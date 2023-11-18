«Хочу стать игроком, подписать которого мечтает каждая команда». Интервью с Ратан-Мэйзом

Ксавье Ратан-Мэйз прошёл длительный и разнообразный карьерный путь, поиграв на разных континентах. Перед этим сезоном он оказался в «Енисее» и в итоге заиграл как никогда в своей жизни и стал одной из главных звёзд Единой лиги. Красноярский клуб занимает третье место в таблице, а сам Ксавье уже много недель подряд является главным фаворитом на MVP.

Информации об игроке до сего момента было не так много. В эксклюзивном интервью Единой лиги ВТБ вы сможете узнать, как игрок пришёл в баскетбол, что позволило ему заиграть на таком высоком уровне в этом сезоне, какие у него впечатления о России, с кем он дружит в Единой лиге и какие у него амбиции на будущее.

Как пришёл в баскетбол, будучи уроженцем Канады, роль отца в становлении

— Сейчас все только и говорят: «Да кто этот парень? Только пришёл в лигу и разрывает соперников». Так кто же всё-таки этот парень — Ксавье Ратан-Мэйз?

— Чтобы оказаться в своём нынешнем положении, этот парень упорно работал над собой на протяжении очень долгого времени. Знаете, для того чтобы игрок вроде меня расцвёл, требуются отличная команда и тренер. С тех пор как я приехал сюда, тренер создал все условия для того, чтобы я пришёл к успеху. Он дал мне свободу быть самим собой. Он дал мне возможность это делать, я лидер команды. Так что всё, что вы сейчас видите — плоды свободы, которую предоставил мне тренер. У нас с тренером взаимопонимание в этом вопросе: я помогаю команде выиграть, если у меня есть возможность быть собой на площадке. Ещё раз: он даёт мне полную свободу.

Отвечая на ваш вопрос короче: вы видите парня, который очень много работал над собой и попал к тренеру, который лишён эгоизма и позволяет мне играть. Пока в этом сезоне всё идёт отлично.

— Вы упомянули, что много работали над собой, и результаты не пришли за один день. В университете вы забивали 30 очков за четыре минуты. Это ведь не случайность. Как вы вообще оказались в баскетболе? Ведь Канада — это больше про хоккей.

— Да, так многие думают. Но баскетбол в Канаде развивается уже очень давно. Посмотрите, канадские игроки — вторые по численности в НБА после американцев. Сейчас мы на подъёме. Как я уже сказал, я очень много работал, чтобы оказаться в этой позиции: час за часом, много дней подряд. Сложные мячи с сопротивлением, которые я сейчас забиваю — плоды тренировок, я над ними работал день за днём. В играх мне легко бросать. Если вы спросите тренеров и партнёров по команде о моей рутине, они подтвердят, что я отрабатываю всё это ежедневно, чтобы потом в матчах с сильными соперниками попадать эти броски. Думаю, большинство людей, которые видят эти сложные попадания, думают, что это нечто невероятное, но для меня это норма. Так что вы видите только конечный продукт. А за кадром осталось очень много пота, крови и слёз. Наконец-то я оказался в ситуации, когда тренер говорит мне выходить на паркет и быть собой. И эта возможность быть собой помогает нам выигрывать. Я ему очень за это благодарен.

— Вы говорите, что тренер даёт вам много свободы. А как насчёт вашего отчима, который был вашим первым тренером, он давал вам свободу?

— Мой отец всегда был результативным игроком. Поэтому с самого раннего возраста он хотел сделать меня таким же. Когда я попал в колледж, то стал больше разыгрывать мяч, чтобы получить шанс попасть в НБА. В то время с моим ростом 193 сантиметра в НБА можно было попасть только разыгрывающему. Поэтому тренер убрал меня с позиции второго номера. Сейчас мы видим, что ситуация изменилась и в НБА есть элитные защитники меньшего роста, которые могут играть на обеих позициях. Часто задняя линия состоит из двух таких взаимозаменяемых игроков.

