетбола наверняка мечтают о превосходстве «Милуоки» в нападении, но важно помнить: любой великий тандем или великая команда требует сыгранности. Сыгранность, в свою очередь, требует терпения, что и было подтверждено ранним утром в понедельник.