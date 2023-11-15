Время паниковать? Игроки, которые не оправдали ожиданий на старте нового сезона НБА

Три недели прошло с начала сезона-2023/2024 в НБА. И хотя некоторые команды до сих пор не провели и первых 10 матчей, на индивидуальном уровне уже можно подвести некоторые итоги. Ведь в лиге есть сразу несколько звёздных баскетболистов, которые на старте регулярного чемпионата недотянули до собственной планки, и это было особенно заметно. В этом материале «Чемпионат» расскажет о семи игроках, которые на начальном отрезке выступили хуже предполагаемого.

Все статистические расклады актуальны до начала минувшего игрового дня, 15 ноября мск.

Джеймс Харден, «Лос-Анджелес Клипперс»

Джеймс Харден Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

«Я не игрок системы, я и есть система», — сказал Харден после перехода в «Лос-Анджелес Клипперс». И кто бы мог подумать, что система эта окажется неисправна.

13,5 очка, 5,0 подбора, 4,3 передачи и огромное снижение по основным показателям в сравнении с предыдущим сезоном. Но это ещё не самое страшное. Ведь уже сейчас, по итогам четырёх матчей, имеются вопросы к его роли на площадке в целом.

Харден может сделать «Клипперс» лучше только в том случае, если будет основным боллхендлером команды. Полагаясь на его игру без мяча, «парусники» не позволяют Хардену делать то, что он делает лучше всего — вести за собой нападение — и при этом продолжают терпеть последствия его ленивых передвижений из угла в угол и слабой защиты.

Тайрон Лю оказывается в ситуации, когда и Хардену, и Расселлу Уэстбруку нужен мяч — это при том, что ни один, ни другой не являются основными игроками его команды. В результате пятёрка Харден — Уэстбрук — Джордж — Леонард — Зубац набирает катастрофические 87,5 очка на 100 владений.

Выпускать Хардена со скамейки в контрактный год не представляется возможным. Но какие ещё остаются варианты, если без него на площадке «Клипперс» имеют «+19», а с ним — «-67»? Помимо этого, Джеймс находится не в лучшей физической форме: он медленный и не сказать что атлетичный, а его плеймейкинг никак не компенсирует низкую результативность.

Джордан Пул, «Вашингтон Уизардс»

Джордан Пул Фото: Patrick Smith/Getty Images

В «Вашингтоне» Джордан Пул должен был стать первой звездой. Предполагалось, что это будет его команда, которая будет играть в «его» баскетбол, строиться вокруг него. Но делать франчайзером игрока, который в среднем набирает по 16 очков за матч — затея так себе.

Не поймите неправильно, за Пулом в «Уизардс» крайне забавно наблюдать. Он как будто играет в NBA 2K: без раздумий идёт один в пятерых, расслаблено бросает из-за дуги, когда Кристапс Порзингис стоит в метре от него, организует аллей-уп от щита, когда команда проигрывает «-20»… Весело, конечно. Но совершенно бессмысленно.

Его сомнительный, мягко говоря, выбор бросков и плохая игра в обороне обеспечили Пулу последнее место в лиге по суммарному показателю плюс-минус среди тех, кто сыграл 10 и более матчей — «-131». Второе и третье места с конца, кстати, достались его напарникам по «Вашингтону» Тайасу Джонсу и Кайлу Кузме.

Конечно, в нынешнем сезоне «Уизардс» танкуют, но не стоит забывать, что Пул играет на контракте в $ 140 млн. Ведь танкинг — это одно, а вот отсутствие индивидуального мастерства — уже совсем другое.

Крис Миддлтон, «Милуоки Бакс»

Крис Миддлтон Фото: Stacy Revere/Getty Images

Травмы подкосили Криса Миддлтона. Он мучился с запястьем, с одним коленом, потом — с другим, перенёс несколько операций и отыграл всего 33 матча в прошлом сезоне. Спустя два года 32-летний винг до сих пор выступает с жёстким ограничением по минутам: «Бакс» необходимо, чтобы он был полностью здоров к плей-офф. Однако на данный момент Миддлтон, откровенно говоря, сам не свой.