Здесь тренер поставил меня на позицию второго номера. И хотя во время матчей я иногда перемещаюсь на позицию разыгрывающего, второго номера всё же играю больше. А что это значит? Значит, тебе не нужно заботиться о том, какие разыгрывать комбинации для партнёров, твоя задача — отправить мяч в кольцо. Это полная свобода. Ещё раз — сейчас вы видите результаты такого подхода, мой разум чист и свободен, я понимаю, чего от меня ждут. Но и когда я выступаю в роли первого номера, проблем не возникает, за семь лет профессиональной карьеры я к этому привык. Я чувствую, что хорош и в том, и в другом. В этом, безусловно, велика заслуга моего отца, который привил мне эти качества с самого детства.

Мой отец до сих пор даёт мне советы. Смотрит каждый матч, неважно, во сколько он начинается. Отец следит за моей игрой, потом мы созваниваемся, и он делится со мной мыслями о том, как мне лучше действовать. При этом он счастлив, что люди наконец-то увидели меня настоящего.

Ксавье Ратан-Мэйз в составе «Мемфис Гриззлиз» Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Сравнение баскетболистов НБА и Евролиги, опыт игры в Европе и Австралии

— Я смотрела видео, на котором вы занимаетесь в зале с тренером по физподготовке из НБА. И он говорил, что у вас внутри огромный потенциал, но при этом всего пять матчей в НБА в карьере. Как думаете, что сейчас делают в Лос-Анджелесе и Мемфисе, глядя на вашу игру?

— В первую очередь я хотел бы поблагодарить эти команды за возможность играть за них. В «Лейкерс» я находился рядом с такими парнями, как Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук, видел, как они работают каждый день, а это дорогого стоит. Да, в итоге я сыграл только за «Мемфис» и всего пять матчей, но НБА — это часто про то, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. При всём уважении, но игроки НБА — это не 450 лучших игроков в мире. В Европе выступает множество баскетболистов высочайшего уровня, способных играть в НБА. Возьмите хотя бы Майка Джеймса, на которого я равняюсь. Он точно игрок уровня НБА. Хотите сказать, там есть 20 запасных, которые выше уровнем? Нет!

НБА — это про тайминг, про попадание в подходящие условия. В Европе очень много ребят, способных там играть. Отношу ли я себя к их числу? Да. Счастлив ли я здесь, в России? Тоже да. Я радуюсь тому, что имею, и благодарен за возможность здесь играть и зарабатывать деньги для своей семьи. Если когда-то появится возможность вернуться в НБА — я только за, но я счастлив и в своём нынешнем положении. Ведь у меня есть возможность развиваться и в Европе. Так что мой девиз: «Живи там, где ты сейчас». Каждый день. Никогда не оборачивайся назад, не забегай вперёд, живи сегодня и концентрируйся на том, что у тебя есть. Я придерживаюсь таких правил, и это приносит результаты.

— Вы уже поиграли в Румынии, Греции, Турции, Австралии. Где вы только не были! Что вам дал этот опыт и где вам было комфортнее всего?

— Честно говоря, жизнь профессионального баскетболиста — это просто мечта. Зарабатывать тем, что любишь, ещё и путешествовать по миру — нет ничего лучше. Я прошёл долгий путь, у меня были взлёты и падения, я часто задавался вопросом: «Действительно ли эта жизнь по мне?» Но благодаря своему фундаменту — моей жене, моей семье — мне удалось устоять. Забавно, но, когда вы спросили, где мне было комфортнее всего, я сразу подумал, что здесь, в России. И это не потому, что сейчас я играю в Единой лиге ВТБ. Просто в России вы видите лучшую версию меня — парня, который всю свою жизнь работал ради этого момента, который был готов стать лидером и приносить результат команде вроде «Енисея». Сейчас я смотрю в таблицу, вижу, что мы идем на четвёртом месте, и, кажется, это нетипичная для клуба ситуация, не знаю, когда такое было последний раз. Мы сражаемся с лучшими командами, могли обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. И меня это очень радует, это та ситуация, в которой я расцветаю. У меня отличные отношения с одноклубниками. Думаю, что мы с Джеремайей Мартином являемся одной из лучших пар защитников Единой лиги ВТБ. Мне здесь комфортно, я счастлив там, где сейчас нахожусь.

