Гонка за MVP. Семёрка лучших игроков Единой лиги на данный момент

Первый этап Единой лиги ВТБ идёт полным ходом, почти все команды сыграли достаточное количество матчей, чтобы сформировать первые впечатления. Каждые две недели мы будем публиковать собственный актуальный рейтинг в гонке за MVP. Он будет меняться в течение чемпионата, но с помощью него можно отследить, кто является главными звёздами отечественного баскетбола в тот или иной период. В наш топ не войдут баскетболисты «Астаны» из-за слишком маленькой дистанции (три игры), но, думаю, уже в следующий раз кто-то из их легионеров будет достоин оказаться в нашей семёрке.

Напомним, помимо индивидуальных цифр, учитываются общее выступление команды и непосредственное влияние игрока на победы коллектива. Мы постараемся брать по одному человеку из команды, только если перформанс второго игрока из того же клуба будет настолько великолепен, что невозможно будет его игнорировать.

7-е место: Джеймс Томпсон («Самара»)

Джеймс Томпсон Фото: БК «Самара»

Средние показатели: 11,7 очка (66,7% двухочковых) и 7,3 подбора

Несмотря на не самые выдающиеся цифры, нельзя было не включить в этот список чуть ли не главного героя чудесного старта «Самары» в этом сезоне. Особенно запомнился его перформанс в матче с УНИКСом, где тот оформил монструозный дабл-дабл: 18 очков и 14 подборов. Волжский клуб идёт на третьем месте в таблице, претендуя на выход в группу А.

6-е место: Джеремайя Хилл («Руна»)

Джеремайя Хилл Фото: ПБК МБА

Средние показатели: 15,2 очка (55,2% двухочковых, 41,7% трёхочковых), 5,0 подбора и 4,5 ассиста

Хилл не так ярко начал сезон, играя скорее на партнёров. Но когда у «Руны» начались проблемы, именно на него перешли бразды правления, в последних двух матчах защитник набрал 50 очков в общей сложности. Тем не менее московский клуб наиболее хорош, когда очки распределяются более равномерно. Без сомнений, Джеремайя пожертвовал бы частью своей статистики ради командного успеха,

5-е место: Мело Тримбл (ЦСКА)

Мело Тримбл Фото: ПБК ЦСКА

Средние показатели: 14,3 очка (58,1% двухочковых, 26,7% трёхочковых) и 4,2 ассиста

Тримбл — самый стабильный и системообразующий игрок пока ещё непобеждённого ЦСКА. Несмотря на проблемы в точности попаданий дальних бросков, Мело ни разу в сезоне не набирал менее 12 очков и балансирует атакующее рвение Каспера Уэйра. Особенно классно разыгрывающий проявил себя в принципиальном матче с «Зенитом», где почти оформил дабл-дабл: 16 очков и девять результативных передач.

4-е место: Томас Эртель («Зенит»)

Томас Эртель Фото: БК «Зенит»

Средние показатели: 12,8 очка (50% двухочковых, 40,9% трёхочковых) и 8,6 ассиста

Эртель не только системообразующих игрок петербургского клуба, но вся команда болезненно зависит от его присутствия. Это особенно ярко было видно в матче с «Локомотивом-Кубань», где атака «Зенита» страдала весь матч, особенно в позиционном нападении. Думаю, уже все поняли, что Эртель — один из лучших игроков лиги, но отсутствие командных успехов на старте сезона не даёт поставить француза выше в списке.

3-е место: Гарретт Нэвелс («Уралмаш»)

Гарретт Нэвелс Фото: БК «Парма»

Средние показатели: 17,2 очка (54% двухочковых, 31% трёхочковых), 4,5 подбора, 3,8 ассиста и 1,7 перехвата

У новичков Единой лиги вообще можно было выделить ещё два претендента на MVP: Джавонте Дагласа и Октавиуса Эллиса, но мы решили остановиться на, пожалуй, самом влиятельном и стабильном легионере екатеринбургского клуба. Именно благодаря этой тройке коллектив держится в середине таблицы и будет цепляться за выход в группу А.

2-е место: Ненад Димитриевич (УНИКС)

Ненад Димитриевич Фото: БК «Самара»

Средние показатели: 15,0 очка (54,5 двухочковых, 50% трёхочковых), 8,0 ассиста и 1,5 перехвата

Димитриевич продолжает доказывать статус одного из лучших игроков всего чемпионата и в этом сезоне. MVP минувшего плей-офф крайне эффективен и не допускает множество ошибок. Особенно плеймейкерскими способностями Ненада можно было восхититься в матче с «Уралмашем», где он набрал 14 ассистов. Даже в неудачной встрече с «Самарой» игрока было особенно не в чем винить.

1-е место: Ксавье Ратан-Мэйз («Енисей»)

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: БК «Енисей»

Средние показатели: 25,8 очка (66,7% двухочковых, 42,6% трёхочковых), 4,0 подбора, 3,5 ассиста и 1,5 перехвата

29-летний игрок, успевший поиграть по всему миру, вышел на пик своих возможностей именно у нас в чемпионате. Индивидуальные показатели Ксавье настолько опережают всех преследователей, что конкурентам ещё не скоро выпадет возможность догнать канадца. Вместе с этим результаты красноярского клуба лишь только подкрепляют аргументы в пользу того, что именно Ратан-Мэйз является главным претендентом на MVP в данный момент. Сколько это продлится? Уверенности ни в чём нет, но этот отрезок нам точно запомнится надолго.