В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса. Разница в росте — впечатляющая!

В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса

Виктор Вембаньяма, а точнее его рост, снова в центре событий. На этот раз в Сети завирусилось фото центрового «Спёрс» с ДеАароном Фоксом. Разница баскетболистов в росте впечатляет!