Кажется, «Клипперс» повторяют ошибки «Бруклина» Прохорова. Мысли об обмене Хардена

Вот и всё. Подошёл к концу очередной цикл Джеймса Хардена и начался новый. Он переходит в коллектив, который должен претендовать на титул — что-то не выходит, Харден чем-то становится недоволен, запрашивает трейд, скандал… и вот новая команда. Следующая остановка — «Клипперс». Всë, что предшествовало обмену, вы могли прочитать у нас в новостях и статьях, здесь же мы сосредоточимся не на том, что было, а на том, что будет. Что значит эта сделка для игрока и для обеих команд? Кто стал лучше, а кто поставил свою франшизу под угрозу?

Каковы детали сделки?

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори ранее заявлял, что обменяет Хардена только если получит взамен игрока звёздного калибра. Затем «Фила» боролась хотя бы за то, чтобы заполучить Теренса Мэнна. Но «Клипперс» были непреклонны, а ситуация стала настолько катастрофической и безвозвратной, что «Сиксерс» пришлось согласиться на, возможно, не самую удачную сделку, чтобы наконец избавиться от удушающей проблемы в лице Джеймса.

Что вышло в итоге?

«Лос-Анджелес Клипперс» получает Джеймса Харден и Пи Джей Такера.

«Филадельфия Сиксерс» получает Николя Батюма, Маркуса Морриса, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, пик первого раунда драфта-2026 от «Оклахома-Сити Тандер», пик первого раунда драфта-2028 от «Лос-Анджелес Клипперс», два пика второго раунда, право поменяться пиками на одном из драфтов.

С этими знаниями давайте и отправимся разбираться.

Новая арена «Клипперс» и заканчивающиеся контракты Пола Джорджа и Кавая Леонарда

Пол Джордж и Кавай Леонард Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Летом 2019 года, когда все были шокированы тем, что «Клипперс» сумели приобрести Пола Джорджа и Кавая Леонарда, мы думали, что эта команда может добиться очень многого. Амбициозный владелец, который любит свою команду и готов на неё тратиться. Потрясающее руководство, которое год за годом проворачивало умнейшие сделки по комплектации состава — две звезды на пике своих возможностей. «Клипперс» на протяжении нескольких сезонов имели один из глубочайших и высококлассных составов, который не мог не заставлять думать и экспертов, и болельщиков, что те являются одними из главных претендентов на титул.

В итоге — ужасающее невезение со здоровьем двух звёзд порушило все планы организации выйти на новый уровень и, наконец, завоевать первое чемпионство в истории франшизы. Не хочется перечислять все травмы, которые происходили и из-за которых мы так редко видели Леонарда и Джорджа вместе на паркете во время плей-офф. Вы и сами всё помните.

Терпение многих уже лопнуло, и калифорнийская команда ушла с заголовков СМИ, букмекеры и эксперты не называли её в числе контендеров перед нынешним сезоном. Вокруг «парусников» витало ощущение потерянной надежды и упущенных возможностей.

И всё бы ничего, но организация подошла к важнейшему периоду в своей истории. В следующем году открывается собственная арена команды, что крайне важно в первую очередь для позиционирования бренда. «Клипперс» исторически считались второстепенной франшизой, за которую никто не болеет, которая не выдерживает никакой конкуренции по сравнению с великим «Лос-Анджелес Лейкерс». Стив Балмер хочет поменять это, причём делает он это на крайне конкурентном рынке — в Лос-Анджелесе, где есть бесчисленное количество команд из других видов спорта с намного большей фан-базой.

Контракты Кавая и Джорджа летом также заканчиваются. Точнее, у игроков есть опция продления на год, но, думаю, Балмер хочет сразу выдать им обоим самые большие и долгосрочные контракты, которые возможны по правилам. Однако что, если бы этот год стал ещё одним провалом? Это бы увеличило риск потерять двух своих звёзд и значило бы снова отправиться в перестройку, что было бы совершенно не вовремя, учитывая открытие новой арены. Именно эта ситуация и сподвигла франшизу сделать ещё один рискованный ход, которым и стал обмен Хардена.

