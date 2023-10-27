Долгожданная встреча Леброна и Дюранта. Что мы узнали из матча «Лейкерс» — «Финикс»

НБА балует зрителей на старте сезона яркими вывесками. Помимо дебютного матча Дэмьена Лилларда за «Милуоки Бакс», минувшей ночью встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». В итоге «озëрники» смогли одержать свою первую победу в сезоне.

Главной новостью, которая сразу расстроила нейтральных болельщиков, желавших увидеть максимально качественный баскетбол, стало то, что в матче не примут участие Девин Букер и Брэдли Бил. Естественно, из-за травм. Если о травме Била и так было известно, то отсутствие Букера стало достаточно неожиданным. Девин провёл отличный матч с «Голден Стэйт Уорриорз», приняв на себя роль ультимативного игрока задней линии, который отвечает и за плеймейкинг, и за набор очков.

После таких новостей казалось, что «озёрники» точно должны восприниматься как фавориты встречи. Однако матч для них оказался очень сложным, и это говорит о том, что команда только входит в свою форму.

Калифорнийская команда, несмотря на то что провела великолепное межсезонье, сделав свой состав ещё более глубоким, смотрелась довольно сыро против действующих чемпионов «Денвер Наггетс», которым по всем статьям проиграли в матче открытия сезона НБА.

Сегодняшняя же игра примечательна также тем, что это долгожданная встреча Кевина Дюранта и Леброна Джеймса в официальном матче НБА. Так сложилось, что в последние 13 раз, когда сталкивались их команды, кто-то из них всегда был травмирован.

Кевин Дюрант всё ещё может быть лидером

Девин Букер и Брэдли Бил Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Что обсуждалось в связи с «Финиксом» — так это то, что отныне лидером команды стал Девин Букер. Может, это и так, но это не значит, что, когда требуется, Дюрант не может им стать в любой момент по щелчку. В отсутствие двух защитников, которые ответственны за набор очков, Дюрант успешно заменил обоих. 39 очков и 11 подборов. И это в ночь, когда у Кевина не шёл трёхочковый бросок (одно попадание на пять попыток). Дюрант был везде — из любой ситуации мог придумать бросок, который за счёт его роста всегда является эффективным, несмотря на любое прикрытие.

Мы не будем видеть подобного Дюранта часто, но именно в те моменты, когда у кого-то из лидеров будут травмы или просто не будет идти игра, у «Финикса» всегда есть вариант просто отдать управление командой Кевину. Разнообразие атакующих опций позволит «Санз» успешно пройти регулярный сезон и поможет в плей-офф.

Энтони Дэвис заставил критиков на время замолчать

Энтони Дэвис (справа) Фото: Justin Tafoya/Getty Images

После провальной второй половины матча с «Наггетс» Дэвис снова стал объектом критики. 0 очков за две четверти, всё та же нестабильность, которая преследует Энтони в последние годы. Если отобразить его выступления в минувшем плей-офф на графике, то получится кардиограмма. То бигмен выглядит как один из лучших игроков мира, то будто пропадает с паркета. Сегодня был первый вариант, он оформил шикарный дабл-дабл: 30 очков и 12 подборов.

Но должны ли мы ожидать подобного от него каждую игру? Конечно, нет. Я думаю, уже нужно свыкнуться с тем, что Энтони не принадлежит к числу самых-самых элитных игроков, которые отличаются бешеной стабильностью и в каждом матче не опускаются ниже определённой планки по уровню. В одной из следующих встреч Дэвис наверняка снова будет выглядеть не лучшим образом, скептики снова активизируются, а потом тот снова классно выступит — и все будут его хвалить.

Леброн довольно откровенно заявил, что команда думает о том, как публика критикует их бигмена.

«Нам наплевать на критику в сторону Энтони Дэвиса», — эмоционально заявил Джеймс в интервью сразу после матча. Словечко там было другое, конечно. Видимо, Леброн устал, как и Дончич после первой игры, когда отзывался о выступлении Дерека Лайвли.

Ограничение по минутам у Леброна? Нет, не слышали

Дрю Ойбанкс и Леброн Джеймс. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

После того как Леброн провёл лишь 29 минут в матче с «Денвером», Дарвин Хэм и сам Джеймс сразу сказали, что нужно будет привыкать к тому, что отныне форвард будет выступать примерно столько времени на паркете. Сколько это продлилось? Ровно один матч. Сегодня Леброн провёл 35 минут, и о каких-то ограничениях подзабылось.

По воспоминаниям — мне кажется, ещё со времён второго захода в «Кливленд» каждый сезон упоминается то, что теперь-то Джеймс будет себя беречь и играть намного меньше минут. Но в реальности Леброн как играл плюс-минус 35 минут, так и будет играть в этом сезоне. Конкуренция в Западной конференции слишком высока, каждая игра на счету. Нет сомнений, что у «Лейкерс» будет немало тяжёлых, плотных встреч с близкой концовкой. А значит, Леброн будет играть, когда это будет нужно.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Именно Джеймс стал главным героем камбэка команды, и именно он тащил весь коллектив в концовке. Причём самое удивительное — каким образом он это делал. Мы привыкли, что Леброн начинает бросать гораздо больше трёхочковых, особенно в концовках. Медленный розыгрыш мяча, изоляция и попытка через руки. Многие критиковали его за подобные решения, хотя, учитывая возраст, стоит понимать, почему форвард не может весь матч прорываться в «краску», расталкивая всех на бегу.

Однако сегодня мы увидели классического Леброна, которого невозможно остановить, никаких необдуманных бросков. Не верится, что теперь он будет всегда так действовать во время клатча, но радует, что 38-летний игрок всё ещё на подобное способен. Джеймс первые три четверти позволял своим партнёрам по команде набирать очки, однако, когда не осталось других вариантов, сам включился в самый нужный момент. 21 очко, восемь подборов и девять ассистов — неплохо для самого возрастного игрока лиги.

Каковы перспективы команд?

Кевин Дюрант и Грейсон Аллен Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Думаю, даже большинство болельщиков «Лос-Анджелеса» согласится с тем, что если бы сегодня играл Букер, то, скорее всего, калифорнийскую команду ждало бы второе поражение подряд. И несмотря на то что сегодня есть основания быть в хорошем настроении, «Лейкерс» предстоит тяжёлый путь к тому, чтобы достичь того уровня игры, который позволил бы им претендовать на титул. А именно такие амбиции у команды.

Мы постоянно обсуждаем звёзд, но главная зона роста у «Лейкерс» — это выступление ролевых игроков. Подписанный летом Гэйб Винсент снова провёл не лучшую игру, Остин Ривз пока не выглядит на том уровне, что был во второй половине прошлого сезона и в плей-офф. Д’Анджело Расселл неплохо выполнял роль плеймейкера сегодня, но снова был неточен в бросковом отношении. А что делать с форвардами? Торин Принс провёл 18 минут на площадке и не смог набрать ни одного очка. Кэму Реддишу предоставляется немного времени, и его недостаточно, чтобы по полной проявить себя, Руи Хатимура тоже пока остаётся в тени.

А вот ролевики «Санз» выглядят вполне себе неплохо. Эрик Гордон сегодня выглядел на уровне своих лучших хьюстоновских лет, Джош Окоги и Джордан Гудвин также провели хорошие игры.

По данным раскладам кажется, что в регулярном сезоне «Финикс» будет выше «Лейкерс», но для чемпионов 2020 года это и не так важно. Самое главное, за оставшиеся 80 игр регулярки найти нужные сочетания, нужную ротацию и подвести игроков в хорошей форме к плей-офф.