Как решить исход встречи за две минуты до конца? Виктор Вембаньяма знает ответ!

«На самом деле, я боюсь, что кто-то столкнётся с Вембаньямой, сломает ему колени и останется при этом здоров. Когда мы играли против АСВЕЛа, мы победили, когда Вембаньяма был на площадке. В следующем сезоне, когда он был в «Метрополитане», против него защищался Шарль Каюди, и он не мог забросить ни одного броска.

Я смотрел матчи «Сан-Антонио», в которых играл Вембаньяма. В НБА больше нет той борьбы, что была раньше. Теперь все стали очень мягкими. Представьте, если бы Чарльз Оукли защищался против Вембаньямы. Одно плотное касание — и тот вернулся бы в Париж. Я предпочитаю такой баскетбол, но я старомоден», — сказал ранее главный тренер турецкого «Галатасарая» Звездан Митрович.

Тем временем Виктор Вембаньяма подтверждает свои слова делом: «Это не то, чего я боюсь [столкновений с физически сильными игроками]. Скорость побеждает физические данные». Сегодня, 3 ноября, «Сан-Антонио Спёрс» во второй раз подряд обыграл «Финикс Санз», будучи гостевой командой. Вембаньяма записал на свой счёт 38 очков (15 из 26 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), 10 подборов, две результативные передачи и столько же блок-шотов.

Мощный старт первой четверти от «Сан-Антонио»

Ребята Грега Поповича по итогам первой четверти набрали 39 очков против 20 у соперников. Примечательно, что Виктор Вембаньяма за первые семь минут на площадке отметился семью набранными очками. До этого Вембаньяма в первых четвертях набирал в среднем 3,8 очка, хотя, по словам самого француза, первые половины — это его слабые стороны, и он включается, как правило, в заключительные 24 минуты матчей.

Но большой вклад в успех гостевой команды внёс всё-таки атакующий защитник Девин Васселл, который заранее начинает отрабатывать новый 135-миллионный контракт на пять лет, подписанный в начале октября. За четверть Васселл набрал 11 очков, попав все трёхочковые броски — 3 из 3. У хозяев лучше всего проявил себя Кевин Дюрант (11 очков), набравший по итогам встречи 28 очков.

Как там Виктор Вембаньяма?

Попович дал полный карт-бланш Виктору Вембаньяме, заявив примерно следующее: «Мы дали ему полную свободу бросать трёхочковые — пусть учится». В сегодняшней игре с «Финиксом» новичок реализовал половину своих попыток — 3 из 6 — одна из которых пришлась под занавес первой половины, когда «Сан-Антонио» оформил 20-очковое преимущество.

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Виктор ушёл на большой перерыв с 20 очками (8 из 14 с игры), пятью подборами и двумя результативными передачами. Вембаньяма практически уравнял соотношение набранных очков в первых и вторых половинах в нынешнем сезоне. Теперь у него такие цифры: 8,2 очка в первых половинах; 11,6 — уже во вторых. Но позже центровой сыграет ключевую роль в концовке матча.

Шанс для «Финикса» в заключительной четверти

Казалось бы, хозяева вот-вот догонят молодой коллектив Грега Поповича, дожмут в концовке, вырвут победу. В принципе, возвращение в равные условия, когда обеим командам приходилось начинать всё с нуля, состоялось, но это ни разу не смутило «шпор».

При счёте 116:116 за четыре минуты до конца основного времени Виктор Вембаньяма набрал первые три очка с линии штрафных. Затем данком с передачи от Зака Коллинса Вембаньяма набрал очередные два очка, а после и Коллинс отличился — 123:116 в пользу гостей. Затем Виктор решил поставить окончательно точку в матче, попав «трёшку» на 10-очковое преимущество. Вышло удачно. Далее оставалось не допустить сокращения отставания от аризонцев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Статистические достижения Виктора Вембаньямы

Выступление французского феномена не осталось без внимания среди любителей статистики. В сегодняшней игре с «Финиксом» Виктор достиг следующего:

Виктор Вембаньяма стал третьим новичком в истории «Сан-Антонио Спёрс» с 35-очковым дабл-даблом. Ранее это удавалось Тиму Данкану и Дэвиду Робинсону.

Виктор Вембаньяма — единственный молодой игрок (до 19-летнего возраста) с 35+ очками, 10+ подборами и 2+ блок-шотами за встречу. Подобное удавалось лишь Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту.

Виктор Вембаньяма — первый новичок после Кевина Дюранта с подобной статистической линейкой — 38+10+2 — как в сегодняшнем матче.

Примечательно, что до сезона-2023/2024 «Сан-Антонио» проигрывал «Финиксу» девять раз подряд. За три дня коллектив Поповича обыграл аризонцев дважды, или эффект Виктора Вембаньямы во всей красе.

Бонус. Вам тоже кажется, что на фоне Виктора Вембаньямы Девин Букер выглядит, словно он пятиклассник?

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.