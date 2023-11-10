Шеф в деле! Стефен Карри может побить свой же рекорд по трёхочковым в новом сезоне НБА

Стефен Карри — лучший исполнитель трёхочковых в истории НБА. На сегодняшний в его копилке 3443 реализованных броска из-за дуги, что на 470 больше, чем у ближайшего преследователя, Рэя Аллена. Но сезон-2023/2024 Стеф начал до того бойко, что к моменту его окончания может побить ещё один собственный рекорд, связанный с дальними попаданиями.

Речь идёт о его достижении по количеству точных трёхочковых за сезон. Его Стеф установил ещё в сезоне-2015/2016, тот самом, который стал лучшим не только в истории «Голден Стэйт», но и за всё время существования НБА — Карри и компания одержали 73 победы в регулярном сезоне. Тогда разыгрывающий принял участие в 79 матчах и в среднем делал по пять точных «трёшек» за игру — в сумме их набралось 402.

Игроки с наибольшим количеством трёхочковых за сезон в истории НБА:

Игрок Сезон Количество трёхочковых Стефен Карри 2015/2016 402 Джеймс Харден 2018/2019 378 Стефен Карри 2018/2019 354 Стефен Карри 2020/2021 337 Стефен Карри 2016/2017 324 Клэй Томпсон 2022/2023 301

Стефен Карри в сезоне-2015/2016 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

И хотя нынешний сезон «Уорриорз» начали менее уверенно, уже потерпев три поражения в девяти матчах, Стефен не перестаёт удивлять. На данный момент он имеет невероятные 47,3% точности из-за дуги при 12,4 попытки в среднем — это 5,9 трёхочкового за игру. По итогам девяти матчей Карри уже реализовал 53 дальних броска (в сезоне-2015/2016 их было 44) и сделал 112 попыток. Его ближайший преследователь, Лаури Маркканен из «Юты», пока не преодолел отметки и в 40 попаданий (37 при 83 попытках).

Если 35-летний разыгрывающий продолжит в том же духе и не пропустит ни одной встречи регулярного чемпионата, то к его завершению будет иметь где-то 484 реализованных трёхочковых.

Конечно, удержать реализацию в 47,3% по сезону ­— задача та ещё. Да и более 70 матчей за один розыгрыш Стеф не проводил с 2017 года. И хотя это не помешало ему дважды подряд стать лидером лиги по трёхочковым (337 в 2021-м и 285 — в 2022-м), теперь в «Уорриорз» есть другой опытный разыгрывающий — Крис Пол. И если они реально хотят побороться за трофей, пока «Большое трио» окончательно не приблизилось к закату карьеры, то наверняка постараются поберечь своих лучших игроков до стадии плей-офф.

Стефен Карри Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тем не менее, показав столь убедительное начало сезона, Стефен обеспечил себе место в гонке за награду MVP — во всяком случае, на ранних её стадиях. Он является лидером лиги по суммарному количеству набранных очков (270) и четвёртым – по средней результативности (30,0). Карри также реализует рекордные для себя 51,2% с игры и 92,2% штрафных, делая по 4,8 подбора, 4,2 передачи и 1,0 перехвата. По оценкам букмекеров, его шанс получить статуэтку имени Майкла Джордана составляет 10/1 (или 9,1%).

Тут итоговое положение «Уорриорз» на Западе будет играть большую роль. Пока что они идут четвёртыми, позади действующих чемпионов из «Денвера», а также «Далласа» и «Миннесоты». C «Тимбервулвз» им, кстати, предстоит сыграть в самое ближайшее время — два подряд матча между этими командами состоятся 12 и 14 ноября. Один из них, кстати, пойдёт в зачёт внутрисезонного турнира, про который также не стоит забывать.

Это первый год, когда НБА проводит дополнительное первенство в рамках регулярного чемпионата, и по его итогам в лиге будет определён не только чемпион, но и MVP, а также символическая пятёрка. Кто знает, может быть, именно Стефен Карри станет первым игроком, который будет удостоен новой индивидуальной награды.