11,4 очка (32,3% из-за дуги), 3,5 подбора, 3,8 передачи. В пересчёте на 36 минут эта статистика выглядит куда более убедительно, вот только играет он всего по 19. При этом с Миддлтоном на площадке «Милуоки» всё равно имеет плюс-минус в «+14», а без него — «-38». Так что реальный шанс прибавить с его полным выздоровлением у «оленей» по-прежнему остаётся.

Команда очень нуждается в своей третьей звезде и по большей части в его защитных навыках. Как может быть по-другому, когда на задней линии у вас играют Малик Бизли и Дэмьен Лиллард. Однако приезд последнего повлиял как на задачи самого Миддлтона, так и на динамику игры в нападении в целом. «Милуоки» остаётся только верить, что он останется здоров и справится с обновлённой ролью — не зря же ему выдали контракт на $ 102 млн.

Джулиус Рэндл, «Нью-Йорк Никс»

Джулиус Рэндл Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Джулиус Рэндл, который в феврале побывал на втором Матч звёзд за три года, в нынешнем сезоне прибавил по подборам (10,3), передачам (4,9) и перехватам (1,0), но «поймал» заметный спад в результативности. Карьерный максимум в 25,1 балла в предыдущем сезоне превратился в 18,0 в этом, а реализация упала до 33,9% с игры и 25,8% из-за дуги.

Причиной тому — травма голеностопа, которую он получил в ходе минувшего плей-офф. По слухам, Рэндл восстановился только на 70% и испытывал болевые ощущения на старте нового сезона, но отказался от отдыха, который ему хотели предоставить в «Никс». Почему? Он «слишком гордый», чтобы сидеть на скамейке.

Это неудивительно, ведь в предыдущем сезоне Рэндл был самым результативным игроком «Нью-Йорка». Вот только теперь его обязанности в нападении были вынуждены перенять Ар Джей Барретт и Джейлен Брансон.

«Я с самого начала говорил вам, ребята, что это отдельный процесс. Четыре с половиной месяца назад мне сделали операцию, причём на нижней конечности, так что думать, что я начну этот сезон и сразу стану былым Джулиусом, довольно наивно. Я начинаю становиться лучше, но это постепенное развитие. Я благодарен Ар Джею и Джейлену за то, что они смогли взять на себя нагрузку, пока я поправлял здоровье. Вот почему это командный вид спорта, и я просто благодарен этим парням», — сказал Джулиус.

Клэй Томпсон, «Голден Стэйт Уорриорз»

Клэй Томпсон Фото: Tim Warner/Getty Images

Сезон-2023/2024 является для Клэя Томпсона заключительным по его 190-миллионному контракту. И хотя звезда вряд ли покинет «Голден Стэйт», он и руководство команды до сих пор не приблизились к продлению соглашения. Ситуацию усложняет тот факт, что Клэй, прямо скажем, пока не выглядит как игрок на $ 40 млн в год.

Начнём с того, что в нынешнем сезоне он попадает только 34,7% трёхочковых бросков. Для парня, который в прошлом году настрелял больше всех в НБА — 301 «трёшку» — и имеет 41,5% точности по карьере, такой результат нельзя назвать удовлетворительным.

«В первых 10 играх я бросал не так, как умею, так что в следующих 10 играх буду на высоте», — сказал Томпсон.

Будет ли он «на высоте», это мы ещё посмотрим. Но, справедливости ради, 12 месяцев назад всё было точно так же — медленный старт Томпсона в сезоне-2022/2023 был предметом для обсуждения и всеобщего негодования. Однако со временем он реабилитировался и провёл один из лучших своих сезонов с точки зрения статистики, пускай в современной НБА его цифры уже не считаются чем-то особо впечатляющим.

