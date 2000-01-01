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Леброн повторил достижение Брайанта в «Лейкерс»
Леброн повторил достижение Брайанта в «Лейкерс»
Леброн Джеймс в матче с «Финикс Санз» повторил особое статистическое достижение Коби Брайанта. Такого в «Лос-Анджелес Лейкерс» за 19 лет не делал никто!
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Крутая статистика
Крутая статистика
В матче с «Финикс Санз» (106:103) Леброн стал самым результативным игроком: он набрал 31 очко, сделал восемь подборов, 11 результативных передач и пять перехватов.
Повторение рекорда
Повторение рекорда
Благодаря этому Джеймс стал первым игроком за 19 лет, который завершил матч, имея в своём активе минимум 20 очков, 10 передач и пять перехватов. Последний раз такое удавалось Коби Брайанту в 2004 году.
Леброн Джеймс повторил уникальное достижение Коби Брайанта в «Лейкерс»
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