Ксавье Ратан-Мэйз во время матча с «Зенитом» Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

Решение о переезде в Россию из Австралии, Коби Брайант как ролевая модель

— Вы приехали из Австралии в Россию. Это долгий путь! Признайтесь, как долго раздумывали, прежде чем принять решение?

— Как я уже говорил, здесь всё дело в тайминге и возможностях. Летом, когда я ждал предложений, понял, что хочу играть здесь, в «Енисее». Ведь это возможность стать лидером, оказаться ядром молодой команды, которой я могу помочь побеждать. Посмотрите на нас: Микаэлю Хопкинсу 30 лет, и он самый возрастной игрок нашей команды, мне 29, и я на втором месте по этому показателю. Я никогда в жизни не оказывался в такой ситуации. Так что возможность быть лидером здесь, возможность давать результат команде очень меня заинтересовали. Я рассматривал приглашение в «Енисей» как шаг вперёд, как возможность играть на высоком уровне. И пока я не разочарован. Мне помогли моя семья и моё агентство, благодаря им я здесь. Конечно, я мог бы поехать куда-нибудь в Испанию и оказался бы в другом положении. Но вот я в Сибири, далековато, конечно, но мне здесь комфортно. Я далеко, но занимаюсь этим всю жизнь. Быть где-то далеко — совершенно не страшно для меня. Я нахожу комфорт даже в некомфортных ситуациях, так что я счастлив.

— Если бы вам когда-то кто-то сказал, что однажды вы будете играть за «Енисей», поверили бы? Пытаюсь представить себя на вашем месте: вот вы в Австралии и вас приглашают играть в Сибирь. Как этот пазл сложился в вашей голове?

— Я всегда на сто процентов уверен в своих решениях. Я ношу на майке номер 8 по двум причинам. Первая — я женился 8-го числа. Вторая — Коби Брайант. Я равнялся на него всю жизнь. Его игра очень много для меня значила — его подход к тренировкам, его ментальность, его поведение, его самоуверенность.

Поэтому в переезде в Россию я видел возможность, но был полностью уверен в себе. Забавно, что сейчас обо мне много говорят в Лиге ВТБ как об одном из открытий сезона, а перед его началом я сидел с друзьями и близкими и говорил им, что это будет мой лучший сезон — я в своей лучшей форме в карьере, у меня идёт бросок, летом я работал над собой так, как никогда в жизни. И работал не только усерднее, но и с большим умом. Так что я смотрел на это как на вызов, на проверку самого себя: смогу ли я достигнуть желаемого и привести команду, которая не входит в топ-4 чемпионата, на максимально высокие позиции. Естественно, в этом велика заслуга партнёров и тренеров, но я всё равно в себе уверен. У меня есть маленькая поговорка: «Могу, буду и стану тем, кем хочу». Я много думал о том, кем конкретно хочу стать. И сейчас я знаю это наверняка, каждый день выхожу на площадку и доказываю, что не ошибаюсь. А зрители видят стопроцентную уверенность в себе, которую я почерпнул у Коби Брайанта. И она всегда будет со мной.

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: Единая лига ВТБ

Медитация, упорные тренировки и любимая музыка

— Кажется, вы медитируете…

— Да, медитирую.

— Вы упоминали, что у вас есть своя рутина, свои ритуалы. Какие они?

— Их у меня несколько. Перед матчами я медитирую. Но не перед выездными, потому что там мы едем на игру вместе с командой. За несколько часов до домашних матчей я сажусь на трибуне, закрываю глаза и начинаю визуализировать. Я представляю в точности, как будет складываться игра, как я буду забивать, откуда я буду это делать. Так что потом в игре мне проще, ведь все эти броски я уже видел и уже забил.

Если говорить о других ритуалах, то я всегда одинаково тренирую бросок. Моя рутина не меняется день ото дня. Я прихожу в зал за полтора часа до тренировки. Тренер Сергей [Васильев], наверное, меня ненавидит, потому что каждый день я пишу ему: «Ну что, идём сегодня пораньше?» и каждый день он занимается со мной в зале, подбирает и подаёт мне мячи. И в этот момент на арене только я и он, может, ещё кто-то из персонала. И я не пропускаю ни одного дня. Такая рутина, такая подготовка делает меня таким, какой я есть, держит меня приземлённым. Позволяет выходить на площадку и чувствовать, что я делал всё это уже тысячи раз. Благодаря работе над собой я вышел на пик своих возможностей. И это здорово.