Как будет выглядеть стартовая пятёрка «Клипперс»?

Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук в «Хьюстоне» Фото: Bob Levey/Getty Images

Глубина «Клипперс» после обмена перестала быть настолько впечатляющей, и теперь надо придумать, как распределить всех игроков в ротации. Если бы семь лет назад кто-то сказал, что когда-то в одной команде соединятся Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Пол Джордж и Кавай Леонард, то я бы лично подумал, что мир будущего, похоже, сошёл с ума. Возможно, так и есть.

Не так давно Уэстбрук и Харден играли в одной команде — в «Хьюстоне». Эксперимент продлился только один год, заставив болельщиков пожалеть об уходе Криса Пола. Работала данная пара только в один из зимних месяцев регулярного сезона, когда из Уэстбрука сделали ультимативного «слэшера», который получает передачи от Хардена и просто бежит без остановки в «краску» оппонентов. Но в итоге команда довольно блекло выступила в том плей-офф в «пузыре», без шансов уступив будущим чемпионам «Лейкерс».

Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг в «Бруклине» Фото: Jason Miller/Getty Images

Но сейчас и Харден, и Уэстбрук игроки другого статуса и другой роли. Я бы поставил на то, что Расселла переведут обратно на роль запасного разыгрывающего, «шестого человека», роль, к которой Уэстбрук уже привык по прошлому сезону, и тогда он провёл, возможно, свой лучший сезон со времён «Оклахомы», ну или хотя бы со времён «Уизардс». Харден будет выполнять функции, которые выполнял в «Бруклин Нетс» — элитный плеймейкер, помогающий двум звёздным скорерам набирать очки. Там это были Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, тут будут Кавай Леонард и Пол Джордж. Из-за травм и драм мы очень мало видели ту тройку «Бруклина» в деле, но когда это случалось — выглядело впечатляюще. Для Хардена, который уже пару сезонов теряет свой уровень, стать третьей опцией, заточенной на пасы, а не на набор очков, это то, что может спасти и продлить его карьеру ещё лет на пять. Если он, конечно, того захочет.

Вопросы вызывает и то, подходит ли Джеймс команде по стилю. Разыгрывающего всегда тянет к частым «изоляциям», тогда как «Клипперс» годами играют в крайне быстрый, альтруистичный баскетбол с постоянным движением по периметру и кучей трёхочковых. Заставлять Хардена, который вообще не любит двигаться без мяча, вписаться в эту беготню, было бы утопией. А значит, либо случится симбиоз, либо конфликт. При хорошем сценарии баскетболист даст команде просто ещё одну опцию в нападении, ещё один стиль атаки, больше контроля над мячом и управления темпом игры. При плохом сценарии — просто не впишется в систему, что вызовет кучу споров и дискомфорта.

Я бы поставил на следующую стартовую пятёрку: Джеймс Харден, Норман Пауэлл, Пол Джордж, Кавай Леонард и Ивица Зубац. Понятное дело, важно не то, кто начинает встречи, а кто их заканчивает. В зависимости от того, у кого как идёт игра, можно придумывать разные сочетания под конец, в том числе и с участием Уэстбрука. Возможна и опция с «маленьким» центровым в виде Пи Джей Такера — ради ещё большего пространства.

Что там с «Филадельфией»?

Тайриз Макси Фото: Mark Blinch/Getty Images

«Филадельфия» хорошо начала сезон, несмотря на всю драму с Харденом. Главное впечатление — Тайриз Макси, который окончательно оформляется в звезду и, скорее всего, возьмёт награду «Самый прогрессирующий игрок» по итогам сезона. Причиной такого прогресса, помимо невероятного трудолюбия игрока, является как раз отсутствие Хардена, позволяющее Макси чаще быть с мячом и иметь больше возможностей.

