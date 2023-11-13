Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Сыновья Майкла Джордана, Маркус Джордан, арест Джеффри Джордана

Старший сын Джордана нападал на медиков, лечивших его. Что происходит с детьми легенды?
Андрей Антсон
Джеффри Джордан
Аудио-версия:
Комментарии
Скандальная ситуация в больнице Аризоны, а также история про то, как Майкл нанёс тяжелейшую травму Джеффри.

У легенды НБА Майкла Джордана два сына: Маркус (1990 г.) и Джеффри (1988 г.). В последние годы эти два человека всё чаще стали появляться в новостях. В последние месяцы горячо обсуждалась и обсуждается тема романа Маркуса Джордана с бывшей женой Скотти Пиппена. Но многие при этом забывают про второго сына Джордана, который оказывался даже не то чтобы посреди скандальных любовных историй, а напрямую имел проблемы с законом, причём продемонстрировав крайне неадекватное поведение.

Как поживает Маркус Джордан?
Встречается с Ларсой Пиппен и ведёт модный бизнес. Как живёт младший сын Майкла Джордана
Встречается с Ларсой Пиппен и ведёт модный бизнес. Как живёт младший сын Майкла Джордана

Что же там случилось? Здесь не будем вдаваться подробно в биографию Джеффри. Упомянем лишь то, что старший сын Майкла пытался построить свою баскетбольную карьеру, но он никогда не смог достичь статуса того, в ком могли бы быть заинтересованы команды НБА. В итоге он ушёл строить свою карьеру и благодаря семейному непотизму получил немаловажную должность в Nike, где занимается брендом отца. Тем не менее он смог накопить хороший капитал и также занимается собственным бизнесом. В общем, многим, наверное, не очень нравится, когда дети строят свою жизнь во многом благодаря наследию родителей, но сам Джордан выглядит счастливо и состоит в браке с болгарской моделью.

История Джеффри Джордана:
Жизнь удалась. Сын Майкла Джордана накопил состояние больше, чем у некоторых легенд НБА
Жизнь удалась. Сын Майкла Джордана накопил состояние больше, чем у некоторых легенд НБА

Однако в 2021 году произошёл инцидент, который заставил в моменте усомниться в ментальной стабильности Джеффри. Он проводил время в мексиканском коктейльном баре Casa Amigos в штате Аризона. Там же он случайно поскользнулся и неприятно ударился затылком. Так ударился, что даже пошла кровь. Тем не менее изначально было непонятно, является ли этот инцидент случайностью или это стало следствием возможного конфликта, который произошёл с ним в баре. В любом случае в больницу его везла местная полиция. Там его начали лечить, и, по сообщениям, он напал на одного из медицинских работников, кто ему помогал.

Что там произошло? Что стало причиной этому всему? Известно лишь то, подобные действия могут быть основой для открытия уголовного дела, из-за чего Джеффри был вскоре отвезён из больницы в тюрьму. Потом он вышел из неё, и ничего больше об инциденте не было слышно. По-видимому, всё было улажено в кулуарах. И вряд ли мы когда-либо узнаем правду.

Если та травма, которую получил Джеффри, была лишь случайностью, то что стало триггером того, что он сорвался на обычного работника больницы? Тут можно построить несколько теорий заговора, на поверхности лежит предположение о том, что всё-таки травма Джорданом была получена вследствие конфликта. В баре же дело было, хоть и в коктейльном. И разгорячённый и огорчённый ситуацией Джеффри выпустил всю свою фрустрацию на обычного человека, который просто попался под руку.

Джеффри, Жасмин и Маркус Джорданы

Джеффри, Жасмин и Маркус Джорданы

Фото: из личного архива Джеффри Джордана

Интересно также и то, что Джеффри проходил через похожую историю, но в детстве, но травму головы ему нанёс сам отец. На одном из подкастов Маркус рассказал эту историю.

«Когда мы были маленькими, мы любили садиться на колени и имитировать американский футбол. И вот мы как-то играли в одной комнате с круглыми столами, Джеффри уже карабкался оформлять тачдаун, но я никогда не забуду, как в этот момент Майкл просто берёт и отталкивает его прямо в тот стол. Это было случайно, конечно же, но Джеф очень сильно ударился. Я испугался и подумал, что он умер, можно было видеть на месте раны его череп, мясо… Мы с Жасмин просто были в шоке и плакали. В итоге ему пришлось наложить 25 швов», — сказал Маркус.

Интересно, были ли у Джеффри флешбэки из детства в тот вечер в Аризоне? Как вообще нам относиться к подобным историям? Это то, что постоянно происходит с детьми знаменитостей или мы просто слишком сильно реагируем ввиду того, что эти дети на виду из-за своих родителей? В любом случае Джефф занимается своим делом, счастливо женат и успешен в бизнесе. И от него, и от Маркуса хочется видеть только позитивные новости.

Уроки истории:
Ровно 30 лет назад Джордан в первый раз закончил карьеру. Как это было?
Ровно 30 лет назад Джордан в первый раз закончил карьеру. Как это было?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android