«Автодор» покинул зону турбулентности? Кажется, саратовская команда на верном пути

«Автодор» является одним из старожилов Единой лиги ВТБ. Саратовская команда выступает в чемпионате с сезона-2014/2015, однако далеко не всегда радует своих болельщиков высокими результатами.

Например, в прошлом сезоне клуб начал с показателя 2-7 и в общей сложности с лета 2022 года сменил аж пять главных тренеров. Серии поражений сменялись несколькими победами, а затем всё повторялось по кругу.

Однако кажется, что сейчас команда выбрала правильный вектор направления и впервые за долгое время может не пребывать в зоне турбулентности.

«Чемпионат» подготовил материал о том, что же изменилось в клубе и есть ли у саратовцев реальная возможность на успех.

Что из себя представляет «Автодор» как организация?

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов Фото: БК «Автодор»

Давайте копнем немного истории. Как таковой профессиональный баскетбольный клуб был создан в Саратове в 1960 году под названием «Спартак». Затем был «Автодорожник», а с 1996-го — «Автодор».

Больше 40 лет, с небольшим перерывом, в организации присутствует Владимир Евстафьевич Родионов, который занимал сначала пост главного тренера, а затем, и по сей день, — президента клуба.

Почти всё время, как минимум с середины 90-х, вокруг команды было больше новостей о нехватке бюджета, нежели о каких-то спортивных достижениях. СМИ и сам Владимир Родионов пугали болельщиков переездом команды в другой регион, в частности назывались Нижний Новгород, Москва, Самара, Подмосковье и Ростов.

В итоге Родионов в 2004 году перевёз основную команду, которая получила название «Динамо», в Санкт-Петербург. В клуб был приглашён Дэвид Блатт, а затем даже был выигран Кубок Вызова — третий по значимости европейский турнир под эгидой ФИБА. Однако команда просуществовала всего два года и была расформирована из-за нехватки бюджета.

Де-юре «Автодор» не прекращал своё существование. После переезда Родионова в Санкт-Петербург саратовский клуб добровольно понизился в Суперлигу «Б». Организация через тернии прошла испытания низшими лигами и 10 лет спустя вошла в состав участников Единой лиги ВТБ.

И всё же «Автодор» известен не только проблемами с бюджетом, но и тем, что в команде начинали свой профессиональный путь многие звёзды российского баскетбола. В частности, Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Владимир Веремеенко, Семён Антонов, Артём Клименко, Никита Михайловский и другие.

Наши дни

Рэйшон Хэммондс и Доминик Мавра Фото: БК «Автодор»

До сих пор все решения в клубе принимает 76-летний Родионов. Местные СМИ описывают его как очень эмоционального, но при этом доверчивого человека, зачастую переоценивающего людей, с которыми он взаимодействует. Возможно, именно с этим связана тренерская чехарда в «Автодоре».

Родионов известен тем, что любит часто менять тренеров. Загибаем пальцы: в июле 2022 года «Автодор» объявляет о назначении серба Небойши Видича. Родионов, комментируя подписание специалиста, говорил, что тренер умеет работать с молодыми игроками, что очень нужно команде, а также выразил надежду на успешный сезон. Однако уже спустя два с половиной месяца, ещё до старта сезона, клуб объявил об уходе специалиста. Ему на смену пришёл Милош Павичевич, который отработал с командой два месяца, после чего был уволен. Его место занял Дарко Руссо, но проработал столько же, сколько и Видич — два с половиной месяца. Бранислав Вичентич стал новым наставником саратовской команды и дотянул до конца сезона, при этом выведя команду в плей-офф. Но и он не задержался в «Автодоре» и был уволен после вылета от ЦСКА в первом раунде.

В июне 2023 года был назначен Миленко Богичевич, который на удивление работает до сих пор. Хотя ещё месяц назад казалось, что его увольнение на носу. Саратовский коллектив начал сезон шестью поражениями в семи матчах, и перспектив на улучшение ситуации не было видно на горизонте. Однако в ноябре было одержано три победы, и сейчас показатель команды 4-9.

Команда может претендовать на что-то серьёзное?

Главный тренер БК «Автодор» Миленко Богичевич Фото: БК «Самара»

Работа Богичевича видна невооружённым глазом. «Автодор» предлагает соперникам вязкий баскетбол, с большим количеством именно позиционных атак, при этом при неплохой защите. Несмотря на существенное изменение состава в межсезонье, нынешние новички являются важной частью системы Богичевича. Однако саратовской команде пришлось расстаться с Кайлом Виньялесом, который стал лидером и самым результативным игроком команды в стартовых матчах сезона. СМИ писали, что это было связано с отсутствием желания у баскетболиста играть в защите и с его непростым характером.

На самом деле трудно делать какой-то прогноз относительно «Автодора» или выдавать авансы. Очередное решение Родионова уволить тренера — и всё закрутится заново. Поэтому в первую очередь нужно дать Богичевичу максимально поработать с командой. Он ещё привыкает к чемпионату и игрокам, которые, безусловно, при нём прогрессируют. И это один из самых главных показателей. Все команды проигрывают, но какие-то это делают совсем беззубо. В данный момент это точно не про «Автодор» Богичевича.