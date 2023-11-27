Карлос Алосен вернулся! Молодой талант из «Реала» отсутствовал почти два года

Спустя почти 21 месяц 22-летний разыгрывающий мадридского «Реала» Карлос Алосен вернулся на паркет после травмы, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Произошло это в матче, проходившем в рамках чемпионата Испании, с «Андоррой». Баскетболист сыграл семь минут и набрал одно очко с тремя подборами. Очевидно, что игроку понадобится много времени на адаптацию после того, как он пропустил почти два года своей карьеры — тем более в довольно важном возрасте, где игроки быстро развиваются и обучаются новому.

Карлос получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена в феврале 2022 года в матче с «Малагой». Изначальный прогноз был таков: он сможет вернуться спустя семь месяцев, но во время восстановления Алосен перенёс рецидив, что лишило его баскетбола ещё на год с лишним.

Игрок подавал большие надежды ещё с подростковых лет и являлся одним из самых перспективных молодых игроков Европы. Давайте вспомним историю его выступлений и заслуги.

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Карлос Алосен в составе сборной Испании Фото: Alex Nicodim/Getty Images

Уроженец Сарагосы начал свою профессиональную карьеру в родном городе. Дебют состоялся в октябре 2016 года, когда ему ещё не исполнилось и 16 лет. Зарекомендовал он себя ещё в августе того года, будучи частью испанской сборной U16 на чемпионате Европе в Польши, где ему удалось завоевать золото.

Тем не менее постоянное игровое время на взрослом уровне он начал получать с сезона-2018/2019. Он играл в среднем по 14 минут, набирая 5,3 очка и 2,3 ассиста, показывая достойнейший уровень исполнения дальних бросков — 40%. Также он получил награду лучшему молодому игроку турнира. В 2019 году он уже в составе U20 сборной смог завоевать серебро молодёжном ЧЕ в Израиле. Поехал он туда, несмотря на то что уже в феврале дебютировал за взрослую национальную команду.

Успехи молодого игрока не оказались незамеченными, и после первого же полноценного сезона на взрослом уровне он подписал контракт со «сливочными», но остался в родном клубе в аренде на ещё один сезон. Его роль возросла: 20 минут в среднем, 7,2 очка и 3,4 результативной передачи.

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«Реал» не усадил игрока глубоко в запас, а с первого же сезона предоставлял ему время и в Евролиге, и в национальном чемпионате. В среднем он проводил около 13 минут во всех турнирах, но результативность испанца снизилась до 4-5 очков за матч. Снизилась и эффективность игрока — меньше 30% с дальней дистанции и меньше 45% точности всех бросков.

Времени в сезоне-2021/2022 Алосен стал получать ещё чуть меньше. Тот игрок, который должен был в перспективе стать видным игроком задней линии гранда европейского баскетбола после ухода Серхио Льюля и Серхио Родригеса, в итоге испытывал большие проблемы, а закончилось всё ужасной травмой.

Так или иначе, мадридская организация продолжала и продолжает верить в игрока. Об этом свидетельствует то, что «Реал» продлил контракт с Карлосом до конца сезона-2024/2025, ещё задолго до его возвращения. Таким образом, у Алосена есть почти два сезона, чтобы не только восстановить игровой тонус, но и продемонстрировать, что он именно тот, на кого может надеяться организация в будущем. Мадридцам в ближайшие годы понадобится омолодить состав и определиться с теми игроками, которые станут определять будущее клуба. Это касается и позиции разыгрывающего, не забываем, что Факундо Кампаццо уже 32 года.