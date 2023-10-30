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Легенда «Филадельфии» и НБА Аллен Айверсон обанкротился после завершения карьеры, потратив $ 200 млн: его спас Reebok

«У меня нет денег даже на чизбургер». Аллен Айверсон спустил $ 200 млн после ухода из НБА
Арина Ершова
Аллен Айверсон спустил $ 200 млн
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11 лет назад он был вынужден объявить себя банкротом, но больше не бедствует.

Аллен Айверсон – MVP-2001, 11-кратный участник Матча звёзд НБА и настоящая легенда «Филадельфии». Он заработал $ 154,8 млн, играя в баскетбол, и был известен своим пристрастием к роскошной жизни. Но теперь от его былого богатства не осталось и следа – и вот почему.

Первые новости о том, что Айверсон испытывает финансовые трудности, появились в 2010-м, когда он потратил $ 375 тыс. на ювелирные изделия из Aydin & Company (A&C) Jewelers. Компания из штата Джорджия выслала игроку счёт, но он так и не оплатил его, вынудив продавца обратиться в суд. Разбирательства, которые спортсмен также проигнорировал, завершились в январе 2012-го, и в итоге он оказался обязан выплатить потерпевшим компенсацию в размере $ 860 тыс. В эту сумму вошли стоимость драгоценностей, судебные издержки, проценты за первоначальный долг и оплата услуг адвоката. При этом A&C разрешили напрямую изъять средства с банковского счёта Айверсона.

Как выяснилось потом, денег на этом счёте оказалось недостаточно, чтобы покрыть всю сумму долга – Айверсон был вынужден подать заявление о банкротстве. Эта новость по-настоящему всколыхнула баскетбольную общественность. Ведь ещё на момент завершения карьеры в НБА в 2010-м состояние Аллена оценивалось в примерно $ 200 млн. Как он умудрился растратить всё это за два года?

Аллен Айверсон

Аллен Айверсон

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Однако спустя пару месяцев в прессе появились сообщения о том, что Айверсон не мог и не сможет окончательно разориться. Всё благодаря сделке с Reebok, которую он подписал на своём пике в 2001 году.

Контракт баскетболиста с производителем является пожизненным, и по нему Аллену полагается $ 800 тыс. в год. Помимо этого, в компании открыли для него доверительный фонд, доступ к которому Айверсон получит в возрасте 55 лет – то есть в 2030 году. Там лежат $ 32 млн, однако самому игроку принадлежит только половина этих средств. Другие 50 процентов достанутся его бывшей жене, Таванне, с которой Эй Ай был с 16 лет и окончательно развёлся в 2013-м.

Бракоразводный процесс получился длительным и довольно сложным, в первую очередь для самого Айверсона. В руки прессы попали судебные документы – целых 600 страниц, которые раскрыли много неприятных подробностей, в том числе о неразумных денежных тратах спортсмена. Например, в июне 2011-го, когда Аллен уже не играл в баскетбол, он спустил $ 23 тыс. за один день – на бриллианты, ужин в дорогом стейк-хаусе и отель. В том месяце Таванне, которая и так оплачивала жильё и электричество, пришлось продать ювелирные украшения и автомобиль их дочери Тиауры, чтобы покрыть задолженность.

Аллен Айверсон

Аллен Айверсон

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Другой неприятный инцидент случился в 2012-м, уже в ходе заседаний по делу о разводе. В суде Айверсон вывернул пустые карманы своей брюк и выкрикнул: «У меня нет денег даже на чизбургер». После этого Таванна передала ему $ 60 на еду.

Однако с того момента прошло более 10 лет. На данный момент состояние Аллена оценивается в скромный по меркам звёзд НБА $ 1 млн. Сюда входят дивиденды от траста, спонсорские выплаты от Reebok и пенсия от НБА, которую Айверсон должен был начать получать три года назад, в возрасте 45 лет. В этом конкретном случае её размер составляет $ 96 тыс. в год (или $ 8 тыс. в месяц). Помимо этого, Айверсон сотрудничает с беттинговыми компаниями и брендом Эла Харрингтона по производству каннабиса, получая доход от продажи именного сорта марихуаны.

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В общем, баскетболист всё-таки не бедствует. Это подтверждает и история, произошедшая с ним в 2020-м. Тогда у Айверсона, остановившегося в одном из дорогих отелей в Филадельфии, украли рюкзак, в котором находились драгоценности стоимостью в $ 500 тыс. Подумаешь, обыденность! Рюкзак, кстати, был возвращён в полицию самим похитителем.

Теперь остаётся только надеяться, что старые привычки не погубят Айверсона, когда он получит доступ к трасту от Reebok. И хотя этого момента ему придётся подождать ещё семь лет, в ближайшие годы Эй Ай точно не пропадёт.

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