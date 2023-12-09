От $ 61 млн не осталось и следа. Первый номер драфта-1995 обеднел после ухода из НБА

В своё время Джо Смит был одним из самых перспективных баскетболистов на студенческом уровне. Имея дабл-дабл в среднем за сезон и получив награду игроку года в NCAA, он выставился на драфт НБА, где был выбран «Голден Стэйт» под первым номером в 1995-м. В своём дебютном сезоне он вышел в старте на все 82 матча и в итоге был включён в символическую пятёрку новичков.

Он провёл в «Уорриорз» три года, после чего принял решение перебраться в Восточную конференцию — Джо родился в Норфолке и играл за университет Мэриленда, то есть на Восточном побережье, куда и хотел вернуться. Ради этого он даже отклонил предложение «Голден Стэйт» на $ 80 млн, что больше, чем он в итоге получил за все 16 лет в НБА.

С тех пор он поиграл за 11 различных команд, последней из которых стал «Лос-Анджелес Лейкерс». Там в возрасте 35 лет Смит принял решение завершить игровую карьеру. Но перед ним, как и перед любым другим не самым популярным спортсменом, встал вопрос: а как обеспечивать себя уже после ухода из профессии? Без сотен миллионов, заработанных в НБА, и пожизненного контракта с техническим спонсором.

Так, в 2015 году Смит решил начать тренерскую карьеру и открыл собственную баскетбольную академию. Однако с бизнесом у него, видимо, не сложилось. В 2018 году Джо принял участие в телешоу известного бейсболиста Алекса Родригеса, целью которого было помочь ему решить финансовые трудности. Там утверждалось, что на банковском счету Смита было всего $ 3 тыс. При этом различных задолженностей у него накопилось на $ 157 тыс.

Довольно непростая ситуация, особенно если учесть, что в НБА Смит заработал $ 61,2 млн. При этом сам он утверждает, что за вычетом налогов, а также агентских и менеджерских комиссий ему достались только 30% от этой суммы — $ 18 млн.

Баскетболист также признал, что в прошлом был склонен к неразумным тратам. Он покупал новый дом каждый раз, когда переезжал в новую команду, и платил деньги за то, чтобы избавиться от предыдущей недвижимости. Сюда же можно отнести и коллекцию роскошных автомобилей, в которую входили Bentley, Chevrolet Corvette и другие дорогостоящие машины.

Ещё одним серьёзным ударом по карману спортсмена стал развод, произошедший в 2011 году — сразу после того, как завершилась его карьера в НБА. Бывшая супруга, Йоланда, ушла от Смита потому, что у него было четверо детей от других женщин. У самой девушки также было двое детей от Джо, поэтому сумма, которую она получила от баскетболиста в суде, была довольно внушительной. По его словам, Йоланде досталась бóльшая часть денег, которые он откладывал на собственную «пенсию».

Джо Смит, 2001 год Фото: Jeff Gross/Getty Images

На момент записи шоу в 2018-м Смит женился во второй раз. Тогда совместный доход супругов составлял $ 26 тыс. в год — при этом они обитали в просторном особняке в пригороде Атланты, а шикарный образ жизни стоил паре $ 133 тыс. в год. Телепередача помогла баскетболу перестроить его тренерский бизнес, а также убедила сократить расходы и даже переехать в дом поменьше (и подешевле).

Предполагалось, что если Смит продолжит в том же духе, то уже через три года сможет полностью выплатить имеющиеся долги. Однако недавно он дал интервью, в котором рассказал, что всё произошло не совсем так, как он ожидал:

«Тогда я достиг своей низшей точки. Я был в очень-очень глубокой депрессии, был ментально не в порядке. Это телешоу… Я думал, оно поможет больше. Они говорили, что будут делать определённые вещи, что помогут мне. Но когда мы закончили съёмку, на этом всё закончилось. Я не мог связаться ни с кем из них. Ни с кем, кто говорил звонить им, если что-то случится.

Но в целом я не жалею, что принял участие в этом шоу. Потому что я получил много фидбэка от людей, которые прошли через то же, что и я. Для нас, спортсменов, рассказать свою сложную историю — это то, что мы должны делать ради следующего поколения. То, что произошло со мной, случалось и до меня и, наверное, случится и после меня».

К тому же финансовое положение Смита в итоге так и не наладилось. Недавно он и его нынешняя супруга, Киша Чавис, оказались в центре скандала: Джо узнал, что девушка завела аккаунт на платформе OnlyFans. А когда история об их ссоре стала достоянием общественности, Киша заявила, что сделала это исключительно ради дохода, так как со времён пандемии их семья испытывала определённые денежные трудности.

Экс-игрок НБА узнал, что у его жены есть аккаунт в Onlyfans:

Ну а что сам Смит? Он пока не достиг возраста, требуемого для получения пенсии от НБА. Есть ли у него другие источники дохода, помимо тренерской школы, неизвестно. В том же интервью Джо заявил, что ещё со времён выступления в НБА ему приходилось полагаться только на самого себя, так как помощи от одноклубников ждать было не принято:

«Тема финансовой грамотности никогда не поднималась в раздевалке. Может, это будет короткий разговор, когда кто-то спрашивает чьи-то контакты. И всё. Это редкость, когда игроки объединяются ради бизнеса. Нынешнее поколение делает это немного чаще, но до них подобное случалось редко. Чтобы кто-то обсуждал потенциальный бизнес-план, инвестиции — это то, чего никогда не происходило в раздевалке, в самолёте или где-либо ещё.

Но мне нравится, как в современной НБА парни взаимодействуют друг с другом. В моё время мы шли разными путями, как только заканчивался сезон. Мы могли не общаться, пока не начнётся новый сезон и всё такое. Но сейчас есть такие парни, как Леброн, Стеф, который подписал кого-то из «Сакраменто» (ДеАарона Фокса. — Прим. «Чемпионата») на контракт со своим брендом. В общем, есть ребята, которые готовы помогать другим игрокам в лиге. Это тренд, который, я надеюсь, идёт в правильном направлении».

Это история ещё одного баскетболиста, оказавшегося в трудной ситуации после ухода из НБА. Но нечто подобное приключилось даже с настоящими легендами вроде Денниса Родмана, Аллена Айверсона и Скотти Пиппена. Подробнее о них можно почитать в других материалах «Чемпионата».