Но, как и в прошлом году, его нестабильное выступление будет вызывать опасения — как-никак, у Томпсона имеется серьёзная история травм, да и возраст начнёт брать своё в обозримом будущем (Клэю уже 33 года). Пока он выглядит неубедительно, как и весь «Голден Стэйт» в целом. И с этим пора что-то делать.

Эндрю Уиггинс, «Голден Стэйт Уорриорз»

Эндрю Уиггинс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кстати, о «Голден Стэйт». На днях чемпионы–2022 проиграли три матча подряд и опустились на седьмое место в конференции с балансом 6-5. При этом среди всех одноклубников, пожалуй, именно Эндрю Уиггинс испытывает наибольшие сложности на старте нового сезона.

10,5 очка, 41% с игры, 50% со штрафной и четыре трёхочковых в 11 матчах (15,4%). 3,7 подбора, 1,0 передачи и 0,2 перехвата. С Уиггинсом на площадке «Голден Стэйт» имеет атакующий рейтинг в 109,7 очков на 100 владений и защитный — унизительные 121,3 очка. Без него эти показатели улучшаются до 114,7 и 96,3 очка соответственно, а нет-рейтинг возрастает с «-11,6» до «+18,4». Из всех игроков НБА, отыгравших более 250 минут, Эндрю — худший в рейтинге эффективности PER (6,8). Очевидно, именно поэтому форвард почти не играет в клатче и проводит на площадке всего по 26 минут.

Это далеко от того, что он показывал на лучшем отрезке своей карьеры, который пришёлся на чемпионский плей-офф 2022 года. Однако теперь «Уорриорз» очень нужно, чтобы Уиггинс пришёл в себя и начал набирать свои очки. Стефен Карри, конечно, может выдавать 30+ в каждой игре. Но что станет с «Голден Стэйт» в его неминуемое отсутствие? Даже страшно представить.

В сумме Стефен уже имеет всего на 29 очков меньше, чем Клэй Томпсон, Крис Пол и Эндрю Уиггинс вместе взятые: 338 (истинный процент попаданий — 68,7%) против 367 (47,7%). И это скорее не комплимент Стефу.

Дэмьен Лиллард, «Милуоки Бакс»

Дэмьен Лиллард Фото: Stacy Revere/Getty Images

Переход Дэмьена Лилларда из «Портленда» в «Милуоки» стал одним из главных событий прошедшего межсезонья. Он присоединился к команде-контендеру, где вместе с Яннисом Адетокунбо должен был побороться за свой первый титул. Но пока в «Бакс» всё работает не так эффективно, как представлялось до начала сезона. И в этом, безусловно, есть вина и самого Лилларда.

В целом его статистические показатели заметно снизились по сравнению с предыдущим годом, когда Дэмьен имел 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора по сезону. Даже если брать только первые восемь матчей 2022 года, там в среднем было по 28,6 очка, 5,0 подбора и 6,0 передачи. В этом году цифры Лилларда снизились до 22,8 очка, 4,8 подбора и 4,3 передачи.

И, что самое главное, в «Милуоки» Дэйм имеет худшие по карьере 37% с игры и 26,9% из-за дуги. Если взять всех разыгрывающих в лиге, которые в нынешнем сезоне провели восемь или более матчей, он будет занимать шестое место с конца по реализации с игры и третье с конца ­­— по точности трёхочковых. А если брать только тех, у кого имеется 10 и более лет опыта, то хуже Лилларда теперь бросает только 38-летний Крис Пол.

Конечно, спустя 11 лет в «Портленде» смена обстановки наверняка даётся ему непросто. Мало того, что теперь Дэмьен не является единственной полноценной опцией команды в нападении, так он ещё и вынужден заполнить пробел в защите после ухода Джру Холидэя, которого заменил на позиции первого номера. В «Милуоки» верят, что ему просто нужно больше времени. Так ли это на самом деле? Узнаем в ходе сезона.