Хорошо проявляет себя и новый тренер Ник Нёрс — особенно видно, как от этого выиграл Тобиас Харрис, который уже несколько лет получает огромную зарплату, но на паркете демонстрирует далеко не звёздный и даже не предзвёздный уровень. А теперь у Тобиаса больше возможностей и свободы проявить свои универсальные качества.

Всё это мило и классно, но вообще «Филадельфия» тоже находится в неприятной ситуации. Эмбииду — 29 лет, и из-за отсутствия титула его статус, наследие, восприятие фанатами становятся всё ниже. Если лет пять назад нам казалось, что мы увидим карьеру великого, исторического центрового, то теперь мы видим постоянные проблемы, драмы и травмы. Джоэл прошёл с «Сиксерс» и времена «Процесса», и скандалы с Беном Симмонсом, а теперь ещё и ситуацию с Джеймсом Харденом. Совершенно неудивительно, что всё минувшее лето из разных источников доносились слухи о возможном уходе Эмбиида из команды.

Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Чтобы удовлетворить свою суперзвезду, Дэрилу Мори нужно вернуть «Сиксерс» ощущение, что есть перспективы побороться за титул. Смогут ли Батюм, Ковингтон, Моррис и Мартин помочь с этим? С одной стороны, три игрока из представленного списка обладают большим опытом в плей-офф, а также являются теми, кого не хватало «Филе» годами — баскетболистами, которые умеют и защищаться, и бросать трёхочковые. Плюс глубина команды всегда оставляла желать лучшего. С другой стороны, мы должны понимать, что и Батюм, и Моррис, и Ковингтон уже приближаются к концу своих карьер и не то что не похожи на свои прайм-версии, а не похожи даже на тех классных ролевиков, коими были года три–четыре назад.

У Мори есть время понаблюдать за ситуацией до февраля, когда будет дедлайн по обменам. Если команда оживёт и классно заиграет, то, возможно, и не нужно будет совершать рискованных сделок. Но в обратном случае теперь у Дэрила есть капитал из пиков и игроков, с помощью которых можно опять пошуметь и выменять крайне качественных баскетболистов. Прославленный руководитель таким точно любит заниматься.

Всё или ничего

Если подвести итог, то Балмер действует так же, как действовали многие другие до него, оказавшиеся в подобной ситуации. Когда ты в конкурентной среде, когда у тебя наполеоновские планы — ты склонен к риску. Вопрос лишь в том, получится ли у тебя «Бруклин» Прохорова или же историческая династия? На кон поставлено всё. Между прочим, контракт следующим летом заканчивается не только у Джорджа и Кавая, но в том числе и у Джеймса Хардена. Что будет, если случится катастрофа и все уйдут? Стив останется у разбитого корыта.

Что ещё сильнее обостряет ситуацию, так это то, что «Клипперс» распродали почти все свои пики на ближайшие годы.

Пик 2024 года принадлежит «Тандер».

Пик 2025 года — «Тандер» имеют право поменяться позициями на драфте.

Пик 2026 года принадлежит «Тандер».

Пик 2027 года — «Тандер» имеют право поменяться позициями на драфте.

Пик 2028 года принадлежит «Сиксерс».

Пик 2029 года — «Сиксерс» имеют право поменяться позициями на драфте.

Таким образом, франшиза нуждается в том, чтобы все её звезды следующим летом поставили подпись на долгосрочных контрактах, чтобы сохранить всех на ближайшую пятилетку. Для этого в нынешнем сезоне необязательно выигрывать чемпионство, скорее важно продемонстрировать, что эти личности смогут сработаться, что у них есть шанс выиграть долгожданное чемпионство. Долгожданным оно является не только для организации, но и для трёх звёзд — и для Уэстбрука, и для Джорджа, и для Хардена.

Может получиться или красивая история со слезами на глазах, или же полный провал, который в очередной раз научит нас многому.