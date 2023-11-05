«Зенит» совершил камбэк, но УНИКС всё равно вырвал победу. Матч недели в Единой лиге

Сегодня, 5 ноября, состоялся, возможно, главный матч недели в Единой лиге ВТБ. «Зенит» принимал у себя в гостях УНИКС. Казанская команда оказалась сильнее со счётом 93:83.

Предсезонка для обоих клубов прошла совершенно по-разному. Петербургский коллектив смотрелся сильнее всех остальных грандов отечественного баскетбола, выиграв Суперкубок России и Кубок Кондрашина и Белова, а УНИКС, в свою очередь, выглядел проблемно. Из-за этого велись дискуссии о том, растеряли ли действующие чемпионы то, что им позволило взять титул в минувшем сезоне. Одной из таких потерь стал центровой Винс Хантер, летом перешедший в стан сине-бело-голубых. Сегодняшний матч стал его первой встречей с бывшим клубом. То же самое произошло и с Дмитрием Кулагиным, правда, совершенно наоборот – он играл за «Зенит» и перешёл в УНИКС в межсезонье.

Тем не менее на старте сезона команды будто поменялись формами. «Зенит» выступает ниже ожиданий, в особенности в нападении, а УНИКС уверенно шёл по сезону, проиграв лишь в безумном матче с «Самарой», где волжане смогли продемонстрировать невероятный уровень точности бросков.

Оптимизма петербуржцам не добавляли и отсутствующие Томас Эртель и Адриен Морман, пропустившие и сегодняшнюю встречу из-за повреждений. Так или иначе, «Зенит» провёл матч дома, что должно было выравнять шансы команд и дать нам увлекательное зрелище между двумя качественными коллективами. Вышло ли так по итогу? Скорее, да.

Трент Фрейзер и Дмитрий Кулагин Фото: Пресс-служба Единой лиги

С самого начала матча была видна заряженность игроков. Несмотря на обоюдные мини-рывки и смены лидерства, бо́льшим контролем обладал УНИКС, который и лидировал перед первым перерывом со счётом 29:26. Разница начала увеличиваться в начале второй десятиминутки благодаря качественной игре Ненада Димитриевича и Джалена Рейнольдса. Казанцы играли в довольно простой баскетбол, уверенно разыгрывая классические комбинации с прорывом в «краску». На большой перерыв гости ушли, уже ведя «+7».

После смены сторон петербуржцы рьяно пытались отыграться, но начала подводить точность дальних бросков. Проблема, с которой «Зенит» уже не раз сталкивался в этом сезоне. Тем самым перед заключительной четвертью хозяева уступали со счётом 59:69.

Обзор матча можно увидеть на официальном канале Единой лиги ВТБ на YouTube. Все права принадлежат Единой лиге.

В начале четвёртой десятиминутки хозяев «прорвало». Семь очков подряд от Сергея Карасёва зарядили петербуржцев, которые в итоге смогли сравнять счёт, а затем и выйти вперёд за пять минут до финальной сирены — 77:76. И ровно в тот момент, когда казалось, что вся инициатива находится в руках сине-бело-голубых и они смогут выиграть матч, своевременные тайм-ауты Велимира Перасовича и опыт игроков УНИКСа остановили натиск оппонента. После этого сами казанцы включились и не оставили сопернику шансов даже на равную концовку.

Из-за статуса матча УНИКС, по сути говоря, активно использовал только семь игроков в ротации. Вячеслав Зайцев провёл на паркете чуть меньше пяти минут, а Александр Стуленков и Евгений Колесников оказались в игре лишь на несколько секунд.

Трент Фрейзер и Маркос Найт Фото: Пресс-служба Единой лиги

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Маркос Найт. В его активе сегодня 22 очка, шесть подборов и четыре перехвата. За плеймейкинг, как всегда, отвечал Димитриевич, набравший 16 очков и семь результативных передач, допустив при этом пять потерь. Эффективно провёл игру Исмаэль Бако, набравший 16 очков всего за 20 минут на паркете.

В составе «Зенита» лучшим как раз оказался экс-центровой УНИКСа Хантер. Он завершил матч с 19 очками, реализовав 8 из 10 бросков с игры. Много старался Трент Фрейзер, пытаясь замещать Томаса Эртеля, — 15 очков и восемь ассистов.

Если обратиться к командной статистике, то самую большую разницу можно увидеть в точности трёхочковых бросков. У «Зенита» она составила 32,3%, а у казанцев – 52,9%. Гости также доминировали на подборе: 36 против 22.

Хавьер Паскуаль Фото: Пресс-служба Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о причинах поражения в принципиальном матче:

«К сожалению, мы не смогли победить, в основном потому, что проиграли подборы, 22 отскока против 32 — это очень, очень большая разница. Это важная часть игры. С другой стороны, те игроки, которые были здоровы, старались бороться, шли до самого конца.

Думаю, что у нас был открытый бросок, который мог бы дать нам шансы на победу, но, к сожалению, мы промазали эту попытку и, в конце концов, не смогли победить. Нужно продолжать. Это непростой момент, потому что у нас много травм, не так легко работать, не так легко играть. Но сейчас здоровые игроки и тренерский штаб должны оставаться вместе и пытаться победить в следующем матче».

Наставник УНИКСа Велимир Перасович оказался рад результату встречи:

«Всегда сложно играть в Санкт-Петербурге. Я помню, что мы тут проиграли последние пять матчей, так что я счастлив, что мы нашли способ победить. Знаем, что они играли без нескольких важных игроков, но думаю, что мы провели отличный матч и контролировали его на протяжении почти всех 40 минут — за исключением начала второй четверти. По ходу матча мы показывали хороший баскетбол и, думаю, заслужили эту победу».