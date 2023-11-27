За чем следить 28 ноября: хоккей, баскетбол и много футбола!

11 топ-матчей вторника: ждём 1500-е результативное очко Овечкина и зарубы в Кубке и ЛЧ?

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: битва суперзвёздных бигменов: Эмбиид против Дэвиса. Кто кого?

«Филадельфия» и «Лейкерс» демонстрируют уровень результатов на уровне ожиданий. Оба коллектива находятся во втором эшелоне претендентов на титул. Тем не менее обе команды имеют опытных суперзвёзд, чья задача на каждый сезон — это чемпионство. Обеим командам по ходу сезона нужно сделать шаг вперёд, чтобы конкурировать с самыми главными фаворитами. Также эта встреча покажет очередное противостояние двух суперзвёздных «больших» — Энтони Дэвиса и Джоэла Эмбиида. В нынешнем сезона Джоэл в среднем набирает по 32 очка, сможет ли Дэвис если не остановить, но частично сдержать одного из лучших игроков лиги?

Леброн и Споэльстра недовольны качеством паркета «Кливленда»: Леброн выступил с призывом к НБА после травмы Дрю Смита

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: войдёт ли Кучеров в топ-10 российских ассистентов в истории НХЛ?

В матче «Тампы» и «Колорадо» будет немало российских сюжетов. Будем следить и за дуэлью наших вратарей – Георгиева или Просветова с блестяще вернувшимся в строй Андреем Василевским. И за Валерием Ничушкиным, чья голевая серия прервалась на шести матчах, но результативная – продолжается. И, конечно, за Никитой Кучеровым, который в прошлом матче набрал сумасшедшие шесть (!) очков и разом вырвался в лидеры гонки бомбардиров. Никите надо сделать две передачи, чтобы догнать Игоря Ларионова и выйти на 10-е место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

🏒 6:30: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отпразднует ли Овечкин грандиозный юбилей в 1500 очков в НХЛ?

Александр Овечкин в последнее время нечасто балует болельщиков набранными очками – в четырёх матчах на его счету один гол. Это не редкость, когда игроки немного тормозят на пороге значимых достижений, а Ови не хватает всего трёх баллов до 1500 очков в НХЛ. Возможно, ему удастся отпраздновать грандиозный юбилей в матче с «Сан-Хосе» — самой пропускающей и в целом худшей командой лиги?

⚽️ 11:45: Аргентина — Германия, ЧМ-2023 U17, 1/2 финала

Интрига: какая из сборных приблизится к первому в истории золоту на ЧМ U17?

Аргентина и Германия уже проделали крутой путь к полуфиналу чемпионата мира. В 1/4 финала аргентинцы обыграли принципиальных соперников – Бразилию. А Германия оказалась сильнее Испании. За шаг до финала сборные встречаются между собой. Интересно, что Аргентина и Германия ни разу не побеждали на юниорском чемпионате мира. Да и финал у них всего один на двоих (Германия в 1985 году). А теперь одна из команд гарантированно сыграет в решающем матче. Кто окажется сильнее?

⚽️ 15:00: Франция — Мали, ЧМ-2023 U17, 1/2 финала

Интрига: Мали сотворит главную сенсацию турнира?

Сборная Мали пишет историю на чемпионате мира. Африканская сборная уже играла в финале ЧМ-2015 и собирается повторить достижение. В плей-офф Мали уже прошёл Мексику и Марокко. Впереди – грозная Франция. «Трёхцветные» выбили с турнира Сенегал и Узбекистан. Французов могли дисквалифицировать с ЧМ из-за заявки Яниса Иссуфу, на отборочном этапе выступавшего за сборную Нигера. Франция вывела игрока из состава, и её простили. Так что полуфинал состоится. Франция выигрывала ЧМ U17 всего один раз – в 2001-м. Теперь есть неплохой шанс выйти как минимум в финал.

