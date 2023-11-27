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Расписание спортивных матчей 28 ноября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

11 топ-матчей вторника: ждём 1500-е результативное очко Овечкина и зарубы в Кубке и ЛЧ?
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 ноября
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Комментарии
За чем следить 28 ноября: хоккей, баскетбол и много футбола!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва суперзвёздных бигменов: Эмбиид против Дэвиса. Кто кого?

«Филадельфия» и «Лейкерс» демонстрируют уровень результатов на уровне ожиданий. Оба коллектива находятся во втором эшелоне претендентов на титул. Тем не менее обе команды имеют опытных суперзвёзд, чья задача на каждый сезон — это чемпионство. Обеим командам по ходу сезона нужно сделать шаг вперёд, чтобы конкурировать с самыми главными фаворитами. Также эта встреча покажет очередное противостояние двух суперзвёздных «больших» — Энтони Дэвиса и Джоэла Эмбиида. В нынешнем сезона Джоэл в среднем набирает по 32 очка, сможет ли Дэвис если не остановить, но частично сдержать одного из лучших игроков лиги?

Леброн и Споэльстра недовольны качеством паркета «Кливленда»:
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🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: войдёт ли Кучеров в топ-10 российских ассистентов в истории НХЛ?

В матче «Тампы» и «Колорадо» будет немало российских сюжетов. Будем следить и за дуэлью наших вратарей – Георгиева или Просветова с блестяще вернувшимся в строй Андреем Василевским. И за Валерием Ничушкиным, чья голевая серия прервалась на шести матчах, но результативная – продолжается. И, конечно, за Никитой Кучеровым, который в прошлом матче набрал сумасшедшие шесть (!) очков и разом вырвался в лидеры гонки бомбардиров. Никите надо сделать две передачи, чтобы догнать Игоря Ларионова и выйти на 10-е место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

В предыдущем матче Кучеров обошёл другую российскую легенду:
Русская машина! Кучеров набрал 6 (!) очков в матче НХЛ, уже ставшем легендарным
Русская машина! Кучеров набрал 6 (!) очков в матче НХЛ, уже ставшем легендарным

🏒 6:30: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отпразднует ли Овечкин грандиозный юбилей в 1500 очков в НХЛ?

Александр Овечкин в последнее время нечасто балует болельщиков набранными очками – в четырёх матчах на его счету один гол. Это не редкость, когда игроки немного тормозят на пороге значимых достижений, а Ови не хватает всего трёх баллов до 1500 очков в НХЛ. Возможно, ему удастся отпраздновать грандиозный юбилей в матче с «Сан-Хосе» — самой пропускающей и в целом худшей командой лиги?

Следим за Ови в режиме реального времени:
Овечкин мчится к 1500 очкам в НХЛ! Ему поможет матч с главным аутсайдером сезона? Онлайн
Live
Овечкин мчится к 1500 очкам в НХЛ! Ему поможет матч с главным аутсайдером сезона? Онлайн

⚽️ 11:45: Аргентина — Германия, ЧМ-2023 U17, 1/2 финала

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник. 11:30 МСК
Аргентина U17
Не начался
Германия U17
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из сборных приблизится к первому в истории золоту на ЧМ U17?

Аргентина и Германия уже проделали крутой путь к полуфиналу чемпионата мира. В 1/4 финала аргентинцы обыграли принципиальных соперников – Бразилию. А Германия оказалась сильнее Испании. За шаг до финала сборные встречаются между собой. Интересно, что Аргентина и Германия ни разу не побеждали на юниорском чемпионате мира. Да и финал у них всего один на двоих (Германия в 1985 году). А теперь одна из команд гарантированно сыграет в решающем матче. Кто окажется сильнее?

Узбекистан устроил сенсацию на ЧМ U17. Главные звёзды команды:
Кто разрывает за Узбекистан на чемпионате мира. Клубам РПЛ стоит присмотреться!
Кто разрывает за Узбекистан на чемпионате мира. Клубам РПЛ стоит присмотреться!

⚽️ 15:00: Франция — Мали, ЧМ-2023 U17, 1/2 финала

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник. 15:00 МСК
Франция U17
Не начался
Мали U17
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мали сотворит главную сенсацию турнира?

Сборная Мали пишет историю на чемпионате мира. Африканская сборная уже играла в финале ЧМ-2015 и собирается повторить достижение. В плей-офф Мали уже прошёл Мексику и Марокко. Впереди – грозная Франция. «Трёхцветные» выбили с турнира Сенегал и Узбекистан. Французов могли дисквалифицировать с ЧМ из-за заявки Яниса Иссуфу, на отборочном этапе выступавшего за сборную Нигера. Франция вывела игрока из состава, и её простили. Так что полуфинал состоится. Франция выигрывала ЧМ U17 всего один раз – в 2001-м. Теперь есть неплохой шанс выйти как минимум в финал.

