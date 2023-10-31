Непобедимый «Реал», рекорд Майка Джеймса и провал АСВЕЛа. Итоги октября в Евролиге

В Евролиге сезон-2023/2024 стартовал 5 октября. С тех пор 16 из 18 команд успели провести по пять матчей, и на турнире выделились явные фавориты и отстающие. В этом материале «Чемпионат» подведёт итоги первого календарного месяца и оценит расклады перед началом 6-го тура.

Лучшая команда

Лучшей командой на старте сезона-2023/2024, конечно же, является мадридский «Реал». Действующие чемпионы выиграли пять из пяти возможных матчей, нанеся при этом единственное поражение своему принципиальному сопернику – «Барселоне» (65:64), которая теперь занимает второе место. До этого они одолели «Милан» (88:71), «Жальгирис» (93:79), «Анадолу Эфес» (103:80) и «Басконию» (79:77).

В последний раз мадридцы начинали регулярный чемпионат Евролиги с пяти побед подряд в сезоне-2018/2019, ещё при Пабло Ласо. Но в этом году их победная серия распространяется не только на Евролигу. Подопечные Чуса Матео, который был признан лучшим тренером года в Испании, пока не проиграли ни одного матча в нынешнем сезоне. Они не только идут 5-0 в Евролиге, но и занимают первое место в национальном чемпионате с балансом 7-0.

На европейской арене «Реал» также занимает второе место по средней результативности (85,6 очка), коэффициенту производительности (98,6), количеству передач (21,0) и подборов в защите (26,8). Свой следующий матч мадридцы проведут 9 ноября – их соперником станет итальянский «Виртус».

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Марио Хезонья Фото: realmadrid.com

MVP

Несмотря на довольно разочаровывающий старт «Милана» (1-3), абсолютно потрясающую игру в октябре продемонстрировал MVP-2022 Никола Миротич. С 22,5 очка (40,9% из-за дуги) и коэффициентом полезности в 26,8 он является лучшим игроком лиги.

Испанец также набирал по впечатляющие 8,2 подбора (второе место в лиге), 1,2 передачи и 1,2 перехвата. В недавнем матче с «Альбой» он остановился в шаге от своего карьерного рекорда по результативности в Евролиге, набрав 30 очков.

Однако Миротич принял участие только в четырёх матчах – пятый состоится сегодня, 31 октября. Среди тех, кто провёл на одну игру больше, хочется отметить Майка Джеймса. 18,8 очка (42,4% из-за дуги), 4,0 подбора, 6,6 передачи и коэффициент полезности в 23,4 – впечатляющая статистика от лидера «Монако». В матче 5-го тура с «Маккаби» он стал четвёртым в истории Евролиги игроком, преодолевшим отметку в четыре тысячи набранных очков. На это ему потребовалось 248 матчей – меньше, чем трём другим игрокам до него.

Достойно на турнире выступает и другой бывший игрок московского ЦСКА – Торнике Шенгелия. Его «Виртус» выдал убедительный старт, одержав четыре победы подряд, и теперь занимает третье место в Евролиге. На счету Шенгелии – 18,4 очка (52,9% из-за дуги, 85% со штрафной), 4,8 подбора, 4,0 передачи и 23,6 в графе коэффициента полезности.

Никола Миротич Фото: БК «Милан»

Главные неудачники

Худшей командой чемпионата на данный момент остаётся французский АСВЕЛ, который в пяти матчах не одержал ни одной победы. Проиграв «Црвене Звезде» (73:94), «Партизану» (62:88), «Анадолу Эфес» (84:89), «Фенербахче» (86:101) и «Виртусу» (84:87), клуб выдал свой худший старт в Евролиге.

Так, в руководстве приняли решение сменить главного тренера спустя две недели после начала сезона. Ти Джей Паркер был уволен, и на его место пришёл амбициозный Джанмарко Поццекко из сборной Италии. В дебютном матче под его руководством АСВЕЛ заметно преобразился – команда боролась с «Виртусом» и не уступала более пяти очков до самой финальной сирены, но всё же уступила. И это в матче с третьей лучшей командой турнира!

«Я счастлив, очень горжусь своими игроками. Мы сделали то, что должны были, и сделали шаг вперёд. Мы не выиграли, но мы могли выиграть, и это самое главное. Я очень рад за всех своих игроков. Они играли очень жёстко, они боролись. Мы на правильном пути», – сказал Поццекко после той игры.

Джанмарко Поццекко Фото: БК АСВЕЛ

Переезд «Маккаби»

В свете происходящего в Израиле выступление «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге находилось под вопросом. Однако 24 октября в Стамбуле прошло заседание акционеров турнира, где было принято решение о переносе домашних матчей команды в Белград.

Свой первый домашний матч на стадионе имени Александара Николича «Маккаби» проведёт 9 ноября. Встреча 6-го тура с мадридским «Реалом», которая первоначально была запланирована на 2 ноября, будет перенесена.

«Маккаби» уже заручился поддержкой сербского правительства: стороны проведут переговоры по планированию необходимых мер безопасности для игроков и всех членов израильской команды.

Перестановки

Один из лучших новичков 2020 года в НБА Кендрик Нанн подписал контракт с «Панатинаикосом».

Джанмарко Поццекко из сборной Италии возглавил АСВЕЛ, сменив Ти Джея Паркера.

Душко Иванович вернулся на пост главного тренера «Басконии», сменив Хоана Пеньярройю после старта 1-4.

Травмы

Гершон Ябуселе («Реал») пропустил «эль класико» из-за травмы колена.

Николас Лапровиттола («Барселона») выбыл накануне «эль класико» из-за дискомфорта в бедре.

Кевин Пантер («Партизан») выбыл на две недели из-за травмы колена, полученной в белградском дерби.

Неманья Недович и Бранко Лазич (оба – «Црвена Звезда») пропустили дерби с «Партизаном» из-за повреждений задней поверхности бедра и рёбер соответственно.

Ачилле Полонара («Виртус») пропустит как минимум четыре недели из-за курса химиотерапии.

Иоаннис Папапетру («Панатинаикос») перенёс операцию на колене и выбыл на шесть недель.

Герой сборной Латвии на чемпионате мира Артур Жагар («Фенербахче») выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы колена.

Билли Бэрон («Милан») пропустит шесть недель после операции на локте.

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