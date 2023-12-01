«Не было шансов на сопротивление». Как дела у непрофессиональных баскетболистов в России?

29 ноября в Москве состоялся первый матч 1/8 финала Кубка России, в котором БК «Московский», имеющий статус любительской команды, сыграл против «Нижнего Новгорода» из Единой лиги ВТБ. Игра получилось упорной, любители уступили лишь 12 очков. Ответная игра пройдёт в конце декабря.

Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался по итогам матча с бывшим баскетболистом «Нижнего Новгорода», УНИКСа и «Зенита», а ныне игроком любительской команды Дмитрием Головиным.

Игроки и тренеры любительской команды БК «Московский» Фото: БК «Московский»

— Какие были ожидания от матча между БК «Московский» и «Нижним Новгородом»?

— У меня были завышенные ожидания от «Московского», потому что я за них болел — всё же это ведь любители. Я верил, что они могут побороться. Хотя, на самом деле, «Московский» мог и на ЦСКА-2 оступиться, это было очень рядом.

Однако с «Нижним» я за первые три минуты понял, как будет структурироваться игра. При этом счёт не должен смущать. Смотря на него, можно сказать, что они имеют какие-то шансы во второй игре, но матч говорит нам совершенно об обратном. Там изначально не было шансов на сопротивление.

Есть большие вопросы по судейским решениям, которые были в пользу «Московского». Возможно, это хорошо для интриги, но по факту, если бы не было этих спорных решений, «Московский» летел бы намного больше. При этом скажу, что у меня нет какого-то антиреспекта в адрес «Московского», просто эти команды существуют в других мирах.

— Как вообще относитесь к БК «Московский» и всему, что вокруг команды?

— Это ******** (офигенная. — Прим. «Чемпионата») тема. Это то, что надо всем. Люди создали команду, которая дошла до уровня, на котором может конкурировать с командами Единой лиги ВТБ. Мнение о БК «Московский» самое лучшее. Они создали лигу UBA*, рубятся в ней. При этом решили выстрелить одной командой и прошли как можно дальше в Кубке России. Здорово, что они были допущены до турнира, выполнили все нужные критерии. Даже если бы они по каким-то моментам не допускались, то надо было бы их допустить. Вообще, нужно больше таких игр. Это как в Кубке Англии по футболу, где команда из очень низшей лиги доходит до высокой стадии — это супер, это надо продвигать!

БК «Московский» — это уже в некотором роде больше, чем любительский клуб, в команде играют бывшие профессионалы. Это уже структура, люди знают, куда стремятся. Сейчас они понюхали пороху, дальше — больше, шаг за шагом. Нельзя перепрыгнуть несколько этапов развития в одночасье, это не будет работать. Это может произойти один раз, два — это уже феерия.

— А что по «Нижнему»?

— Есть система, профессиональные баскетболисты тренируются и играют за деньги под руководством главного тренера сборной России. То есть нужно отдавать себе отчёт, что это за система и как всё работает.

— Де-факто в матче с «Московским» руководил «Нижним» ассистент Лукича — Сергей Козин. Можно ли это расценить как неуважение к сопернику?

— А вы знаете, что значит быть вторым тренером у Лукича? Это не случайный человек, чтобы стать ассистентом Лукича — нужно многое пройти. На трансляции было слышно тайм-ауты. Всё было сказано по делу, все чётко понимали, что нужно делать. Это система, которая отработана годами, игроки пашут, их жёстко гоняют. Посмотрите на того же Зоткина. Когда он только пришел в «Нижний», по нему были вопросы, но сейчас он кладёт 20 очков ЦСКА.

— Что ожидать от ответной игры?

— Дома при своих болельщиках «Нижний» вынесет «Московский». Надо понимать, что у нижегородцев не очень гладко складывается сезон в Единой лиге ВТБ. В первой игре с «Московским» они вышли по полной, но никто даже не бросил через руки, просто играли на движении мяча.

— Как считаете, а вы бы смогли усилить какую-то из этих команд?

— Да нет, конечно. Чтобы усилить, это надо очень много работать. Мы даже видели это по Антону Понкрашову. В той самой UBA он показывал хорошую статистику, а здесь всё по-другому. Да, Антон закрыл дыру в ротации, закрыл какие-то минуты, может быть, и хотел взять на себя инициативу, но у него не получилось. Как и говорил — это совсем разные миры, и нельзя за неделю резко перестроиться.

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*UBA (United Basketball Association) — это баскетбольная лига, созданная в 2019 году с целью объединить сильнейшие любительские команды России в одном чемпионате. Призовой фонд соревнований — шесть миллионов рублей.

В составах команд UBA выступают чемпионы Европы и России, обладатели Еврокубков, чемпионы Единой лиги ВТБ, олимпийские призёры. Помимо любителей, в соревнованиях UBA могут также участвовать профессиональные баскетболисты до 23 лет, что стало прецедентом для российского баскетбола. В сезоне-2022/2023 сыграли 12 команд, среди которых молодёжные составы ПБК ЦСКА и ПБК «Руна». Трансляции UBA проходят онлайн с четырёхкамерной съёмкой, профессиональным комментарием и видеоповторами лучших моментов.

Так что же с любительским баскетболом в России? Однозначного ответа нет. Конечно, любительский баскетбол, как и футбол, не прямо чтобы популярен, но благодаря той же UBA он набирает обороты. Очевидно, что больше людей начинают интересоваться этим видом спорта — причём в разных плоскостях, в том числе и любительским. Да, нужно ещё много времени, чтобы всё автоматизировать и красиво упаковать, но UBA – это точно первый и серьёзный шаг к этому.