У французов на ЧМ возникли проблемы из-за заявки одного футболиста:
Сборная Франции U17 вывела игрока из заявки из-за угрозы снятия с ЧМ

⚽️ 18:15: «Балтика» — «Локомотив», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 ноября 2023, вторник. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд заработает преимущество перед ответным матчем в марте 2024 года?

Кубок России перешёл в стадию плей-офф. «Балтика» и «Локомотив» попали в верхнюю сетку по итогам группового этапа. Для калининградцев, проводящих тяжёлый сезон в чемпионате, это большое достижение. Поэтому «Балтика» наверняка отдаст максимум сил в первом матче команд в четвертьфинале Пути РПЛ. «Локомотив» исторически крут в Кубке, да и состав у команды сильнее. Москвичи – фавориты матча. Но «Балтика» умеет сражаться с грандами на своём поле. Так что лёгкой прогулки для «Локо» не получится. Интересно и то, что ответный матч состоится только в марте 2024 года.

Другие пары плей-офф Кубка России:
Топ-пара «Зенита» и неудобный соперник для «Спартака». Итоги жеребьёвки Кубка России
Топ-пара «Зенита» и неудобный соперник для «Спартака». Итоги жеребьёвки Кубка России

🏒 19:30: СКА — «Динамо» (Москва), регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА выиграть девятый матч подряд?

Уже можно уверенно констатировать – СКА вышел из кризиса и врубил полные обороты. За последнее время армейцы обыграли всех своих главных конкурентов с Запада – «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо». Сегодня им предстоит проверка сил на лидере конференции московском «Динамо». Команда Романа Ротенберга сейчас ощущает огромный прилив уверенности в себе и имеет отличные шансы довести серию побед до девяти матчей.

В последнем матче СКА ушёл с 0:3 и дожал «Торпедо» по буллитам:
Суперкамбэк СКА за период и пике «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Суперкамбэк СКА за период и пике «Спартака». Итоги дня в КХЛ

⚽️ 20:45: «Шахтёр» — «Антверпен», ЛЧ, группа H, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Шахтёр» поднимется в топ-2 группы перед решающим туром?

«Шахтёр» продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом туре украинский клуб обыграл «Барселону» и сохранил шансы на 1/8 финала. На очереди – бельгийский «Антверпен». Чемпион Бельгии неудачно проводит групповой этап: 0 очков за четыре матча. Победа в предстоящем матче хоть как-то порадует болельщиков «Антверпена». Но «Шахтёру» она куда нужнее. Клуб может получить преимущество перед решающим матчем с «Порту».

В прошлом туре ЛЧ «Шахтёр» удивил многих:
Сенсационное поражение «Барсы»! Досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов откладывается
Сенсационное поражение «Барсы»! Досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов откладывается

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед», ЛЧ, группа F, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» лишится шансов на плей-офф ЛЧ?

Группа F – самая интересная в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Как по составу участников, так и по интриге. За плей-офф до сих пор борются все четыре команды. 5-й тур ответит на многие вопросы. «ПСЖ» в первом матче с «Ньюкаслом» потерпел разгромное поражение в Англии – 1:4. Однако парижане всё равно идут вторыми в группе. А победа в предстоящем матче может обеспечить (при определённых раскладах) «ПСЖ» участие в 1/8 финала. «Ньюкаслу» же для продолжения борьбы жизненно необходима победа.

В выходные «ПСЖ» разобрался с командой Головина в Лиге 1:
Доннарумма лишил Головина голевых пасов. Но что за цирк устроили вратари «ПСЖ» и «Монако»!
Доннарумма лишил Головина голевых пасов. Но что за цирк устроили вратари «ПСЖ» и «Монако»!

⚽️ 23:00: «Милан» — «Боруссия Д», ЛЧ, группа F, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» гарантирует себе место в плей-офф?

Важный матч состоится в Милане. «Милан» примет дортмундскую «Боруссию». Оба клуба продолжают борьбу за плей-офф. «Боруссия» неожиданно лидирует в «группе смерти» после четырёх туров. А в случае победы над «Миланом» гарантирует себе участие в 1/8 финала. Итальянцам необходима победа, чтобы обогнать немцев и перед последним туром претендовать на плей-офф. В группе классная интрига, которая наверняка продлится до последнего тура!

В «группе смерти» максимально запутанная ситуация:
У «Милана» и «ПСЖ» теперь всё ещё запутаннее. Первые расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ
У «Милана» и «ПСЖ» теперь всё ещё запутаннее. Первые расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Порту», ЛЧ, группа H, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» лишится первого места в группе перед решающим туром?

«Барселона» в 4-м туре уступила в гостях «Шахтёру», хотя могла чувствовать себя комфортно перед финальными двумя встречами. Теперь каталонцам необходимо побеждать «Порту», чтобы обезопасить себя от потери первого места. Если же команда Хави проиграет, то рискует перед последним туром пролететь снова мимо плей-офф, в котором «Барса» давненько не появлялась.

«Барса» на долгое время осталась без лидера. Что делать?
Кто виноват в травме Гави? И что теперь делать «Барсе»? Разбор
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