«Было важно остаться в России». Интервью с Понкрашовым после возвращения в «Нижний»

Накануне стало известно, что 37-летний ветеран Антон Понкрашов возвращается в большой баскетбол. Защитник на месяц подписал контракт с «Нижним Новгородом», за который выступал в прошлом сезоне. Очевидно, он должен помочь команде в непростой период. У «Нижнего» переполнен лазарет, а в распоряжении главного тренера Зорана Лукича нет порой даже 10 человек.

Понкрашов может дебютировать за «Нижний» уже сегодня, 29 ноября, в матче 1/8 финала Кубка России с любительской командой «Московский». Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с чемпионом Европы после объявления о подписании контракта с нижегородцами.

— Какие ощущения от возвращения в «Нижний Новгород»?

— Ощущения прекрасные. Рад, что вернулся в «Нижний» и буду играть в Кубке России и Единой лиге ВТБ. Постараюсь быть полезным команде, потому что сейчас непростой период, большая череда травм. Но верю, что вместе сможем переломить, перебороть и за счёт работы и труда выйти к победам и достижениям.

— Контракт на месяц. Почему именно такой срок? Это исходило от клуба или от вас?

— На самом деле, это вопрос переговоров. У меня шли параллельно переговоры, было несколько вариантов продолжения карьеры, и неожиданно для меня «Нижний» вышел с предложением. Контракт на месяц с возможностью продления, и я решил воспользоваться этим. Считаю, что, в принципе, это хороший вариант, а дальше посмотрим. Довольно много команд мне делали предложения, но все они были не из России, а лично для меня было важно остаться здесь.

— То, что вы играли в «Нижнем» в прошлом году, поможет быстрее влиться в команду или всё же коллектив значительно обновился и потребуется время на адаптацию?

— Безусловно, мне будет проще влиться, потому что практически все схемы знаю, и знаю тренера Лукича. Но всё равно нужно время на адаптацию, такого не бывает, что раз — и с первого дня начинаешь показывать свой максимальный уровень, какие-то нереальные цифры. Буду стараться максимально быстро влиться.

— Уже сегодня «Нижний» сыграет против «Московского» в Кубке России. Вам точно знаком этот коллектив, как вообще оцените тот факт, что любительская команда дошла до 1/8 финала турнира?

— Это круто, что «Московский» дошёл до 1/8 финала. И, на самом деле, максимально уважительно отношусь к этой команде, потому что знаком с ней, вижу, как там готовятся и играют. Они действительно подходят к процессу максимально профессионально. Однако мы делаем то же самое. Готовимся серьёзно и знаем, что сегодня будет непросто.

— Вы являетесь пятикратным обладателем Кубка России. Есть желание всё же закрепиться в команде и попытаться в шестой раз поднять трофей над головой?

— Пока не заглядываю слишком далеко. Постараюсь получать максимальное удовольствие от баскетбола, помогать команде, играть. А вообще, просто рад, что буду играть за «Нижний», до трофея же ещё слишком далеко.

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Антон Понкрашов был без клуба с окончания прошлого сезона. Летом он не только поддерживал форму, но и уехал в Китай, где выступал в коммерческом турнире Wild Ball. Об этом он активно рассказывал на своём YouTube-канале.

Видео можно посмотреть на канале PonkraSHOW в YouTube.