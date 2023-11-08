Поздний заход в НБА, аресты и травмы. История Майка Скотта, покоряющего Европу в 35 лет

Игрок, который провёл девять лет в главной лиге мира, а теперь достойно выступает в Евролиге.

Карьера Майка Скотта обладает множеством клише, которые нам приходят в голову, когда мы думаем об историях самых разных баскетболистов. Первые годы в НБА, борьба за место в ротации с переменным успехом, взлёты и падения, а затем обретение статуса стабильного ролевого игрока со скамейки. Травмы, изменившаяся лига, повышение конкуренции, отъезд из Америки и прибытие в Европу.

Может возникнуть вопрос, а зачем вообще сосредотачиваться на карьере тех, кто в итоге не стал звездой баскетбола, не попадёт в Зал славы? А затем, что истории рядовых с точки зрения истории игроков дают понимание тех или иных периодов прошлого. Через них мы лучше понимаем процессы, происходившие в интересующей нас области, придаём своему восприятию глубину, понимаем, что не существует единого взгляда на то, что происходит или происходило.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Историческая наука до XX века «болела» позитивизмом, учёные в исследованиях придерживались только официальных источников. Стремление к тому, чтобы находить проверенную информацию, а не писать сказки, похвально, но зачастую признаком верифицируемости обладали только государственные документы. Это приводило нас к тому, что описание истории велось через рассказы о войнах, правителях и об их деятельности.

А где же во всём этом народ? Где обычный «маленький» человек? Эту проблему начали понимать в начале XX века, когда и были заложены новые принципы науки, благодаря которым список источников значительно расширился. Стали важны устная история, история быта, культуры, личные истории, мемуары. Не потому, что в них можно найти правду, то, как на самом деле было, а потому, что в них мы можем узнать, как самые разные люди по-разному воспринимали те или иные времена, события. С помощью этого мы можем узнать чаяния людей, их образ мысли, их ценности, а значит, сможем лучше понять общество.

Так же и в НБА. Истории незвёздных баскетболистов помогают нам углубить своё представление о любимой игре. Так что же там было у Майка Скотта?

Майк Скотт во времена Вирджинии Фото: Andrew Hancock/Getty Images

Скотт родился в штате Вирджиния в городе Чесапик. В отличие от многих других будущих профессиональных атлетов, все школьные и студенческие годы он провёл именно в этом месте. Он играл в старшей школе под названием Deep Creek, но также провёл год и в одной из военных академий Вирджинии. В 2007 году он считался 33-м лучшим тяжёлым форвардом среди ровесников по стране. Ситуация пограничная, с таким статусом нужно очень хорошо себя проявить в колледже, чтобы надеяться на попадание в НБА.

Этим он и занялся в университете Вирджинии — в те времена не самом топовом, но достаточного уровня, чтобы заявить о себе. Поскольку Скотт не считался невероятным талантом, ему пришлось провести целых пять лет в университете, прежде чем попасть в НБА. Но почему пять? После довольно удачных трёх сезонов, где он лидировал в команде по среднему количеству подборов, Майк получил серьёзнейшую травму лодыжки, вынудившую его пропустить во многом решающий четвёртый год в студенческом баскетболе.

Он вернулся, и по правилам NCAA по медицинским причинам ему позволили провести ещё один год в лиге, чтобы его снова заметили команды НБА. Он провёл прекрасный сезон-2011/2012, где помог Вирджинии попасть в «Мартовское безумие» и пройти одну стадию. В тот год он в среднем набирал 18 очков и 8,3 подбора, доказав свою готовность к главной лиге мира.

Тем не менее летом 2012 года ему исполнилось уже 24 года. Людей, слишком задержавшихся на студенческом уровне, на драфте не любят высоко выбирать, потому на табло арены «Пруденшал-центра» в Нью-Джерси он оказался под 43-м номером, а эмблемой рядом с его именем стал красно-синий ястреб, держащий серый баскетбольный мяч. Он оказался в «Атланте Хоукс».

Майк Скотт во времена «Атланты Хоукс» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Команды не обязаны выдавать гарантированный контракт игрокам, выбранным после 30-го номера. Потому Скотт официально присоединился к команде лишь в начале сентября 2012 года. В том сезоне он поучаствовал в 40 матчах в регулярном сезоне, где в среднем играл по 10 минут. Также для адаптации он выступал в G-лиге за фарм-клуб «Детройта».

Уже с сезона-2013/2014 Майкл стал активным игроком ротации «Атланты». Он в среднем набирал 9,6 очка за матч, что, кстати, стало самым высоким показателем за всю его карьеру в НБА. Также именно в этот период Скотт нашёл свою позицию на площадке, на которой и будет актуален для команд НБА до 2021 года. Он stretch-four, «растягивающая четвёрка». Тяжёлый форвард с трёхочковым броском, создающий пространство для партнёров по команде.