— До матча я видела вас в наушниках. Что там? Музыка?

— До матчей слушаю музыку. По пути на арену обычно Roadwave, это немного расслабляет, потому что перед игрой не хочу себя слишком накручивать. Потом, когда я выхожу на паркет, переключаюсь на Дрейка. Скачал его новый альбом и слушаю на повторе. Подпеваю про себя и готовлюсь к матчу.

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

Переезд в Россию, дружба с Винсом Хантером и Каспером Уэйром

— Вернемся к переезду в Россию. Много ли вы знали о стране, прежде чем принять решение? Советовались с кем-то из друзей и близких? Не страшно было ехать сюда?

— Переезжать в Россию было совсем не страшно. Я общался с друзьями, знал, что здесь безопасно. Много ли я знал о России до переезда? На самом деле, не слишком. Дружу с Винсом Хантером, который играет в «Зените», Каспером Уэйром из ЦСКА. До этого тут выступал Майк Джеймс, я следил за его игрой в составе ЦСКА. Знал, что это лига высокого уровня, лига, которую знают во всем мире. Было ли мне страшно? Нет! Был ли я взволнован в преддверии возможности поиграть в таком турнире? Да, безусловно. Все мои ожидания оправдались, вплоть до освещения матчей в СМИ и того факта, что мои родные могут зайти на сайт лиги и посмотреть каждый матч с моим участием. Это такой недооценённый другими момент, за который я очень благодарен. Особенно приятно нам, легионерам, близким которых не приходится проходить квесты, прежде чем посмотреть игру. Так что мне всё нравится, всё здесь на высоком уровне. Как я уже сказал, здесь мне максимально комфортно.

— Вы упомянули Каспера Уэйра. После матча с МБА вы подошли и обняли его. Давно вы дружите?

— Мы с Каспером подружились уже очень давно. Он живёт в Лос-Анджелесе, там же и я провожу каждое лето. Каспер — это ещё один игрок, на которого я равняюсь, мы часто с ним разговариваем. Он играл за «Енисей», откуда перебрался в ЦСКА на отличную зарплату. Было здорово наблюдать за ним, учитывая, что он тоже играл в Австралии, так что наши пути во многом схожи. Всегда приятно иметь в друзьях человека, который знает, что к чему, с которым можно поговорить и на которого можно положиться. Я был очень рад, что он пришёл поддержать меня на матч. Все с ним фотографировались, он привлёк внимание болельщиков. Я очень благодарен за нашу дружбу. И видеть его становление как игрока было очень полезно, я нацеливаюсь на то же.

— Получается, однажды после матча с ЦСКА вы тоже видите себя в самолёте армейцев на пути в Москву?

— Так далеко в будущее я заглядывать не умею (смеётся). И вам придётся обсудить это с тренером (Йовицей Арсичем. — Прим. «Чемпионата»), я это комментировать не буду. Но игрокам нужно расти на протяжении всей карьеры. Пойду ли я таким путём? Не знаю. Но то, что я точно продолжу делать — помогать моей команде выигрывать матчи. Выступления в НБА и Европе научили меня одному — побеждай, и тогда не придется беспокоиться больше ни о чём. Так что это моя единственная цель: выиграть как можно больше матчей, а куда меня это приведёт — увидим в тот день, когда это случится. Как я уже говорил, я не заглядываю в будущее, но точно знаю одно — всегда продолжу подниматься вверх, расти над собой. Но я бесконечно благодарен «Енисею», хочу продолжить побеждать с командой и своими парнями. Творить историю.

Ксавье Ратан-Мэйз и Джеремайя Мартин Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

О желании набрать 50 очков и тренерском уровне Хавьера Паскуаля

— Продолжать побеждать и продолжать набирать очки. 42 очка в матче с «Пармой», а рекорд результативности лиги — 49 очков.

