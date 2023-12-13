Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что произошло в матче с «Финиксом»?

Сегодня, 13 декабря, в матче регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошло событие, в котором оказался замешан тяжёлый форвард и многолетний лидер «воинов» Дрэймонд Грин. Четырёхкратного чемпиона НБА удалили с площадки в Аризоне за то, что Грин вновь продемонстрировал свои бойцовские навыки, ударив в лицо центрового соперника Юсуфа Нуркича. Судьи расценили данный эпизод как неспортивный фол второй степени, за что Дрэймонд был немедленно удалён с паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это удаление стало третьим в сезоне-2023/2024 НБА для Грина. До инцидента с Нуркичем самым резонансным и вызывающим множество вопросов стало удаление в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором Грин сперва заступился за партнёра по команде Клэя Томпсона, а затем попросту начал душить французского центрового Руди Гобера. Лига не оставила данный эпизод без внимания и дисквалифицировала Дрэймонда на пять матчей регулярного чемпионата.

Нельзя не отметить, что за свои 11 полных сезонов в НБА Грин пять раз возглавлял список игроков с наибольшим количеством технических фолов за сезон либо становился вторым. При этом некоторые выходки Дрэймонда стоили «Голден Стэйт» слишком многого. Особенно в финале 2016 года, где Грин в стычке с Леброном Джеймсом получил технический фол, из-за которого Дрэймонд пропустил пятый матч. В итоге «воины» проиграли серию со счётом 3-4, ведя при этом 3-1. До сих пор ведутся споры, справедливым было то удаление Дрэймонда или нет.

Конечно, участники сегодняшнего инцидента не смогли уйти от прямых вопросов журналистов после матча. Первым выступил Дрэймонд Грин, который дал понять, что не имел серьёзных намерений по отношению к боснийскому визави. Нуркич, в свою очередь, предположил, что форварду «воинов» нужна помощь специалиста.

«Он потянул меня за бедро, а я развернулся, чтобы судьи видели, что там нарушение, и вступил с ним в контакт. Я не из тех, кто извиняется за то, что собирался сделать, но извинюсь перед Юсуфом, потому что не собирался его бить, удар был неумышленный. Я просто пытался сделать акцент на том, что там нарушение. Я не симулянт. Просто хотел акцентировать внимание судей, потому что он схватил меня и потянул моё бедро назад», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, братану нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — отреагировал Нуркич.

Любители баскетбола знают, насколько Грин любит делать грязь. От него практически в каждом владении можно ожидать какой-то выходки. Вряд ли НБА оставит без внимания данный инцидент с Нуркичем, дал понять инсайдер Эдриан Войнаровски. На наш взгляд, Дрэймонд вновь получит дисквалификацию, но насколько продолжительную? Предлагаем вам пройти опрос.

В случае если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его, перейдя по ссылке.