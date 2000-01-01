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В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса
В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса
Виктор Вембаньяма, а точнее его рост, снова в центре событий. На этот раз в Сети завирусилось фото центрового «Спёрс» с ДеАароном Фоксом. Разница баскетболистов в росте впечатляет!
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Космическая разница
Космическая разница
Рост Вембаньямы — 227 см, а Фокса — 191 см.
В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса. Разница в росте — впечатляющая!
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