У французов на ЧМ возникли проблемы из-за заявки одного футболиста: Сборная Франции U17 вывела игрока из заявки из-за угрозы снятия с ЧМ

⚽️ 18:15: «Балтика» — «Локомотив», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд заработает преимущество перед ответным матчем в марте 2024 года?

Кубок России перешёл в стадию плей-офф. «Балтика» и «Локомотив» попали в верхнюю сетку по итогам группового этапа. Для калининградцев, проводящих тяжёлый сезон в чемпионате, это большое достижение. Поэтому «Балтика» наверняка отдаст максимум сил в первом матче команд в четвертьфинале Пути РПЛ. «Локомотив» исторически крут в Кубке, да и состав у команды сильнее. Москвичи – фавориты матча. Но «Балтика» умеет сражаться с грандами на своём поле. Так что лёгкой прогулки для «Локо» не получится. Интересно и то, что ответный матч состоится только в марте 2024 года.

🏒 19:30: СКА — «Динамо» (Москва), регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли СКА выиграть девятый матч подряд?

Уже можно уверенно констатировать – СКА вышел из кризиса и врубил полные обороты. За последнее время армейцы обыграли всех своих главных конкурентов с Запада – «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо». Сегодня им предстоит проверка сил на лидере конференции московском «Динамо». Команда Романа Ротенберга сейчас ощущает огромный прилив уверенности в себе и имеет отличные шансы довести серию побед до девяти матчей.

⚽️ 20:45: «Шахтёр» — «Антверпен», ЛЧ, группа H, 5-й тур

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Интрига: «Шахтёр» поднимется в топ-2 группы перед решающим туром?

«Шахтёр» продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом туре украинский клуб обыграл «Барселону» и сохранил шансы на 1/8 финала. На очереди – бельгийский «Антверпен». Чемпион Бельгии неудачно проводит групповой этап: 0 очков за четыре матча. Победа в предстоящем матче хоть как-то порадует болельщиков «Антверпена». Но «Шахтёру» она куда нужнее. Клуб может получить преимущество перед решающим матчем с «Порту».

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед», ЛЧ, группа F, 5-й тур

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Интрига: «Ньюкасл» лишится шансов на плей-офф ЛЧ?

Группа F – самая интересная в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Как по составу участников, так и по интриге. За плей-офф до сих пор борются все четыре команды. 5-й тур ответит на многие вопросы. «ПСЖ» в первом матче с «Ньюкаслом» потерпел разгромное поражение в Англии – 1:4. Однако парижане всё равно идут вторыми в группе. А победа в предстоящем матче может обеспечить (при определённых раскладах) «ПСЖ» участие в 1/8 финала. «Ньюкаслу» же для продолжения борьбы жизненно необходима победа.

⚽️ 23:00: «Милан» — «Боруссия Д», ЛЧ, группа F, 5-й тур

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Интрига: «Боруссия» гарантирует себе место в плей-офф?

Важный матч состоится в Милане. «Милан» примет дортмундскую «Боруссию». Оба клуба продолжают борьбу за плей-офф. «Боруссия» неожиданно лидирует в «группе смерти» после четырёх туров. А в случае победы над «Миланом» гарантирует себе участие в 1/8 финала. Итальянцам необходима победа, чтобы обогнать немцев и перед последним туром претендовать на плей-офф. В группе классная интрига, которая наверняка продлится до последнего тура!

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Порту», ЛЧ, группа H, 5-й тур

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Интрига: «Барса» лишится первого места в группе перед решающим туром?

«Барселона» в 4-м туре уступила в гостях «Шахтёру», хотя могла чувствовать себя комфортно перед финальными двумя встречами. Теперь каталонцам необходимо побеждать «Порту», чтобы обезопасить себя от потери первого места. Если же команда Хави проиграет, то рискует перед последним туром пролететь снова мимо плей-офф, в котором «Барса» давненько не появлялась.