— Да, я немного из-за этого расстроился. Потому что никто мне об этом не сказал! Забавно, в третьей четверти я пошел в проход, на мне сфолили, и я упал на копчик. Ударился довольно сильно. Попросил тренера меня заменить, ушёл с площадки за минуту с чем-то до сирены. На тот момент у меня было, кажется, 36 очков. Потом я вернулся на паркет за четыре минуты до конца матча. В итоге я набрал 42. А после матча я увидел сообщения, в которых мне писали, что рекорд лиги — 49. На следующий день я пришёл на тренировку и возмущался, почему никто меня не предупредил. Но тренер меня успокоил, сказав, что у нас впереди ещё много матчей и у меня ещё будет возможность побить этот рекорд. И я начал хохотать, потому что в этом весь тренер. Это был крутой матч. Моя жена на него специально из Австралии прилетела, так что я должен был устроить для неё шоу.

— И когда ожидается следующее шоу? Говорите себе, что теперь обязательно должны набрать 50?

— Я не ставлю себе цель набрать 50 очков за матч. Но я набрал такой ход, что точно могу это сделать. Зависит от конкретного матча и того, как он будет складываться. Очевидно, сейчас меня уже держат плотнее, соперники часто сдваиваются, пытаются выключить меня из игры. Против «Зенита» так было, у них был хороший план по тому, как меня остановить. У них очень сильный тренер, настоящий сверхразум. Забавная история: во время матча на меня начал выходить их центровой, в тайм-ауте я предложил, как выйти из этого положения — мне бы давал заслон наш четвёртый номер и мы бы получали возможность бросить открытую трёшку, если бы на мне снова сдвоились. Я посмотрел в сторону их скамейки и понял, что Хави Паскуаль предвидел это и тоже внёс коррективы в расстановку. Я всегда стараюсь думать о нескольких комбинациях во время атаки, как действовать в отдельный момент времени исходя из защиты соперника, как забить и быть эффективным. И я люблю встречаться с игроками и тренерами, которые мыслят так же. Поэтому когда тренер Паскуаль внёс те коррективы, я подумал, что это круто. Конечно, не сказал ему об этом. Но то, что он делает в «Зените», говорит само за себя. Надеюсь, у меня получится держать планку вне зависимости от того, как против меня будут защищаться. Кроме того, у нас есть и другие ребята: Джеремайя Мартин — игрок уровня НБА, Микаэль Хопкинс тоже очень силён. Так что у нас есть кому забивать. Я просто рад, что мы идём таким путём.

— Придётся отправить эту часть интервью Хави Паскуалю. Пусть знает, что вы о нём думаете.

— (Смеётся) Скажите ему, что, когда они приедут в Красноярск, я буду готов и тоже буду подстраиваться под все их перестановки.

Ксавье Ратан-Мэйз и Трент Фрейзер Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

В какую команду хотел бы перейти, комплименты Александру Секуличу

— Я сомневалась, задавать вам этот вопрос или нет, но всё же попробую. Если бы вы могли выбрать команду, без обид «Енисея», в Единой лиге ВТБ, за какую хотели бы поиграть и почему?

— Ох, вы ставите меня в неудобное положение…

— Просто интересно, к тому же вы сами упомянули Хави Паскуаля…

— Много ли я думал, о том моменте в матче с «Зенитом»? Да не особенно. Естественно, Хави Паскуаль — отличный тренер. Не помню имени главного тренера «Локо»… Кажется, он словенец… Александр Секулич, точно. Считаю, что он тоже особенный. Он очень умён, тактик, прислушивается к игрокам. О последнем я знаю от ещё одного моего друга Окаро Уайта, который играет в Краснодаре. Когда мы встречались с «Локо», Секулич очень чётко на всё реагировал. Я не буду выбирать конкретный клуб, просто скажу, что мне нравится работать с такими умными тренерами. Я люблю баскетбол, и мне нравятся тренеры, которые его понимают. В Лиге ВТБ много таких, посмотрите на тренера «Руны», на результат их команды. ЦСКА идёт без поражений… Выберу ли я кого-то одного? Нет. Но в Единой лиге ВТБ сразу несколько тренеров, играть под руководством которых было бы настоящей честью. И не забывайте про нашего тренера, снимаю перед ним шляпу. Посмотрите на наше соотношение побед и поражений. Кто до начала сезона мог подумать, что мы будем в таком положении? Я перед сезоном расклады не смотрел, но, думаю, нас скорее размещали где-то ближе к концу турнирной таблицы. И это все заслуга Йовицы Арсича, он вселил в нас уверенность, он умеет ограничивать своё эго и доверяться игрокам. Тренер знает, что мы умеем и как нами управлять. Так что его я уважаю больше всех на свете!

