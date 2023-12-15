Ожидаемый конец. «Минск» уволил тренера в надежде сдвинуться с мёртвой точки

14 декабря баскетбольный клуб «Минск» объявил об увольнении Ростислава Вергуна с поста главного тренера команды. Руководство команды приняло решение, так и не дождавшись побед в новом сезоне в рамках Единой лиги ВТБ. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Суховецкий, который входил в штаб Вергуна.

Эта тренерская отставка стала второй за два дня. Накануне из «Уралмаша» был уволен Милош Павичевич.

«Чемпионат» подготовил материал о том, что происходило в команде из Беларуси и почему расставание с Вергуном было ожидаемым.

«Минск» при Вергуне

Ростислав Вергун Фото: БК «Астана»

Специалист возглавил команду по ходу сезона-2018/2019, тогда она ещё называлась «Цмоки-Минск». В тот год клуб выиграл чемпионат Беларуси, а также Кубок страны, однако в Единой лиге ВТБ минчане завершили сезон на последнем месте. В конце 2019 года Вергун параллельно был назначен на пост главного тренера сборной Беларуси.

Справедливости ради, при нём команда всегда становилась лучшей в рамках национального чемпионата и Кубка страны. По опросу газеты «Прессбол» Вергун признавался лучшим баскетбольным тренером Беларуси 2020 года, а также лучшим мужским баскетбольным тренером страны в 2022 и 2023 годах.

При этом до 2021 года у «Минска» не клеилось в Единой лиге ВТБ, где команда неизменно становилась последней. В 2022 году белорусский коллектив стал девятым, обойдя «Астану» на одну победу. При этом стоит подчеркнуть, что столь высокое место обусловлено тем, что на конец сезона не учитывались результаты эстонского «Калева» и польской «Зелёна-Гуры», которые вышли из состава участников турнира ещё по ходу чемпионата.

«Минск» может сменить другая команда?

Джарред Огунгбени-Джексон Фото: БК «Минск»

Перед стартом сезона-2023/2024 напрашивались глобальные изменения, точнее, улучшения результатов. Это касалось не только «Минска», но и «Астаны». Об этом уже публично заявляли в Единой лиге ВТБ.

Илона Корстин генеральный директор Единой лиги ВТБ «С «Минском» у нас была серьёзная беседа. Нам не понравилось, как команда выступала в прошлом сезоне. Руководство белорусского клуба прислушалось к нам, заметно увеличив бюджет. Это позволило провести неплохую трансферную кампанию. При этом проблема «Минска» заключается в том, что они не дорожат своими лидерами. Только кто-то из игроков начинает себя показывать, как его контракт тут же выкупает другой клуб Единой лиги. Если бы «Минск» сохранял всех своих звёзд, то и в последних двух сезонах выглядел бы намного лучше».

«Астана» ненароком прислушалась к таким заявлениям, и уже к декабрю одержала больше побед, чем во всём прошлом сезоне. А вот «Минск» это, к сожалению, не вразумило — 16 поражений в 16 матчах. И тут перестали молчать даже в Белорусской федерации баскетбола.

Генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина заявила, что проект перестал давать тот результат, на который рассчитывали. Она отметила, что «Минску» либо нужно увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу по силе ниже.

Также могло показаться, что Маринина намекнула о том, что «Минск» с олимпа белорусского баскетбола может подвинуть солигорский «Шахтёр», которого ещё пока не существует, но уже есть планы по его созданию. Она привела в пример удачные проекты в футболе и волейболе, а также рассказала о планах создать баскетбольную команду 3х3. До этого президент БФБ Максим Рыженков тоже указывал на ужасные результаты «Минска».

Что будет с «Минском»? Покажет только время. Ростислав Вергун, в свою очередь, без работы точно не останется. Во-первых, он остаётся главным тренером сборной Беларуси. К тому же уже поползли слухи о том, что он может возглавить «Уралмаш», который остался без тренера днём ранее. Кто знает, может, Милош Павичевич, в свою очередь, примет «Минск», и таким образом клубы устроят своеобразный обмен тренерами. Однако, очевидно, болельщикам хочется видеть более конкурентоспособные команды в Единой лиге ВТБ, особенно на фоне отсутствия еврокубковых матчей. Поэтому, возможно, уже в ближайшее время руководству Лиги ВТБ нужно будет задуматься о серьёзных изменениях.

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