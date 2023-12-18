Мстить он точно умеет! Карри выдаёт шикарные перформансы после провальных матчей

Сегодня Стефен впервые с 2018 года не попал ни одной «трёшки». Чего от него ожидать дальше?

Многолетний лидер и предводитель «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» прервал самую продолжительную серию по количеству матчей как минимум с одним забитым трёхочковым броском. Карри набрал всего лишь семь очков в игре с «первопроходцами» (2 из 12 с игры) и при этом не попал ни одной «трёшки». Тем самым главный снайпер НБА прервал серию из 268 матчей (рекорд лиги), в которых забрасывал минимум одну попытку из-за дуги.

Все мы не роботы, и даже у великих баскетболистов случаются неудачные игры, Карри не исключение. Но игрок такого калибра, как Стеф, старается оставлять неудачи позади, возвращаясь на следующий день сильнее ментально и физически. Предлагаем вспомнить одни из самых провальных матчей в карьере Карри, после которых «шеф-повар» в следующей встрече радовал зрителей искромётной игрой и сбивающими с толку действиями на площадке.

Пятое место. 6 декабря 2022 года — матч с «Индианой Пэйсерс»

Статистика: 12 очков (3 из 17 с игры), 2 из 10 трёхочковых (20% реализации), 37 минут на паркете.

Одним из последних худших выступлений в карьере Карри стал матч регулярного чемпионата с «Индианой», в котором Стефен от начала и до конца выглядел блёклой тенью самого себя, завершив встречу с ужасным общим процентом реализации бросков — 17.

Лидеру «воинов» не пришлось долго ждать отличного матча, так как уже в следующей игре с «Бостон Селтикс» Карри набрал 32 очка (12 из 21 с игры), показав при этом впечатляющую точность из-за дуги — 6 из 11 трёхочковых (54% реализации), став лучшим игроком в команде по показателю «плюс-минус» — «+20». К слову, «Голден Стэйт», естественно, победил со счётом 123:107.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. 5 апреля 2019 года — матч с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Статистика: семь очков (3 из 14 с игры), 1 из 9 трёхочковых (11% реализации), 30 минут на паркете.

Регулярный чемпионат сезона-2018/2019 складывался для «Голден Стэйт» просто великолепно, но, даже несмотря на это, Карри изредка проваливался в матчах. Случилось это и в игре с «Лейкерс», где Стеф набрал всего лишь семь очков! Показав при этом один из худших процентов реализации бросков в карьере — 21.

На следующий день «воинам» в рамках регулярного чемпионата предстояло сыграть с соперником, с которым уже четыре раза кряду встречались в финале НБА — «Кливленд Кавальерс». Карри вышел на матч с совершенно другим настроем, нежели против «Лейкерс», и выдал статистическую линейку — 12-21 с игры и 9-12 трёхочковых. При этом по итогу матча набрал 40 очков в победной для «Голден Стэйт» встрече (120:114).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. 24 апреля 2016 года — матч с «Хьюстон Рокетс»

Статистика: 6 очков (2 из 9 с игры), 1 из 7 трёхочковых (14%), 19 минут на площадке.

В свою очередь, одним из самых ужасных в плане бросковой линейки матчей в плей-офф можно смело считать четвёртую игру первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Хоть Карри и провёл на паркете не так много времени — 19 минут, но даже так мало кто мог себе представить настолько низкую эффективность и мизерное количество очков. 2 из 9 с игры (22%) и 1 из 7 из-за дуги (14%) — не показатели уровня лучшего снайпера ассоциации.

Следующий матч серии с «Хьюстоном» Карри пропустил из-за травмы, но когда вернулся во втором раунде, то вывалил на голову «Портленд Трэйл Блэйзерс» 40 очков, показав общий процент реализации в 50 (16 из 32). При этом у Стефена в тот момент не особо пошёл трёхочковый бросок (5 из 16), но разыгрывающий компенсировал это огромным количеством точных попаданий с периметра. Нельзя не отметить, что 17 из своих очков Карри набрал в овертайме, тем самым помог «воинам» одержать непростую победу со счётом 132:125.

Видео можно посмотреть на канале GD's Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе место. 5 ноября 2016 года — матч с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Статистика: 13 очков (5 из 17 с игры), 0 из 10 трёхочковых (0%), 31 минута на паркете.

Невероятно малое количество матчей с участием Карри завершилось без забитых им трёхочковых бросков. Игра регулярного чемпионата с «Лейкерс» стала именно такой. На тот момент действующий MVP лиги выглядел на порядок ниже своих возможностей и завершил матч с блёклыми 29 процентами реализацией бросков.

Лидер «Голден Стэйт» получил вызов и уже через несколько дней практически в одиночку обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Карри набрал 46 очков (16 из 26 с игры) и забил 13 трёхочковых из 17 выброшенных! Этот результат по сей день является вторым в истории НБА по количеству точных попаданий за матч, уступая в рейтинге лишь напарнику по команде Клэю Томпсону, который реализовал 14 трёхочковых.

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. 31 января 2016 года — матч с «Нью-Йорк Никс»

Статистика: 13 очков (5 из 17 с игры), 3 из 11 трёхочковых, 32 минуты на паркете.

Возглавляет наш субъективный рейтинг провальный матч с «Нью-Йорк Никс». Стефен за большое количество времени на площадке умудрился реализовать лишь 29% своих бросков, набрав при этом для суперзвезды уровня Карри смешные 13 очков. Не сказать, что лидер «воинов» был точен из-за дуги — 28% реализации.

Но уже в следующем матче, в котором «Голден Стэйт» противостояли «волшебники» из столицы США — «Вашингтон Уизардс», Карри был неотразим. За 36 минут на паркете разыгрывающий набрал 51 очко и, к слову, показал отменные цифры реализации — 19 из 28 с игры (11 из 15 трёхочковых). Доказав своим ненавистникам, что является одним из лучших игроков в НБА.

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Убедили вас, что Стефен практически всегда умеет вернуть к себе расположение болельщиков после плохих выступлений? А что самое главное, так это продолжать радовать всех своей искромётной игрой, благодаря которой он является одним из главных действующих лиц лиги по сей день.