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

Любимые игроки в Единой лиге, влияние шахмат на баскетбольный IQ

— Вы перечислили умных тренеров, но не сказали об игроках. Кого из Лиги ВТБ считаете наиболее выдающимися?

— Нескольких. Во-первых, Винс Хантер из «Зенита». Мы с ним вместе играли за АЕК, и я прекрасно знаю его возможности. Я знаю, как он видит игру, насколько он умён. Он не совершает лишних движений. Я обожал играть вместе с ним, у нас была отличная «химия». Другой такой игрок — Окаро Уайт из «Локо». Мы вместе выступали за «Флорида Стэйт». Он невероятно умён во всем, что касается баскетбола. Ну и, конечно, Каспер Уэйр. Его баскетбольный IQ и видение баскетбола уникальны, он умеет подстраиваться под любую ситуацию. Все они мои друзья, я их хорошо знаю, но в лиге много и других достойных парней. Возьмите «Енисей», Джеремайя Мартин невероятен, как он читает игру, как он включает меня в нападение, как и когда отдаёт передачи. Мы отлично друг друга понимаем, я ещё не играл вместе с другим таким защитником. У нас и за пределами площадки отличные отношения, с ним есть о чём поговорить. Так что сильных ребят в лиге немало. Я рад, что нахожусь в компании таких игроков. О большем просить невозможно.

— Можно ли такое натренировать? Я брал интервью у Желько Обрадовича, и он рассказывал, что заставляет баскетболистов играть в шахматы, чтобы прокачаться в том числе в тех навыках, о которых вы говорите. Что вы делаете, чтобы стать умнее?

— Шахматы… Звучит как отличный способ прокачать ум. Ведь в них нужно думать на много шагов вперёд, а это элитный тип мышления. Я баскетболист до мозга костей, люблю не только играть в него, но и смотреть. Люблю изучать баскетбол. Если мы не играем, я смотрю все матчи, которые только могу. Как действует тот или иной тренер, какие схемы использует какая-то команда, какие изменения они вносят в свою игру. Перед матчами я смотрю очень много видео: изучаю игрока, которого буду держать, остальных соперников, кто что делает хорошо или плохо. Думаю, именно это прокачало мой баскетбольный IQ. Потому что на самом деле не так много баскетболистов любят баскетбол до такой степени или смотрят его в таком объёме. А я люблю! Если баскетбола нет — окей, посмотрю Netflix. Но если есть матчи… Я знаю не только счёт матча, но и как он складывался, кто и что делал. Так что я обожаю баскетбол, люблю учиться и находить возможности стать лучше. Не думаю, что вокруг есть много людей, которые делают настолько много и настолько сильно любят игру.

Ксавье Ратан-Мэйз Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

Мечта сыграть за «Партизан» и турецкие болельщики

— Совсем недавно был один классный матч: «Партизан» против «Фенербахче»…

— Знаю, сербы обыграли ещё одного моего друга — Найджела Хэйс-Дэвиса. Все утро с ним об этом разговаривал, он был вне себя из-за этого поражения. Желько Обрадович — один из лучших тренеров в истории, он настолько умён… Понятно, что первое, с чем ассоциируется Обрадович — эмоции, все думают, что он немного не в себе, но игроки его обожают. И это именно то, что остаётся за кадром — отношения, которые он построил со своими игроками. Именно из-за этого они выходят на паркет и бьются за тренера. Поэтому, когда он выходит из себя и кричит на них, они так спокойно реагируют. Он пользуется невероятным уважением баскетболистов. Я мечтаю поиграть в организации вроде «Партизана» хотя бы раз в жизни. Накануне матча я говорил с Найджелом и сказал: «Атмосфера матча с «Партизаном» не сравнится вообще ни с чем, наслаждайся. Живи моментом». Когда играешь в Белграде перед 20 тысячами невероятных фанатов «Партизана» — такое ни с чем не сравнится. Это нечто особенное. Мы говорили о целях: так вот одна из моих — сыграть там на глазах 20 тысяч зрителей.

