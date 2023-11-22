«Нижний» — слишком низко. Команда Зорана Лукича находится в очень непростом положении

«Нижний Новгород» стартовал в сезоне-2023/2024 с трёх побед подряд, и казалось, что команда Зорана Лукича опять будет в топ-6 по итогам первого этапа Единой лиги ВТБ. Однако за этим последовали сразу восемь поражений, которые опустили команду аж на предпоследнее место в турнирной таблице.

«Чемпионат» подготовил материал о том, что происходит с клубом и насколько положение главного тренера Зорана Лукича является шатким.

В чём причина плохих результатов действующего обладателя Кубка России?

Игроки «Нижнего Новгорода» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В какой-то степени нижегородцам не привыкать к такому старту. В сезоне-2016/2017 под руководством Артурса Шталбергса команда также начала чемпионат с восьми поражений в 11 встречах. Через год ровно такой же показатель был и при Зоране Лукиче.

В 2017 году «НН» по итогу закончил на девятом месте с показателем 8-16. В 2018-м — 10-14 и на седьмом месте, которое позволило выйти в плей-офф. Но это было так давно, что не только болельщики, но и руководство клуба уже позабыли о подобных невнятных стартах чемпионата. Спустя пять лет ситуация повторяется, и есть риск, что она может усугубиться.

В межсезонье команду покинули сразу девять баскетболистов, но ощутимыми потерями можно назвать два расставания — с Джермейном Лавом и Максимом Салашем. При этом сколько игроков команду покинуло — столько и пополнило. В частности, в «Нижний» вернулись Андрей Воронцевич и Владимир Ивлев. Из легионеров были подписаны Гленн Коузи, Алекса Новакович, Брайон Аллен и Александар Зечевич. Правда, последний пробыл в команде совсем недолго, успев принять участие лишь в трёх матчах регулярного чемпионата. После этого стороны расторгли контракт, и серб перешёл в «Минск».

Зоран Лукич главный тренер БК «Нижний Новгород» «Откровенно вам скажу — он не вписался внутри коллектива. Мы его брали на 4-5-ю позиции, когда пытались усилиться. Можно сказать, ошибка… Но это грубо. Мы не можем выбирать игроков из Евролиги. Мы можем что-то найти и [пытаться] поднимать уровень. Иногда это не получается. Зека — хороший парень, но, к сожалению, это очень трудно».

Помимо этого, «НН» не смог рассчитывать на ещё одного легионера. В июне клуб объявил о подписании американского защитника Сайласа Мэлсона, но уже в августе стало известно, что игрок не прошёл медицинское обследование и контракт с ним был расторгнут.

Параллельно с трансферными неурядицами клуб накрыла череда травм. Основные игроки команды в лице Драгана Апича, Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова в этом сезоне суммарно провели 10 матчей. Помимо этого, недавно на несколько недель выбыл и Андрей Воронцевич. Безусловно, это не может не быть фактором столь неважных результатов.

Например, в последнем матче с «Зенитом», который «НН» проиграл, в распоряжении Лукича было девять баскетболистов, двое из которых до этого сезона никогда не играли в чемпионате уровня Единой лиги ВТБ или выше. Да, у «Зенита» на паркет также вышли девять человек, но среди них как минимум два баскетболиста, которые ещё в прошлом году играли в Евролиге, а ещё один является действующим чемпионом Лиги ВТБ.

Зоран Лукич главный тренер БК «Нижний Новгород» «Будем честны, у меня сейчас машина без руля. Остался только Гленн Коузи на позиции разыгрывающего. У него сейчас тоже может наступить спад, просто потому, что не выдержит физически. Мне жаль часть своих ребят, которые объективно не заслуживают того, что сейчас происходит, такого результата».

Об этом Зоран Лукич говорил ещё в конце октября, но ситуация с неигровыми проблемами, очевидно, не решилась до сих пор.

«Нижнему Новгороду» кровь из носа нужно исправлять ситуацию, но в двух из ближайших трёх матчей команда сыграет с ЦСКА и УНИКСом — лидерами чемпионата, которые набрали неплохой ход. Между ними будет встреча с «Минском», который, как бы это парадоксально ни звучало, является соседом «Нижнего» по турнирной таблице.

Лукича действительно могут уволить?

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Однако, несмотря на все это, говорить о скорой отставке Лукича, даже если поражения продолжатся в ближайших матчах, некорректно или даже некрасиво. Специалист суммарно отработал в клубе больше 10 лет, его влияние и присутствие так глубоко с корнями вросло в систему организации, что его уход может не только не улучшить ситуацию, но и кардинально усугубить. Их связка с президентом Сергеем Пановым кажется настолько неразделимой, что даже невозможно представить, что Лукича действительно могут уволить именно в нынешних реалиях. Панов сам всю жизнь в баскетболе и прекрасно понимает, что сейчас происходит, и также понимает, что дело точно не в Лукиче.

А что, если команда вообще не выйдет в плей-офф в этом году? Да ничего. В Единой лиге ВТБ нет системы выбывания в низшие дивизионы, как в футболе. «Минск» и «Астана» который год не сильно переживают за результаты, зная, что каких-то серьёзных санкций и ухудшения условий не будет. Поэтому, если даже попробовать представить самые негативные расклады для «НН» в турнирной таблице, то всё, что можно им сделать — это чуть раньше начать готовиться к следующему сезону и пытаться стать сильнее.