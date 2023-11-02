Как Мэджик стал миллиардером? Всё о деньгах легенды НБА — речь не только о баскетболе

На днях Forbes признал легендарного Мэджика Джонсона миллиардером. Таким образом, пятикратный чемпион НБА стал четвёртым атлетом в истории, кто смог достичь подобного статуса. Он встал в ряд с Майклом Джорданом, вместе с которым выигрывал Олимпиаду 1992 года, Леброном Джеймсом из «Лос-Анджелес Лейкерс», президентом которого он ранее являлся, а также с именитым гольфистом Тайгером Вудсом.

Что особенно впечатляет — подавляющее большинство денег, которые заработал Джонсон, пришлись не на его карьеру, а на период после неё. Многие называют Мэджика примером, как в итоге не растратить собственные заработанные деньги во время спортивной карьеры, а многократно их приумножить уже после ухода из профессионального спорта.

Если быть точным, то за всю свою карьеру баскетболиста Мэджик заработал примерно $ 40 млн (с пересчётом инфляции по нынешним меркам это около $ 110 млн). Лига изменилась и стала сейчас куда более прибыльной. Для сравнения: другой миллиардер Леброн Джеймс заработал за свою карьеру только на контрактах с командами уже $ 479 млн. Также несравнимо то, сколько во время карьеры зарабатывал Мэджик за пределами площадки, с тем, что происходит с суперзвёздами сейчас. Джонсон мог получить от $ 2 млн до 4 млн в год вне паркета, тогда как тот же Джеймс заработает по итогам сезона около $ 70 млн, не считая непосредственно контракта с «Лейкерс».

Таким образом, когда легенда НБА в 1990 году в интервью заявил, что хочет достичь уровня состояния в районе между $ 100 и 200 млн, то репортёр был шокирован названной суммой, а также выразил своё непонимание, что игрок собирается делать с таким количеством денег. Кто тогда мог предполагать, чего в итоге достигнет Мэджик.

Мэджик Джонсон в составе «Лейкерс» в 1980 году Фото: Focus on Sport via Getty Images

Всё началось ещё в 1980-х. Игра с участием Мэджика, «Шоутайм Лейкерс», на трибунах повсюду звёзды и статусные люди. Джонсон решил воспользоваться преимуществами игры за популярную команду и перед тем, как ввести мяч в игру из аута, обратился к сидящим у площадки тогдашнему генеральному директору Sony Pictures Питеру Губеру и музыкальному продюсеру Джо Смиту с целью узнать их советы по тому, как попасть в бизнес. Кто в итоге знал, насколько судьбоносным будет этот мимолётный обмен фразами. С Питером Губером он не раз будет участвовать в своих будущих инвестиционных проектах.

Смит и Губер познакомили Мэджика с одним из известнейших агентов в индустрии спорта и энтертейнмента Майклом Овитцем. Тот скептически отнёсся к амбициям Мэджика, имея убеждение, что с атлетами далеко в бизнесе не пойдёшь, но всё же отправил героя нашего статьи на обучение, которое состояло из тренировки деловых встреч, прочтения передовых финансовых публикаций и прохождения соответствующих курсов.

Мэджик Джонсон, Питер Губер и Генри Нгьен, будучи совладельцами ФК «Лос-Анджелес», встретились с комиссионером МЛС Доном Гарбером, 2014 год Фото: Charley Gallay/Getty Images for LAFC

Обаяние и несравненная улыбка Мэджика в итоге поразили Овитца. Именно этические навыки игрока стали его визитной карточкой и залогом будущего успеха. Что ещё важно: Джонсон не просто хотел заработать кучу денег, а хотел сделать общество вокруг лучше, создавая важные проекты. В 1990-х уже экс-баскетболист подговорил Губера на то, чтобы открыть кинотеатр в одном из районов Лос-Анджелеса, который в то время страдал от бесчисленных гангстерских разборок. А у Питера во владении как раз была сеть кинотеатров Loews. Соглашение было достигнуто, сотрудничать договорились по формуле 50/50.

Учитывая сложную ситуацию на местности, воспользовавшись своим статусом и уважением среди темнокожего населения, Джонсон встретился с представителями известных бандитских группировок Crips и Bloods с просьбой сделать кинотеатр и его окрестности нейтральной территорией.

«Я не пришёл, чтобы проявить к вам неуважение. Я здесь, чтобы сказать, что кинотеатр поможет чёрным людям здесь. Я хочу, чтобы вы посещали это место, чтобы ваши семьи были там. Будут созданы рабочие места, я найму любых ребят, каких предложите», — заявил на встрече с криминалом Мэджик.

Мэджик Джонсон на открытии заведения с блюз-выступлениями в 1994 году Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

В итоге идея сработала на ура. Тот самый кинотеатр стал одним из самых посещаемых в стране, после чего Джонсон расширил сеть Loews до «чёрных» районов Хьюстона, Атланты, Нью-Йорка и Вашингтона. В 2004 году Мэджик продал все эти кинотеатры обратно сети Губера.