— Вы играли в Турции, а там тоже довольно эмоциональные болельщики…

— Турецкие болельщики невероятные. В Денизли, где я играл, на матчи приходили, наверное, три тысячи человек, но я не припомню более громких арен. Мне очень нравились наши болельщики, организация, тренер… Едешь на выезд – а там такие же турецкие болельщики. С ними почти никто не сравнится. Они где-то в топе, среди лучших в мире.

Перформанс сборной Канады на ЧМ, желание играть за национальную команду

— Хотелось бы поговорить и про сборную Канады. Команда хорошо выступила на чемпионате мира: хоть и не попала в финал, зато победила сборную США в матче за бронзу. Что думаете о таком результате?

— Думаю, сборная Канады делает шаги в правильном направлении. Нам есть куда расти, есть над чем работать. Мне кажется, состав сборной Канады формируется не вполне разумно, тут не обходится без политики. И я думаю, если мы хотим занимать самые высокие места, эту систему придётся менять. При всем уважении к Сербии, Германии и прочим элитным баскетбольным странам, США и Канада должны быть на вершине. Наше место на первых позициях. У нас есть для этого талант: посмотрите на Шея Гилджес-Александера, он уже сейчас один из лучших игроков на планете. Эндрю Уиггинс не играл за сборную, он тоже один из лучших канадских баскетболистов в истории, если даже не лучший, учитывая его достижения. Конечно, у нас был ещё Стив Нэш… Это я к тому, что у нас и правда есть таланты, с которыми мы должны быть в топе. Надеюсь, в сборной произойдут необходимые изменения и мы займём место, которого заслуживаем — второе-первое в мире.

— В сборной Канады и правда много талантов, но ведь есть лично вы. Вам хотелось бы сыграть за национальную команду на Олимпиаде?

— Я играл за сборную на протяжении большей части карьеры и немалого вместе с ней добился. У нас были отличные матчи и победы. Мне отдельно запомнилась игра против Аргентины на выезде, турнир не помню, но у них в составе были Факундо Кампаццо и Луис Скола. Я уверен, что достоин быть частью команды. Сейчас в состав уже целая очередь: Шей, Никил Александер-Уолкер, Кори Джозеф, Джамал Маррей. Считаю ли я, что нахожусь на уровне с этими ребятами и могу принести пользу команде — абсолютно точно да. Просто есть моменты в коммуникации, над которыми нужно поработать. Канада — это мой дом, так будет всегда. Меня спрашивают, американец ли я, а я всегда отвечаю, что канадец. Так я говорю. И я уверен, что достоин представлять страну на международном уровне, потому что я один из самых талантливых игроков из Канады. Мне очень хотелось бы выступить на Олимпиаде, это моя большая мечта.

Майк Джеймс Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Баскетбольные прозвища и сравнение с Майком Джеймсом

— В фильме «Люди Икс» есть профессор Ксавье, есть ещё мультфильм «Рататуй», у Паффа Дэдди на фитах часто рэпер Мэйс… Какие прозвища у вас были на протяжении карьеры?

— На самом деле, у меня никогда не было каких-то ярких прозвищ. Наверное, самое приклеившееся — Экс Ар Эм, по первым буквам имени и фамилии. Когда я играл за «Флорида Стэйт», много защищался, потому что этого требовал тренер, и меня звали Мистер 94 фута. А каких-то особенных не было, но я бы от такого не отказался. Так что если у кого-то в Лиге ВТБ или России есть идеи — давайте. Жду!

— Вы упоминали, что следите за игрой Майка Джеймса. А есть ещё современные игроки, на которых вы равняетесь?