Майк Скотт времён «Атланты Хоукс» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Нашёл подобную роль для игрока тренер «Атланты» Майк Буденхольцер, который чувствовал грядущую революцию трёхочковых в НБА, хотя в плане дальних бросков у Скотта не сразу получалось — 31% попаданий в тот сезон на 2,5 попытки.

Тем не менее вскоре он начнёт резко развиваться в данном направлении и станет частью той самой памятной команды «Хоукс» 2014-2015 годов, которая одержала 60 побед в регулярном сезоне и дошла до финала Восточной конференции. Несмотря на то что в итоге четверо игроков в лице Кайла Корвера, Пола Миллсэпа, Эла Хорфорда и Джеффа Тига из той команды поехали на Матч всех звёзд, можно смело сказать, что «Атланта» не была коллективом, который строился на суперзвёздах.

В эпоху, когда множество организаций стремилось создавать дуэты и тройки суперзвёзд, предпринимая рискованные действия, ставящие под удар долгосрочные перспективы франшизы, «Хоукс» славилась именно командной игрой, быстрым движением мяча, малым количеством «изоляций», а также трёхочковыми, трёхочковыми и ещё раз трёхочковыми. Если бы не довольно унизительное поражение в серии с «Кливлендом» Леброна, про ту команду чаще бы говорили как про тех, кто тоже стал провозвестником той самой революции, устроенной «Голден Стэйт Уорриорз».

Майк Скотт и Леброн Джеймс Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Тем не менее можно сказать, что карьера Майкла шла наверх. Он был одним из важнейших игроков скамейки одной из лучших команд лиги. Далеко не все баскетболисты, задрафтованные в 24 года, вообще доходят до подобного статуса. Но тут с форвардом случилось то, что поставило всю его карьеру под угрозу.

Июль 2015 года. Майк и его брат Антон были арестованы полицией после того, как в машине Майка было обнаружено 35 г марихуаны и 10 г MDMA. Изначально автомобиль был остановлен за превышение скорости. Майку грозило 25-летнее заключение, учитывая немалое количество перевозимых запрёщенных веществ. Также нельзя не упомянуть, что в штате Джорджия, где произошло задержание, было далеко не самое либеральное законодательство по отношению к наркотикам.

Казалось, команда имеет полное право отчислить игрока, но «Атланта» решила сохранить Скотта, который продолжал играть, несмотря на идущее расследование и суды. Очередной достойный сезон, 39% точности дальних бросков, «Хоукс» снова вышли в плей-офф и снова вылетели в серии с «Кливлендом», правда, теперь уже в полуфинале Востока.

Майк Скотт и Эл Хорфорд Фото: Mike Zarrilli/Getty Images

В начале сезона-2016/2017 герой нашей статьи пропустил целый месяц из-за проблем с коленом. Он вернулся далеко не в самой лучшей форме, показывая плохие цифры. Для того чтобы Скотт попробовал вернуться к былым кондициям, его отправляли в G-лигу, что не сильно помогало. Да и сама «Атланта» находилась в упадке, уже пройдя свой пик.

В феврале 2017 года он был обменян в «Финикс», который не нуждался в его услугах, потому он вскоре был отчислен. В том сезоне Майк больше не сыграл, возможно, все ждали результатов расследования.

2 мая суд решил прекратить уголовное дело против Скотта и его брата, так как было установлено, что блюстители закона, осуществившие арест, занимались расовым профилированием. Проще говоря, полицейские лишь на основании расы неравномерно оценивали потенциальную угрозу от людей, непропорционально чаще задерживая именно темнокожих.

Летом Скотт подписал контракт с «Вашингтон Уизардс». Там он смог обрести былую форму и снова стал важным ролевым игроком в системе. Хотя команда была крайне средней, это были те самые времена Скотта Брукса, когда «Уизардс» никак не могли уйти в перестройку или же стать претендентами на титул, находясь в этом грустном состоянии «где-то посередине». Но, думаю, Майк был просто рад снова полноценно продолжить свою карьеру, не боясь, что она может вот-вот разрушиться.

Майк Скотт времён «Вашингтон Уизардс» Фото: Patrick Smith/Getty Images

Летом 2018 года Скотт подписал соглашение с «Клипперс», но не смог там отыграть и одного полного сезона, поскольку вместе с Тобиасом Харрисом в февраля 2019 года был обменян в «Филадельфию Сиксерс». Именно там он проведёт последний этап в своей карьере в НБА. В том самом памятном походе «Сиксерс» весной 2019 года, который был остановлен чудесным попаданием Кавая Леонарда в седьмой игре полуфинала Востока, Скотт хоть и не играл по 20 минут, но всё равно был той опцией, на которую можно было положиться даже в самых важных играх плей-офф. Затем роль форварда в команде стала постепенно уменьшаться.

Несмотря на то что по позиции он исполнял тяжёлого форварда либо же «маленького» центрового, ему не хватало роста (201 см), а также оборонительных способностей под кольцом. Если подобное ещё можно было себе игнорировать в играх регулярного сезона, где он всё ещё получал регулярную практику, то в плей-офф — нет. К концу 2010-х и началу 2020-х практически все «четвёрки» лиги уже обладали дальним броском, но при этом не являлись слабым звеном в защитных построениях.