Понимание афроамериканского быта помогло Джонсону и в другом проекте из 1990-х. Он пригласил в театр на выступление именитой певицы Уитни Хьюстон генерального директора Starbucks Говарда Шульца. Почему именно в этом месте прошла встреча? А потому, что Мэджик хотел убедить Шульца в том, что темнокожие люди являются вполне себе платёжеспособной аудиторией, за счёт чего можно сильно развить свой бизнес.

Член Зала славы по той же схеме, как и с кинотеатрами, договорился и с сетью известных кофеен, которые массово начали открываться в «чёрных» районах США. Вера в Джонсона была настолько велика, что Starbucks позволила ему пользоваться собственными активами, как банком, выдавая ему займы. Позже Мэджик всё выплатит, а в 2010 году продаст все кофейни обратно за $ 75 млн.

Экспертность Мэджика в афроамериканских вкусах и чаяниях повлияла на то, что в кинотеатрах начали массово появляться хот-доги и газировки, поскольку он понимал, на чём росло подавляющее большинство темнокожих детей Америки. В кофейнях он заменил булочки на сладкий картофельный пирог, а также посоветовал включать в заведениях R&B из колонок.

Именно сделка с известной сетью кофеен дала Джонсону статус серьёзного инвестора, перед которым открыты все дороги. Можно бесконечно перечислять сделки, которые помогли ему сформировать капитал, ради той покупки, которая сделает его миллиардером, но нельзя и не упомянуть, что в жизни даже самых успешных людей встречаются ошибки.

Первый серьёзный финансовый просчёт произошёл с игроком ещё до того, как он дебютировал в НБА. Перед драфтом 1979 года компания Nike предложила договор баскетболисту, в который были включены отчисления от продаж обуви, а также акции самой компании. Предложение было даже ещё более выгодным, чем то, которое получит Джордан пятью годами позже. Мэджик же предпочёл синицу в руках и заключил соглашение с Converse, где он просто получал чётко установленную сумму. Не нужно объяснять, какой компанией стал в итоге Nike и сколько денег упустил Джонсон. Кто знает, может именно этот просчёт и побудил героя нашей статьи серьёзно заняться бизнесом и своими деньгами.

Мэджик Джонсон и Джерри Басс в 2006 году Фото: M. Phillips/WireImage

Мечтой Джонсона всегда было войти в бизнес спортивных команд. В 1994 году легендарный Джерри Басс, в то время владевший «Лос-Анджелес Лейкерс», предложил ему выкупить 4,5% франшизы за $ 10 млн. Этой возможностью Мэджик не мог не воспользоваться, но ошибкой было то, что он продал свою долю в организации слишком рано — в 2010 году. Предположительно, сумма продажи тогда составляла $ 29 млн, но в нынешнем году та же самая доля стоила бы уже $ 265 млн.

Это не отвернуло Мэджика от участия в спортивном бизнесе. В 2012 году он приобрёл 2,3% бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Также он по сей день является миноритарным владельцем футбольного клуба «Лос-Анджелес», команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс» и «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА.

В том же году, когда была приобретена доля в «Доджерс», Мэджик сделал небольшую инвестицию в компанию Simply Healthcare, которая занимается медицинским страхованием в США. После того как в 2015 году компания была продана более чем за $ 1 млрд, Джонсон смог получить сумму, позволившую ему осуществить сделку, которая вознесёт его в топы Forbes.

Мэджик Джонсон в 2011 году Фото: Al Seib/Los Angeles Times via Getty Images

Использовав накопленные деньги, Мэджик купил 60% компании по страхованию жизни EquiTrust, базирующейся в штате Айова. После того как Джонсон стал владельцем, дела компании пошли в гору. На данный момент общая годовая выручка фирмы составляет около $ 2,6 млрд. Именно эти активы занимают бóльшую часть всего финансового портфеля экс-баскетболиста.

В прошлом веке мы наблюдали множество историй, когда баскетболисты, заработав много денег в НБА, в итоге все их спускали на модный лайфстайл, становясь банкротами. Мэджик одним из первых показал пример того, как афроамериканец может стать успешным бизнесменом и помочь собственному комьюнити. Я уверен, список миллиардеров в будущем пополнится ещё многими баскетболистами, которые будут обязаны Джонсону. Мэджик показал, что любой человек с ВИЧ-инфекцией не только может вести полноценную жизнь, но ещё и быть обладателем высокого статуса в обществе и иметь уважение всего мира за свои дела.

Многие успешные темнокожие люди говорят, что бороться с расизмом стоит именно экономическим путём. Спорт является одним из важнейших социальных лифтов для афроамериканцев, и не только потому, что им платятся бешеные деньги по контрактам, а потому, что это платформа, благодаря которой можно дальше строить успешную карьеру, помогать своей семье, друзьям и всему «чёрному» комьюнити.