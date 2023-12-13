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Дрэймонд Грин ударил Юсуфа Нуркича во время матча НБА и получил удаление: возможная дисквалификация, видео

Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что произошло в матче с «Финиксом»?
Никита Бирюков
Грин вновь распускает руки в НБА
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Форвард «Голден Стэйт» опять «удивил» лигу грубыми действиями.

Сегодня, 13 декабря, в матче регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошло событие, в котором оказался замешан тяжёлый форвард и многолетний лидер «воинов» Дрэймонд Грин. Четырёхкратного чемпиона НБА удалили с площадки в Аризоне за то, что Грин вновь продемонстрировал свои бойцовские навыки, ударив в лицо центрового соперника Юсуфа Нуркича. Судьи расценили данный эпизод как неспортивный фол второй степени, за что Дрэймонд был немедленно удалён с паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это удаление стало третьим в сезоне-2023/2024 НБА для Грина. До инцидента с Нуркичем самым резонансным и вызывающим множество вопросов стало удаление в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором Грин сперва заступился за партнёра по команде Клэя Томпсона, а затем попросту начал душить французского центрового Руди Гобера. Лига не оставила данный эпизод без внимания и дисквалифицировала Дрэймонда на пять матчей регулярного чемпионата.

Нельзя не отметить, что за свои 11 полных сезонов в НБА Грин пять раз возглавлял список игроков с наибольшим количеством технических фолов за сезон либо становился вторым. При этом некоторые выходки Дрэймонда стоили «Голден Стэйт» слишком многого. Особенно в финале 2016 года, где Грин в стычке с Леброном Джеймсом получил технический фол, из-за которого Дрэймонд пропустил пятый матч. В итоге «воины» проиграли серию со счётом 3-4, ведя при этом 3-1. До сих пор ведутся споры, справедливым было то удаление Дрэймонда или нет.

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Конечно, участники сегодняшнего инцидента не смогли уйти от прямых вопросов журналистов после матча. Первым выступил Дрэймонд Грин, который дал понять, что не имел серьёзных намерений по отношению к боснийскому визави. Нуркич, в свою очередь, предположил, что форварду «воинов» нужна помощь специалиста.

«Он потянул меня за бедро, а я развернулся, чтобы судьи видели, что там нарушение, и вступил с ним в контакт. Я не из тех, кто извиняется за то, что собирался сделать, но извинюсь перед Юсуфом, потому что не собирался его бить, удар был неумышленный. Я просто пытался сделать акцент на том, что там нарушение. Я не симулянт. Просто хотел акцентировать внимание судей, потому что он схватил меня и потянул моё бедро назад», — сказал Грин на пресс-конференции после матча.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, братану нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — отреагировал Нуркич.

Любители баскетбола знают, насколько Грин любит делать грязь. От него практически в каждом владении можно ожидать какой-то выходки. Вряд ли НБА оставит без внимания данный инцидент с Нуркичем, дал понять инсайдер Эдриан Войнаровски. На наш взгляд, Дрэймонд вновь получит дисквалификацию, но насколько продолжительную? Предлагаем вам пройти опрос.

В случае если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его, перейдя по ссылке.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 32, Нуркич - 17, Бил - 16, Гудвин - 16, Мету - 14, Окоги - 10, Гордон - 8, Ойбанкс - 3, Ватанабэ - 3, Бол, Бэйтс-Диоп
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Подзиемски - 20, Куминга - 16, Пол - 15, Шарич - 15, Муди - 12, Томпсон - 7, Уиггинс - 3, Грин - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Джозеф, Луни
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