Таким образом, та самая трёхочковая революция, которая и позволила ему изначально занять видную роль в серьёзных командах НБА, в итоге вытеснила его из лиги спустя годы, поскольку породила слишком много игроков такого же типа с куда более серьёзными физическим данными.

Ещё одной из причин выпадания из ротации стали также участившиеся травмы. Из-за них он по-настоящему не смог помочь команде в «пузыре», проведя лишь 20 минут во всём плей-офф на паркете. В следующем постсезоне он проведёт всего 34 минуты в общей сложности.

Майк Скотт времён «Нанси» Фото: ZUMA/ТАСС

В карьере Скотта настанет перерыв, который продлится больше года. Он продолжал залечивать накопившиеся болячки и ждал приглашения от одной из команд НБА. Контендеры любят где-нибудь в марте подписать на скамейку ветерана, который в случае чего может выйти на паркет и забросить несколько трёхочковых. Но даже в такой роли Майк оказался более никому не интересен. И, казалось бы, можно с чистой душой заканчивать карьеру. За 9 лет в НБА Скотт заработал около $ 26 млн, что, возможно, и не является пределом мечтаний для баскетболистов, но точно немало. Однако он решил всë-таки продолжить.

16 октября 2022 года Скотт подписал контракт с французским клубом «Нанси». Команда хоть и выступала в высшем дивизионе страны, но особо сильной не считалась. Главным фактором для игрока являлась то количество практики, что ему предоставили. 34-летний баскетболист согласился играть в аутсайдере французского баскетбола, получая по 30 минут в среднем на паркете.

Он снова стал важным игроком, снова в той роли, что получал в своей родной Вирджинии. 14 очков в среднем, 6,5 подбора, дальний бросок никуда не делся — 37% попаданий. И да, «Нанси» закончил турнир на 14-м месте из 18, но Скотт вернулся и заявил о себе. Он настолько соскучился по баскетболу, что после окончания сезона во Франции в мае 2023 года решил уехать играть в Пуэрто-Рико за «Гигантов Каролины» и в итоге помог коллективу выиграть чемпионат, а сам он стал MVP финала.

Майк Скотт времён АСВЕЛ Фото: Cyril Lestage/Getty Images

Успехи Майка не остались незамеченными, и минувшим летом его пригласил уже топовый французский клуб АСВЕЛ, выступающий в Евролиге. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном чемпионате, этот же сезон складывается куда сложнее: шесть побед и четыре поражения. В Евролиге клуб находится внизу таблицы, сумев одержать пока что лишь одну победу в шести матчах регулярного сезона.

Но что это была за победа! Был повержен статусный «Жальгирис» в гостях. Несмотря на счёт 70:80 по ходу четвёртой четверти, Скотт вместе с другими экс-игроками НБА Жоффри Ловернем и Тимоте Луваву-Кабарро смог оформить камбэк и добыть победу — 91:88.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Скотт является основным игроком команды и набирает в среднем чуть более 11 очков в Евролиге, что соответствует статусу видного баскетболиста на европейском уровне.

На днях Майк сказал важные слова про своего нынешнего тренера Джанмарко Поццекко, который одновременно является тренером сборной Италии, вышедшей в четвертьфинал минувшего ЧМ.

«Я пытаюсь вспомнить, кто в НБА умеет тренировать так, как он. В Америке наставникам приходится постоянно пытаться совладать с эго баскетболистов, а также с большими деньгами. Тут же всё по-другому, тут ощущается настоящее братство, что ты являешься частью коллектива», — заявил в интервью Скотт.

Джанмарко Поццекко с игроками АСВЕЛа во время тайм-аута Фото: Cyril Lestage/Getty Images

Уверен, найдутся люди, которым не слишком симпатичен Скотт. Проблемы с законом, вызывающая внешность. Но в чём его точно нельзя обвинить — так это в том, что он не любит баскетбол. Как я уже упоминал в некоторых прошлых текстах, именно завершающие годы карьеры спортсменов позволяют нам по-настоящему оценить, кем является тот или иной игрок.

Майк, несмотря на травмы и возраст, выбрал баскетбол и буквально возродился. Тот баскетболист, которого мы лишь изредка видели в последние годы в «Филадельфии», отныне является стартовым тяжёлым форвардом команды Евролиги. Он с большим трудом попал в НБА, сумел найти свою роль, развил нужные качества и закрепился в лиге на девять лет. В среднем баскетболисты проводят в НБА около семи лет, то есть тут он достиг относительного успеха.

Как и говорилось в начале материала, через историю, казалось бы, не самого выдающегося игрока мы смогли проследить революцию в НБА, рассвет и закат некоторых видных команд, современные веяния американской судебной системы, а также тренд с переездом американских игроков в Европу. Какие будут следующие главы в истории Майка? Предсказать сложно, но уверен, что будет интересно.