«Ты заставил меня помочиться в трусы». Вембаньяма примерил жуткий образ на Хэллоуин

Восторг публики

Образ Слендермена идеально лёг на худого и высокого Вембаньяму. Неудивительно, что костюм понравился фанатам. «Чувак, ты заставил меня помочиться в трусы», — написал один из болельщиков. «Самый реалистичный костюм, что я видел», — прокомментировал другой фанат.