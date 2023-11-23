Москва недосягаема для Казани. ЦСКА прошёл катком по УНИКСу в матче недели Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на выезде переиграл казанский УНИКС в матче недели Единой лиги ВТБ. Армейцы не оставили шансов действующим чемпионам — 79:66.

Самым результативным игроком встречи стал французский форвард москвичей Амат М'Бай, набравший 17 очков.

«Чемпионат» подготовил материал по итогам главного противостояния российского баскетбола.

Предисловие

Эмил Райкович и Велимир Перасович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ЦСКА и УНИКС подходили к противостоянию в качестве лидеров Единой лиги ВТБ. На счету армейцев было 10 побед в 11 встречах, а казанцы, в свою очередь, выиграли 8 матчей из 10. Всего в рамках Лиги ВТБ команды встречались 33 раза, в 25 играх победу одерживал ЦСКА.

Перед стартовым вбрасыванием болельщики ждали сразу несколько очных дуэлей, и в первую очередь — тренерскую. Эмил Райкович и Велимир Перасович провели немало очных противостояний с 2021 года.

На паркете же внимание должны были привлечь Каспер Уэйр от ЦСКА и Ненад Димитриевич от казанцев. Помимо этого, очень интересно было посмотреть на противостояние «больших» обеих команд.

Оба тренера комплиментарно отзывались о соперниках. Райкович говорил, что встреча с действующим чемпионом — это хороший индикатор того, что команда сделала до этой стадии сезона, и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса. Перасович же заявлял, что ЦСКА является сильнейшей командой лиги на данный момент, которая обладает физической мощью, отлично защищается и отдаёт больше всех в лиге результативных передач. Хорватский специалист также признался, что ожидал интересный и сложный матч.

Райкович подготовил крутейший план, который сработал

Эмил Райкович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Команды начали встречу очень осторожно, что нетипично для этих коллективов. Складывалось ощущение, что они играли в поддавки. ЦСКА будто сушил игру, давал УНИКСу играть первым номером, лишь отвечая атакой на атаку, но при этом действуя именно от соперника. Скорее всего, Райкович просто пытался усыпить бдительность казанцев – и ему это удалось.

У передней линии УНИКСа получалось не всё, и было очевидно, что нужно выпускать Джалена Рейнольдса, пока «краска» «зелёных» не превратилась в проходной двор. Поначалу он был активен, но вскоре сник и скатился к не самым очевидным выборам броска, что, естественно, приводило в бешенство Велимира Перасовича.

УНИКС был ужасен на обоих щитах, как итог — 42 против 26 подборов в пользу ЦСКА. К слову, до этого матча казанцы в среднем собирали почти 34 отскока за матч. Именно фронт-корт команды из Татарстана является одним из сильнейших по лиге, но сегодня Эмил Райкович его просто выключил.

«Большие» армейцев грамотно работали с матч-апами, при этом сами были очень активны на отскоке. Если на задней линии УНИКСа, которая и так недосчиталась Маркоса Найта, Райкович не стал акцентировать внимание, то нейтрализация «больших» соперника, очевидно, была главной задачей московской команды.

УНИКСу, который играл ротацией в восемь человек, если не считать появление Марка Тихоненко на менее чем две минуты, нечего было предложить. Капитан Вячеслав Зайцев очень плохо вошёл в игру: нахватал три фола и совершил обидную потерю при начале атаки на своей половине, что привело к очередным двум очкам красно-синих. И, как отмечалось до этого, очень невзрачный матч провёл Джален Рейнольдс. У американца восемь очков с процентом чуть больше 30 (4/13 с игры) и пять фолов, которые досрочно отправили его на скамейку.

Антон Карданахишвили и Эмил Райкович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ещё одним Х-фактором для армейцев стала их скамейка. Тони Джекири и Мело Тримбл в первую очередь отвечали за атаку (Джекири был прекрасен и на подборе), а Самсон Руженцев и Антон Карданахишвили создавали казанцам дополнительное давление не только на своей половине, но и в атаке под щитом. Собственно, на счету Руженцева восемь подборов, что является не только лучшим показателем в матче, но и в его карьере в Лиге ВТБ.

Армейцы очень уверенно и легко обыграли УНИКС, даже не заметив, что перед ними действующие чемпионы. Сначала Райкович был спокоен, а потом горд за своих игроков. Крики и активная жестикуляция, в свою очередь, никак не помогли Перасовичу. Главное противостояние страны сегодня с лихвой осталось за ЦСКА.

После матча Перасович признался, что армейцы были лучше и «сломали» игру ещё в первой половине. Специалист также подтвердил, что его команда не смогла на это правильно отреагировать.

Райкович же первым делом отметил вклад в успех тех же Карданахишвили и Руженцева.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на канале лиги в YouTube.

Интрига убита?

Каспер Уэйр (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Неопытные любители баскетбола могут подумать, что после этого матча в чемпионате нет интриги, но на самом деле всё только начинается. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне ЦСКА уступил лишь дважды в регулярном чемпионате, но по итогу даже не вышел в финал.

УНИКС и ЦСКА встретятся ещё раз не только во втором круге первого этапа регулярки, но, очевидно, и во второй части чемпионата. Кто знает, может, это же противостояние мы увидим и в плей-офф.

При этом им на пятки наступает петербургский «Зенит», который набрал ход и после невнятного старта одержал уже четыре победы подряд. «Енисей» с новой звездой Ксавье Ратан-Мэйзом будет пытаться сотворить сенсацию, а в «Локомотиве» точно не забыли опыт прошлого сезона.