— Майк и Шабазз Напьер. Мой игровой стиль схож с ними. Особенно с Майком. Мы оба результативные атакующие защитники, которые могут уверенно разыгрывать мяч. Он лучший игрок Европы на данный момент. Мы не друзья, но знаем друг друга. Ещё раз повторю — он лучший, и это с ростом 185 сантиметров. Я, как и он, умею забивать, пасовать… Контракт Майка с «Монако» истекает, и я думаю, что за ним будут охотиться крупнейшие клубы континента. И я равняюсь на это и хочу того же — стать однажды тем защитником, подписать которого мечтает каждая команда. Я постепенно иду к цели. Майк уже давно играет в Евролиге, он выступал за ЦСКА, естественно, я не сравниваю нас в плане достижений или результативности на высоком уровне. Думаю, он скоро станет самым результативным игроком в истории Евролиги. Но если сравнивать нас как игроков, то я тоже умею забивать, я выше ростом и защищаюсь на элитном уровне. Поэтому думаю, что потенциально я могу оказывать такое же влияние на команды, которое оказывает Майк. Я много работал над собой, чтобы говорить такое и рассчитывать на такое. Надеюсь, что продолжу хорошо играть на высоком уровне и однажды это станет реальностью.

— По-моему, это многое говорит о вас как о человеке, о масштабе личности. Здорово, что вы равняетесь на игрока, против которого вполне можете сыграть в ближайшем будущем. Остальные чаще говорят, что равняются на великих игроков прошлого вроде Майкла Джордана…

— На меня большое влияние оказал мой тренер в колледже. Его слова: «Уважение — универсальная валюта». В каждом матче, в котором я выхожу на паркет, я уважаю всех игроков соперника, потому что знаю, насколько усердно они работают. Это их работа, так они кормят семьи. Говорю ли я так же комплиментарно обо всех других, кроме Майка Джеймса? Нет. Я очень его уважаю. Он приехал в Европу и построил невероятную карьеру, ведёт отличную жизнь. И это можно только уважать и этим восхищаться. Мне 29 лет, я выхожу на свой пик, и хочу попробовать повторить его путь. Так что Майка я очень уважаю, он проторил эту дорожку для всех нас. Майк, Шабазз, другие парни, у которых не получилось в НБА, но они нашли себя здесь. Если завтра я буду играть против Майка, я ничего из этого ему не скажу, я попытаюсь его уничтожить, он будет стремиться сделать то же самое. В этом и выражается максимальное уважение. Мы оба заточены на то, чтобы идти до конца. Во мне настолько силён соревновательный дух, что иногда это идёт мне во вред, я не умею его отключать. Думаю, именно это и делает меня и его особенными. Мне нравится следить за такими баскетболистами, потому что я думаю в таком ключе: если Майку это удалось в Европе, удастся и мне. Зайдите на сайт Евролиги, там всё о Майке, он буквально на каждом шагу. Матч с его участием — все посты о нём и его бросках. Вот ради этого мы и работаем настолько усердно каждый день. И я собираюсь продолжить это делать. Ради таких моментов и стоит тренироваться.

— Ну в Лиге ВТБ вы точно на лидирующих позициях. Соцсети забиты видео с вашими попаданиями. Иногда кажется, что вы играете в NBA 2K. Дэррил Мэйкон мне однажды рассказал, что играет на приставке перед каждым матчем, а потом говорит себе: «Окей, попробую повторить это в игре».

— Так и выглядит настоящая стопроцентная уверенность! Я играл с Дэррилом в Далласе. Он тоже из этих ребят. Нет бросков, которые ему не нравятся, он уверен в себе, никогда не сомневается. И в прошлом сезоне он выиграл чемпионство. А теперь в Китае зарабатывает огромные деньги. Он элитный защитник. И если посмотреть в словаре слово «уверенность», то рядом будет стоять имя Дэррила Мэйкона. Я думаю, именно это и делает таких игроков лучшими. Уверенность. Да, я промазал пять бросков подряд, но шестой точно попадёт в цель! А потом и седьмой, и восьмой. В этом вся разница.