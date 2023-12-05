Самая русская команда. Почему МБА принципиально не подписывает иностранцев?

Баскетбольный клуб МБА дебютировал в Единой лиге ВТБ в 2022 году и сразу же очаровал многих болельщиков. Причин было несколько: и факт того, что в лиге стало на одну московскую команду больше; и факт того, что в коллективе играют только российские баскетболисты.

Дебютант сразу задал высокую планку и в первом же сезоне по итогу регулярного чемпионата вышел в плей-офф. «Чемпионат» подготовил материал об интересном проекте, который строят по соседству с ЦСКА.

С чего всё начиналось

ПБК МБА Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ПБК МБА был учреждён Федерацией баскетбола Москвы весной 2013 года. Клуб стал правопреемником БК Молодёжная баскетбольная ассоциация. История организации началась масштабно, в системе было сразу четыре команды: женская команда в Суперлиге, команда девушек в ДЮБЛ, команда юношей в ДЮБЛ, мужская команда в Высшей лиге (третий по силе чемпионат).

Мужскую команду собирали сразу с прицелом на выход в Суперлигу. В первый же сезон мужчины вышли в финал Высшей лиги, тем самым завоевав право подняться в дивизион выше. На дистанции женская команда быстрее адаптировалась к реалиям и уже в 2016 году дебютировала в Еврокубке. Этому поспособствовало расширение женской Премьер-лиги, которое произошло ранее.

Мужчины же продолжали пылить в Суперлиге, являясь середняком. Так продолжалось до весны 2022 года, когда МБА, а также «Самара», «Руна» и «Уралмаш» подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ. По итогу состав участников пополнили МБА и «Самара». Забегая вперёд, «Руна» и «Уралмаш» повторят их путь через год — в 2023-м.

Российский костяк, плей-офф в первый же сезон Лиги ВТБ

Под Единую лигу ВТБ были сделаны точечные усиления, и в первую очередь это касается тренерского штаба. Клуб возглавил бывший тренер «Зенита» — Василий Карасёв. При этом у болельщиков были опасения относительно перспектив команды из-за концепции руководства, которое принципиально хотело играть только российскими баскетболистами, без легионеров.

Игорь Кочарян генеральный директор БК МБА «Это та концепция, в которой наш клуб создавался, и из года в год мы работаем именно так. Постараемся не менять эти правила. Мы уже доказали свою состоятельность в женском направлении, теперь реализуем это всё в мужском. В случае если пазл сложится и нас примут в Единую лигу, мы будем делать то же самое. Это длинный путь, игра вдолгую, это сложная игра, но эта игра интересная с профессиональной точки зрения. Это вызов для клуба и для менеджмента».

Забегая вперед, гендиректор сдержал своё слово, и до сих пор в команду не был подписан ни один легионер. По ходу прошлого чемпионата Кочарян признавался, что были предложения по иностранцам. Особенно в тот момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы с намёком на подписание легионера. Но команда перетерпела непростой этап и до сих пор доверяет только российским баскетболистам.

Сезон-2021/2022 команда начала громко, одержав три победы на старте, в том числе и над «Локомотивом-Кубань». По итогу регулярного чемпионата команда Карасёва заняла шестое место и в первый же свой сезон вышла в плей-офф, где уступила «Зениту», при этом выиграв первый матч серии в Санкт-Петербурге. Также московский коллектив дошёл до «Финала четырёх» Кубка России, где завоевал бронзовые медали. В первый сезон в Единой лиге ВТБ БК МБА произвёл своего рода фурор, а все болельщики и эксперты сошлись на том, что этот эксперимент прошёл удачно.

Синдром второго сезона?

Главный тренер ПБК МБА Сергей Карасёв Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В межсезонье команда сохранила костяк, единственной серьёзной потерей можно назвать лишь уход Ильи Платонова. Однако коллектив пополнили сразу несколько очень перспективных игроков, конечно же, с российским паспортом: Максим Барашков, Евгений Минченко, Глеб Шейко. Также в роли если не ветерана, то очень опытного игрока присоединился Владислав Трушкин.

Казалось, что московская команда также рьяно начнёт второй сезон в лиге, но на деле она немного забуксовала. Но справедливости ради на это были свои причины. В первую очередь — травмы. Подопечные Карасёва во внушительном количестве матчей недосчитались сразу несколько основных игроков — Даниила Касаткина, Макара Коновалова, Глеба Шейко. Несколько встреч пропустили и возрастные игроки — Евгений Воронов, Евгений Валиев и Владислав Трушкин. Из 17 человек, числящихся в составе команды на сайте Лиги ВТБ, все матчи в сезоне на данный момент провели лишь пятеро.

Можно ли это назвать синдромом второго сезона? Вряд ли.

Синдром второго сезона — это когда игрок или команда проводят очень удачный сезон, как правило, дебютный, а во втором возникают сложности. В данном случае у МБА немного другая ситуация. В первую очередь, как и говорилось выше — травмы. При этом не стоит сбрасывать со счетов и подготовку соперников к команде Карасёва. В прошлом сезоне многие списывали удачи МБА на так называемый эффект неожиданности, потому что команда новая, не до конца было понятно, как будет играть и прочее. В этом же году всё иначе.

Сейчас команда находится во второй части турнирной таблицы, одержав лишь пять побед в 14 встречах. Да, были и крайне неудачные матчи, но были и битвы, в которых москвичи уступили в самой концовке. Центровой МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» признавался, что это происходит банально из-за недостатка опыта.

У МБА всё впереди, команда обрастает мясом, дерзость и молодость плавно конвертируются в рассудительность и опыт. Клуб возглавляет один из лучших российских тренеров, и, что немаловажно, имеет огромный кредит доверия от руководства. Но сможет ли команда в таком виде действительно претендовать на что-то серьёзное? Например, на полуфинал? Спорно. Есть это произойдёт — будет отлично, в очередной раз мы получим доказательство, что в России есть много баскетболистов высокого уровня.

Но, конечно, в это мало верится. Со стороны кажется, что добавь МБА хотя бы одного качественного легионера, который сможет набирать очки там, где молодым ещё просто не хватает опыта, и команда преобразится до неузнаваемости. Кто знает, может, это когда-то и произойдёт, а пока наслаждаемся игрой перспективных россиян.