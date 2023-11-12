«Мы хотим уважения». Главный тренер АСВЕЛа взбешён действиями Евролиги

В Евролиге у лионского клуба снова не задаётся сезон. Лишь одна победа в семи матчах регулярки, и то добытая героическими усилиями в четвёртой четверти в матче с «Жальгирисом». В минувшем сезоне у АСВЕЛа тоже дела шли не лучшим образом, но есть такое чувство, что в этом сезоне всё стало ещё более уныло. Даже в национальном чемпионате дела идут не лучшим образом — пятое место с шестью победами из 10 матчей.

10 ноября состоялся принципиальный матч с «Монако» в рамках 7-го тура Евролиги, и эта игра, похоже, стала той, после которой уже сложно сдерживать эмоции.

На самом деле АСВЕЛ вполне неплохо смотрелся против одной из самых статусных команд Европы, но в четвёртой четверти упустил всё своё преимущество и проиграл. Решающая десятиминутка оказалась за монегасками со счётом 23:9. На самом деле ещё за три минуты до сирены счёт был равным — 68:68, но гостями были абсолютно провалены самые решающие владения.

Кто-то скажет, что во всём виновата команда, и неудивительно, что это случилось, учитывая уровень команды в нынешнем сезоне. Но с этим утверждением не согласен одиозный главный тренер команды — Джанмарко Поццекко. После матча он дал эмоциональное интервью в свойственной итальянцам эксцентричной и артистичной манере.

Джанмарко Поццекко Фото: Ezra Acayan/Getty Images

«Я очень горжусь своими игроками. Они заслуживали победы сегодня. Конечно, «Монако» играл хорошо. Поздравляю Сашу Обрадовича (главный тренер «Монако. — Прим. «Чемпионата»), моего друга, да и всех их игроков. Но не все люди, присутствующие на площадке, нас уважают. Этот факт мне не нравится больше всего. Я считаю, что мы заслуживаем уважения: мы боремся, мы много работаем, потому заслуживаем ту же возможность, что и все, чтобы выигрывать матчи. Я очень зол.

Мы хотим уважения. Мы хотим уважения. Мы хотим уважения», — заявил Поццекко в послематчевом интервью.

Тренер неприкрыто намекал на неравное отношение судей к разным командам. Это уже другой уровень критики. Это не осуждение решений конкретного матча, это заявление о существующей систематической проблеме. Прислушается ли Евролига или его будут ждать санкции?

Тони Паркер Фото: Christian Liewig/Getty Images

В любом случае можно сказать, что команда находится в своём худшем периоде за последние лет пять при Тони Паркере. После того как легендарный француз приобрёл клуб, лионцы уже дважды выходили в четвертьфинал Евролиги, а также неоднократно выигрывали французский чемпионат. Уже в прошлом сезоне АСВЕЛ был аутсайдером Евролиги, заняв последнее место в таблице, сумев выиграть лишь восемь матчей. В этом же году они идут таким ходом, что могут выступить ещё хуже.

Руководство проблемы начало замечать ещё на самом старте сезона, когда спустя две недели неудачных результатов Тони решил покончить с непотизмом и уволил Ти Джей Паркера, своего младшего брата, с поста главного тренера. На его место пришёл настоящий харизматик Поццекко. Он сразу поменял настроение в раздевалке, и чего точно нельзя сказать по игрокам, так это того, что они не борются. Достойнейшая игра с «Виртусом», героическая победа с «Жальгирисом» и игра на равных с грандом европейского баскетбола на протяжении 37 минут.

Нандо Де Коло Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Успеют ли французы перевернуть всё? Уже кажется, что слегка поздновато, если мы говорим о шансах на плей-офф. Но в любом случае нужно доказать самим себе, что вы можете играть намного лучше. Нужно будет также решить проблемы во внутреннем чемпионате и возвращаться в Евролигу на следующий сезон с новыми надеждами.

Тем не менее над организацией висит ещё одна проблема — возраст игроков. Всегда здорово видеть, как ветераны до сих пор решают и играют потрясно, но это вряд ли можно назвать хорошей долгосрочной стратегией. Нандо Де Коло 36 лет, Майку Скотту 35, Жоффри Ловерню 32, да даже Тимоте Луваву-Кабарро давно уже перерос возраст перспективного юнца, ему уже 28 лет.

Изменения грядут, без них АСВЕЛ не сможет удержаться на уровне команды Евролиги.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.